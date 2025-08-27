Ďáblova přehrada jako triumf lidské vytrvalosti. Technický zázrak změnil tvář USA

Magazín

V hlubokém kaňonu řeky Skagit, obklopeném drsnými štíty Kaskádového pohoří ve státě Washington, se skrývá technický zázrak se jménem budujícím respekt.
Stavba této monumentální přehrady začala jako součást odvážného hydroenergetického projektu, jehož cílem bylo přivést čistou energii do rychle rostoucího Seattlu.
Už v roce 1917 se dělníci pustili do mimořádně náročného úkolu - prorazit skoro deset kilometrů dlouhý tunel skrze Ďáblův kaňon.
V hlubokém kaňonu řeky Skagit, obklopeném drsnými štíty Kaskádového pohoří v USA ve státě Washington, se skrývá technický zázrak se jménem budujícím respekt. Jak vznikla Ďáblova přehrada neboli Diablo Dam?

Stavba této monumentální přehrady začala jako součást odvážného hydroenergetického projektu, jehož cílem bylo přivést čistou energii do rychle rostoucího Seattlu.

Už v roce 1917 se dělníci pustili do mimořádně náročného úkolu - prorazit skoro deset kilometrů dlouhý tunel skrze Ďáblův kaňon.

V nehostinných horských podmínkách čelili mrazu, lavinám i izolaci, zatímco v kancelářích se úředníci společnosti Seattle City Light přetahovali s politiky a plánovali budoucnost celého regionu.

Světový unikát, výroba a odhodlání

Po více než deseti letech náročné práce přišel historický okamžik - 27. srpna 1930 byla Ďáblova přehrada slavnostně otevřena. V té době šlo o naprostý světový unikát - se svou výškou 119 metrů se stala nejvyšší přehradou na planetě. A o šest let později, v roce 1936, začala vyrábět elektřinu - dva výkonné generátory proměnily bouřlivou sílu řeky Skagit v životadárnou energii pro desítky tisíc domácností.

Za přehradou vzniklo pohádkové Ďáblovo jezero - s tyrkysovou vodou, která vděčí za své zabarvení jemnému prášku z ledovců.

A dnes je nejen technickým divem, ale i rájem pro rybáře, kajakáře a milovníky přírody. V jeho chladných vodách žijí vzácné druhy ryb, jako třeba pstruh duhový, Oncorhynchus clarkii, siven americký a dokonce i ohrožený siven velkohlavý.

Ďáblova přehrada je víc než jen betonová hráz. Je to ukázka lidské odhodlanosti, důvtipu a spojení techniky a přírody. A i po více než devadesáti letech od svého otevření stojí v srdci divočiny jako strážce řeky, která změnila historii severozápadu USA.

