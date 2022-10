Slyšeli jsme jen křik a pláč. Při vykolejení horské dráhy vyletěl muž ze sedačky

V zábavním parku Oakwood Theme Park ve Walesu došlo v neděli k vážné nehodě na horské dráze. Její sedačky při jízdě náhle vyklouzly z dráhy a svědkové v tu chvíli už jen slyšeli hlasité výkřiky a pláč vystrašených návštěvníků. Jeden z nich skončil po incidentu v nemocnici s vážnými zraněními. Zábavní areál zůstává kvůli nehodě pro veřejnost uzavřený.

Horská dráha Treetops, která patří mezi hlavní atrakce zábavního parku již více než 30 let, dosahuje výšky osmi metrů. | Video: Aktuálně.cz/Facebook/Oakwood Theme Park

Incident se odehrál 23. října v zábavním parku v hrabství Pembrokeshire na jihozápadě Walesu. Podle jednoho z návštěvníků byla horská dráha s názvem Treetops (v překladu Koruny stromů) jen pár hodin před samotnou nehodou kvůli technickým problémům uzavřená, uvádí britský server The Mirror.

"Poté jsme se k ní vrátili a viděli jsme, že už do ní lidé nastupují," popsal pro deník svědek, který si přál zůstat v anonymitě. "Po necelé minutě jízdy jsem ale uslyšel strašlivé výkřiky a všiml jsem si, že zadní část horské dráhy sklouzává a sjíždí z dráhy," dodal.

V tu chvíli podle přihlížejících lidí personál zpanikařil a atrakci okamžitě nezastavil. "Uviděl jsem pak muže, který visel ze sedačky ven a měl nohy zaklíněné ve vozíku. Snažil se vytáhnout zpátky, ale pak se to otočilo a on vypadl," popsal další ze svědků Aaron McCalmon pro britský deník The Sun. "Poté jsem viděl, jak lidé za ním museli přidržovat jeho dceru, aby ze sedačky také nevypadla," dodal.

Na místo poté dorazili záchranáři a policisté, kteří zábavní park urychleně evakuovali. Muž, který z atrakce vypadl přímo na obličej a podle svědků se v prvních minutách vůbec nehýbal, utrpěl vážná zranění. Incident nyní vyšetřují tamní kriminalisté.

Horská dráha Treetops, která patří mezi hlavní atrakce zábavního parku již více než 30 let, dosahuje výšky osmi metrů. Její maximální rychlost se pohybuje kolem 35 kilometrů za hodinu. Při jízdě na dráze, která je podle zástupců parku oblíbená hlavně mezi rodinami s dětmi, návštěvníci projíždějí korunami stromů.