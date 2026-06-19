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Nechtěli žít v katalogové nudě. Místo prodeje dům nakonec upravili pro dvě generace

Původně běžný dům z roku 2007 dnes funguje jinak než při svém vzniku.
Rodinný dům vznikl před zhruba dvaceti lety jako projekt rodičů současné majitelky.
Zároveň zůstal zachovaný velkorysý prostor.
Katalogový dům získal jeden výrazný prvek – otevřený strop nad obývacím pokojem.
Slunce prostupuje interiérem v různých úhlech a obdobích dne i roku.
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Původně běžný dům z roku 2007 dnes funguje jinak než při svém vzniku. |
Foto: @nasdum_milenial, se souhlasem – Náš dům mileniál, se souhlasem
Terezie Benoni

Jak upravit katalogový dům bez zásadní přestavby? Původně běžný dům z roku 2007 dnes funguje jinak než při svém vzniku. Rozhodující nebyla velikost investice, ale práce se světlem, otevřeným prostorem a reálným provozem domácnosti.

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Rodinný dům vznikl před zhruba dvaceti lety jako projekt rodičů současné majitelky. „Po dlouhém hledání se jim podařilo – shodou neuvěřitelných náhod – koupit krásný pozemek v rodné obci asi 30 minut od Brna. Starší zástavba, vzrostlé stromy a výhled na město. Místo, které má silnou atmosféru,“ říká Kateřina Schallerová.

Výstavba byla ale dlouhodobý proces. „Pozemek byl tehdy spíš zarostlá džungle a trvalo roky, než se ho podařilo zkultivovat a postavit na něm dům. Táta ho z velké části postavil svépomocí a nechal tam kus zdraví. Vždycky říkal, že jednou bude patřit mým dětem.“ Situace se ale změnila. „Táta nás nečekaně brzy opustil a my stáli před rozhodnutím co dál,“ vysvětluje současná majitelka.

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Prodat, nebo upravit?

Z praktického hlediska dával prodej smysl. „Pro mámu už byl téměř dvousetmetrový dům s velkou zahradou náročný. Mně se s narozením syna začaly měnit priority a čím dál víc mě lákal klidnější život mimo město. Přesto jsme o návratu na venkov původně vůbec neuvažovali – dům jsem dlouho nevnímala jako svůj a měla jsem obavy z dojíždění,“ vypráví Kateřina Schallerová.

Nakonec ale rozhodly jiné faktory než čistá praktičnost. „Zvažovali jsme i prodej. Ale vazba na místo, dobrá dostupnost do Brna, les za zády a hlavně vědomí, že dům vznikl vlastníma rukama mého táty, nás nakonec přivedly k jinému rozhodnutí.“

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Místo prodeje přišla úprava fungování domu. „Dům jsme si nechali a začali ho postupně proměňovat tak, aby fungoval pro dvě generace. Pro mámu jsme na zahradě přistavěli samostatnou bytovou jednotku, abychom měli potřebné soukromí, a my se nastěhovali do hlavního domu.“

Dnes je provoz domu variabilní. „Dnes tu žijeme já s mým mužem, naším synem a psem. O víkendech se k nám často přidávají i partnerovy dospívající děti, takže se dům pravidelně proměňuje v plný, živý prostor. A právě ty chvíle full house jsou pro mě jako jedináčka vlastně nejvíc super a moc si je užívám,“ usmívá se Kateřina Schallerová.

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Typový dům bez nápadu

Při převzetí byl dům v dobré kondici, ale bez modernizace. Dispozičně odpovídal době vzniku. „Říkám, že je to typický mileniálový katalogový dům, který ale získal jeden výrazný prvek – otevřený strop nad obývacím pokojem. To bylo tehdy impulzivní rozhodnutí přímo na stavbě,“ vysvětluje majitelka.

Právě tento prvek se ukázal jako klíčový. „Pro mě je ale nejdůležitější něco jiného – díky otevřenému stropu se v domě neustále mění světlo. Slunce prostupuje interiérem v různých úhlech a obdobích dne i roku. Ta hra světla je pro mě úplně zásadní, baví mě ji sledovat i fotit.“

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Zároveň zůstal zachovaný velkorysý prostor. „Na domě je typická velkorysost tehdejší výstavby – jen obytný prostor má přes 60 m² a v případě potřeby se z něj dá udělat i docela solidní taneční parket.“

Hlavní problém nebyl v dispozici, ale ve světelných podmínkách.
„Otevřeli jsme část podkroví směrem na druhou světovou stranu. Díky tomu se prosvětlila chodba z jihozápadu a podařilo se dostat od podzimu do jara sluneční světlo až hluboko do obytného prostoru.“
Úpravy materiálů byly selektivní, ne plošné.
Při převzetí byl dům v dobré kondici, ale bez modernizace.
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Jak dům funguje dnes

„Oba s partnerem pracujeme ve vedoucích pozicích ve velkých korporacích, takže náš každodenní režim je poměrně intenzivní. O to víc jsme chtěli, aby dům fungoval jako klidné a přehledné zázemí, kam se dá vracet a kde všechno přirozeně plyne.“ Otevřený prostor zůstal záměrně jednoduchý. „Ten prostor funguje do velké míry sám. Necháváme ho čistý a jednoduchý, aby vyniklo světlo.“

Rekonstrukce není uzavřená. „Je to dům v procesu. Není hotový, ale postupně se proměňuje a vyvíjí spolu s námi. Další kroky jsou částečně estetické (kuchyň, koupelny), částečně praktické – například proměna garáže na plnohodnotný provozní prostor.“ Dům tak není výsledkem jedné rekonstrukce, ale postupného přizpůsobování – podle toho, jak se mění potřeby lidí, kteří v něm žijí.

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Zdroj: autorský článek

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