Na první pohled působí jako obyčejná venkovská stodola. Teprve po otevření se ukáže, že uvnitř ukrývá něco docela nečekaného. Architekti místo klasické rekonstrukce zvolili odlišnou cestu: do historické stavby vložili samostatný obytný objekt. Vznikl tak prostor, který nechává minulost nedotčenou a zároveň nabízí současné bydlení s výhledem do krajiny.
V malé obci Brtev u Lázní Bělohrad vznikl projekt s příznačným názvem Krabice ve stodole. Jeho základem je jednoduchá myšlenka: nechat původní stodolu stát takřka beze změn a nový obytný prostor vytvořit uvnitř ní.
Původně se přitom uvažovalo o rekonstrukci obytné části venkovské usedlosti. Postupem času však architekti společně s investorem dospěli k jinému řešení. Místo zásahu do historického domu navrhli samostatnou vestavbu umístěnou přímo do prostoru stodoly.
Nový objekt funguje jako jasně čitelná současná vrstva. Konstrukčně je na původní stavbě nezávislý a zachovává její autentický charakter. Architekti proto zvolili jednoduchý dřevěný kvádr obalený černou asfaltovou stěrkou. Vzniká tak výrazný dialog mezi starým a novým, aniž by jedna vrstva potlačovala druhou.
Někdy stačí málo
Důležitou roli v návrhu hraje také výhled. Otevřenou stodolou vede pohled směrem do zahrady se starými jabloněmi a dále do okolní krajiny. Právě tato osa ovlivnila uspořádání interiéru, umístění velkého panoramatického okna i jídelního stolu.
Vestavba je lehce nadzvednutá nad původní podlahu stodoly, která pod ní volně pokračuje. Před objektem vznikla betonová plocha navazující na dvůr. Ta propojuje venkovní prostor s otevřeným prostorem stodoly i samotným interiérem.
Uvnitř architekti pracovali s minimem prostředků. Hlavní roli dostaly přirozené materiály. Převládá březová překližka doplněná černě probarvenými MDF deskami, z nichž je vytvořen kompaktní blok kuchyně, koupelny a úložných prostor.
Krabice ve stodole
Pražský ateliér Facha architekti tvoří čtyřčlenný tým, který se dlouhodobě zaměřuje na rekonstrukce, adaptace a proměny existujících staveb. Vedle rodinného bydlení a rekreačních objektů navrhuje také veřejná prostranství a menší urbanistické projekty. Charakteristická je pro něj úzká účast na celém procesu od návrhu až po realizaci, na které se architekti často sami podílejí.
Autoři návrhu: Matěj Nepustil, Martin Chlanda, Andrea Sobotková, Jana Fischerová
Samotná vestavba je lehkou dřevostavbou z KVH hranolů s difuzně otevřenou skladbou. Přestože byla navržena především pro sezonní pobyty, díky izolaci a podlahovému vytápění umožňuje i celoroční využití. Výhodou je také samotná stodola, která funguje jako přirozený klimatický obal a chrání objekt před přehříváním i nepříznivým počasím.
Projekt tak ukazuje, že udržitelnost nemusí vždy znamenat nové technologie nebo složitá řešení. Někdy stačí najít nový způsob využití toho, co už existuje.
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Zdroj: Facha architekti, autorský text
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