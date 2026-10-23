Nechte se vtáhnout do děje. Nová Spirála láká na Madisonské mosty i Předčítače
Silné emoce, velké příběhy a umělci na dosah ruky. Nová Spirála vstupuje do třetí sezony s návratem divácky úspěšných Madisonských mostů, multimediální inscenací Human Zoo i českou premiérou Předčítače. Co dalšího chystá prostor na pražském Výstavišti, který dává divadlu i koncertům neobvyklou podobu?
Když se v Nové Spirále rozběhne představení, diváci nesledují dění pouze z tradičního hlediště. Kruhový sál s otočným jevištěm mění pohled na scénu a přibližuje umělce publiku. Herci i další účinkující přicházejí mezi diváky a pohyblivá pódia proměňují prostor podle toho, co se právě odehrává.
Právě v tom spočívá kouzlo tohoto místa. Jednou se člověk nechá unést intimním příběhem, jindy hudbou nebo obrazovou podívanou, která využívá možnosti moderní scénické techniky. Nová Spirála na pražském Výstavišti proto nabízí program pro ty, kdo mají rádi klasické divadelní vyprávění, i pro diváky, kteří chtějí od kulturního večera něco neobvyklého.
Láska, která přichází ve špatnou chvíli
Stačí pár dní, aby se člověku obrátil život naruby. Madisonské mosty vyprávějí o setkání, které přeroste v osudovou lásku, ale také o rozhodnutí mezi vlastním štěstím a životem, který už člověk vybudoval. Divadelní adaptace se po úspěchu vrací do Nové Spirály. V hlavních rolích se představují Vanda Hybnerová a Jan Révai. Jejich postavy připomínají, že životní volby málokdy nabízejí jednoduché řešení a že i rozhodnutí, které člověk udělá z dobrých důvodů, může mít svou cenu.
Madisonské mosty osloví především diváky, kteří mají rádi silné herecké příběhy a vztahy, v nichž se poznají. Hodí se pro večer ve dvou i jako dárek někomu, s kým chcete sdílet příběh, o kterém se dá mluvit ještě po cestě domů.
Když se divadlo promění v intenzivní podívanou
Úplně jiný typ zážitku nabízí Human Zoo, projekt Viktora Tauše a Romana Holého, který kombinuje divadlo, hudbu, pohyb a moderní scénické technologie. Inscenace otevírá otázky identity, předsudků a toho, jak vnímáme druhé lidi i sami sebe. Na scéně se potkávají známé osobnosti české hudební scény i mladé talenty. Mezi účinkujícími nechybějí Lenka Dusilová, Ondřej Ruml, Matěj Ruppert, Tomáš Sean Pšenička nebo Jan Cina.
Human Zoo sází na propojení několika uměleckých forem, které v prostoru Nové Spirály získávají další rozměr. Nejde jen o sledování dění na jevišti, ale o intenzivní audiovizuální zážitek, v němž se jednotlivé složky vzájemně doplňují. Pokud hledáte představení, které se vymyká tradičnímu divadelnímu formátu, právě Human Zoo může být zajímavou volbou. Osloví ty, kdo mají rádi experiment, živou hudbu a současné inscenace, které vedle emocí otevírají i otázky k zamyšlení.
Slavný román poprvé na českém jevišti
Jednou z hlavních událostí sezony bude česká divadelní premiéra Předčítače, adaptace románu německého spisovatele Bernharda Schlinka. Knihu proslavilo také oscarové filmové zpracování s Kate Winslet. Nyní se její příběh poprvé představí českému publiku na divadelních prknech. Předčítač vypráví o osudové lásce, která se postupně střetává s otázkami viny, studu a odpovědnosti za minulost. Osobní vztah se v něm propojuje s mnohem širšími morálními dilematy a nutí přemýšlet o tom, co všechno může člověk o druhém skutečně vědět.
V hlavních rolích se představí Jitka Čvančarová, Jiří Korn a Daniel Krejčík. Režie se ujal Jakub Čermák, který se spolu s dramaturgyní Kateřinou Jonášovou podílel také na adaptaci. Inscenace nabídne známou předlohu v českém divadelním nastudování, v němž se intimní vztah hlavních postav střetne s událostmi, které zásadně změní pohled na jejich společnou minulost. Premiéra se uskuteční na začátku února ve Velkém sále Nové Spirály.
Hudba, která si zaslouží vlastní večer
Program Nové Spirály nekončí u divadla. Také hudební sezona nabízí několik důvodů, proč vyrazit za kulturou. Vrací se Aneta Langerová s koncertním projektem Zázračná písně krajina. Poctu výjimečné české písničkářce nabídne projekt Zuzaně Navarové do nebes. Kapela RAZAM a hradečtí filharmonici představí její písně v nových aranžích, které propojují inspirace world music a folklorem se symfonickým zvukem. Pro velký zájem pořadatelé přidali další tři termíny.
Na své si přijdou také příznivci současné světové hudby. Do Nové Spirály zamíří Cory Henry, držitel několika cen Grammy, s projektem A Jam Good Time, v němž propojuje funk, soul, jazz a improvizaci. Ondřej Ruml zase představí a pokřtí nové album při koncertu Vždycky to tu bylo, který slibuje vedle muzikantské originality také tanec a neotřelou choreografii.
Pokud si nejste jistí, které představení by nejvíc potěšilo vaše blízké, můžete nechat výběr na nich. Dárkové poukázky do Nové Spirály jim umožní vybrat si kulturní zážitek podle vlastního vkusu.
Program a vstupenky najdete na www.novaspirala.cz.
Článek vznikl ve spolupráci s Výstaviště Praha.
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