Nechte se očkovat do umělé paže, radil odpůrce vakcinace. Na internetu se mu vysmáli

Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022 o víc než deset procent. Ještě v polovině října předpokládala, že stoupnou o dvě až tři procenta. Příčinou jsou stále rostoucí ceny pohonných hmot i energií. Uvedl to generální ředitel Madety Milan Teplý.

"Sice jsem před několika týdny předpokládal, že zdražíme o dvě až tři procenta, bude to ale o víc, a vůbec mě to netěší. Všechny vstupy neustále zdražují, energie, nafta, obal. Prostě všechno. A my nemůžeme prodávat pod cenou," řekl Teplý. O víc než desetiprocentním zdražení dnes informoval Český rozhlas.

Madeta zdraží, protože má vyšší náklady, rostou ceny nafty, elektřiny i obalů. Vedení mlékárny zároveň očekává, že kvůli všeobecnému zdražování klesne kupní síla v zemi. Předpokládá i konkurenční boj mezi českými mlékárnami a dovozem.