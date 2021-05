Nechte se hýčkat – all inclusive dovolená

Zájezdy s all inclusive patří mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější typy dovolené.

Není divu, mají totiž řadu výhod a zejména pro rodinnou dovolenou s dětmi jsou ideální variantou. Během all inclusive dovolené totiž nemusíte řešit, kam se půjdete najíst, kde nakoupíte, případně jestli je v rámci apartmá kuchyňka. Také máte větší kontrolu nad tím, kolik vás dovolená bude stát, většinou si už jen stačí vzít menší obnos příslušné měny na výdaje jako suvenýry nebo zakoupení nějakého výletu.

S all inclusive dovolenou si tak ušetříte spoustu starostí. V podstatě si jen stačí vybrat destinaci, kterou toužíte navštívit, a některý z hotelů. Nabídka pod pojmem all inclusive se ovšem liší, v každé zemi a někdy i hotelu můžete očekávat trochu jiné služby. Standardem bývá, že v ceně zájezdu jsou snídaně, obědy i večeře, součástí ceny však nemusí být nápoje, a to ani ty nealkoholické. V některých hotelech máte připravené i svačiny a můžete se tak občerstvit u bazénu, na baru nebo v jídelně i mezi hlavními jídly. Nabídka pokrmů bývá pestrá, většinou je přizpůsobená turistům, ale narazíte i na typické pokrmy místní kuchyně. Samozřejmě se all inclusive může lišit i rozsahem výběru, v některých zemích máte méně pestré obědy, ale o to bohatší večeře, jinde to zas může být jiné. V některých hotelech se dokonce pořádají tématické večeře s místními lahůdkami.

Někdy bývají součástí all inclusive i další služby, jako lehátko na pláži zdarma, nebo nabídka nějakého vodního sportu. Od toho co je v all inclusive zahrnuto se samozřejmě odvíjí i cena zájezdu. Dovolená však ani tak nemusí vyjít draho, a to ať už vybíráte vybíráte z nabídky first minute nebo dáváte přednost last minute zájezdům.

Tento typ dovolené je vhodný zejména pro ty, kteří si chtějí skutečně odpočinout a neřešit nic kromě koupání a opalování. Rozhodně tato varianta však nebrání ani cestovatelům, kteří chtějí na dovolené sportovat, jezdit na výlety a poznat místní kulturu. Vyberte si ten pravý hotel z nabídky CK Blue Style a zažijte dokonalou dovolenou, během které se můžete rozmazlovat!