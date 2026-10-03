Kapitán silně krvácel a letadlo prudce ztrácelo výšku. Mezi cestujícími, kteří zasáhli, byl i zubař Shota Musaev. Pomáhal znehybnit útočníka a ošetřit zraněného kapitána. „Nechci tady zemřít,“ prosil ho pobodaný pilot. Musaevovo svědectví přibližuje dramatické chvíle v kokpitu letu z Dubaje do Tel Avivu, kde se bojovalo o život kapitána i všech na palubě.
Když Shota Musaev doběhl k pilotní kabině, naskytl se mu děsivý výjev. Na podlaze ležel kapitán Smit Machchhar a nad ním se tyčil druhý pilot, který ho podle Musaevovy výpovědi stále bodal.
Zubař přispěchal raněnému na pomoc. Při pohledu na jeho zranění se bál, že kapitán nepřežije. „Měl řezné rány po celé hlavě i na rukou. Ruce měl téměř rozříznuté napůl… Ztratil hodně krve a byl ve špatném stavu,“ popsal.
Do kokpitu se přitom zachránci dostali díky samotnému Machchharovi. I vážně zraněný dokázal odemknout dveře a vpustit dovnitř cestující a členy posádky. Zatímco se jedni snažili přemoci útočníka, další museli dostat pod kontrolu letadlo, které prudce ztrácelo výšku.
Musaev byl jedním ze 174 cestujících v letadle společnosti flydubai, které ve středu 30. září mířilo z Dubaje ve Spojených arabských emirátech do izraelského Tel Avivu. Jeho svědectví přibližuje, co se odehrávalo za dveřmi pilotní kabiny. Podle izraelských představitelů se druhý pilot po napadení kapitána zřejmě pokusil stroj úmyslně zřítit. Přesný průběh i motiv incidentu se dál vyšetřují.
„Od smrti nás dělily vteřiny“
Musaev popsal, že kapitánův stav se před jeho očima zhoršoval. Silně krvácel a následně ztratil vědomí. Musaev se obával, že kapitán nepřežije. Při ošetřování ho uklidňoval, že všechno dobře dopadne. „Pomozte mi, prosím. Pomozte mi, prosím. Nechci tady zemřít,“ odpovídal mu podle jeho výpovědi pilot. Zubař také popsal prudký pokles tlaku a ztrátu vědomí.
Zubař se podle svých slov zapojil také do znehybnění útočníka. Ke svázání použili kabely od sluchátek a plastové stahovací pásky.
Podle zubaře útočník téměř nemluvil. Řekl jen, že pochází z Ománu, a pak Musaeva žádal: „Zabij mě, zabij mě, prosím.“ Ještě ve čtvrtek Musaev podle svých slov teprve vstřebával, co prožili. „Chápete, že nás od smrti dělilo pět až deset vteřin?“ podotkl.
Mezi zasahujícími cestujícími byl také instalatér Yaniv Hayoun. Ten později popsal, že přístup do kokpitu komplikoval sám zraněný kapitán ležící u dveří. Během zápasu s útočníkem Hayoun v jednu chvíli sáhl po řízení a přitáhl ho k sobě. Následně ovládání stroje převzali další členové posádky.
Na palubě byli další piloti
Podle údajů o letu letadlo během necelých dvou minut ztratilo přes pět kilometrů výšky. Jeden z cestujících popsal prudký sestup jako „obrovské turbulence“ trvající dvacet až třicet vteřin.
Na palubě se však nacházeli také dva piloti mimo službu. Podle cestujícího Almoga Italiho měli zajišťovat následující let. Nyní pomohli dostat stroj pod kontrolu. „Vstoupili do kokpitu, přitáhli řízení, vyrovnali letadlo a přistáli s námi v Saúdské Arábii,“ popsal Itali.
Letadlo nakonec bezpečně přistálo v saúdskoarabském Tabúku, kde kapitána převzali lékaři. Machchhar podstoupil operaci a indické úřady následně oznámily, že je ve stabilizovaném stavu. Muž, o jehož život se Musaev ještě během letu obával, se podle indické ambasády zotavuje.
VIDEO: Benjamin Netanjahu v rozhovoru s Yanivem Hayounem, který zachránil letadlo společnosti flydubai
Zdroje: The Guardian, ABC News, CNN
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