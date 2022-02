Netrpělivý řidič nechtěl čekat v zácpě, tak zvolil troufalé řešení. Je z toho "virál"

Netrpělivý řidič z čínského města Šang-čchiou se svérázným způsobem vyhnul dlouhé dopravní zácpě. Nad nekonečnou řadou automobilů na úzkém mostě vyzrál tak, že se svým pick-upem přebrodil řeku. Díky malému množství vody ji bez problému zdolal za několik vteřin. Jeho bezprostřední chování zachytil jeden z přihlížejících řidičů na mobilní telefon.

Dopravní zácpu na mostě v čínské provincii Che-nan způsobil automobil, který vjel do protisměru, uvádí agentura Associated Press. Záběry z konce ledna ukazují, jak netrpělivý řidič nejprve opatrně sjel po srázu do mělké řeky, kterou poté bez váhání přebrodil. Podle agentury se jeho auto nepoškodilo a na druhé straně vodního toku bez problému vyjelo na břeh.

Řidičova bezprostředního chování si všimly zpravodajské agentury a baví se jím v posledních dnech i německá média. Deník Bild označil jeho čin za "troufalý" a vtipkoval, že takto "v Německu objížďky úplně nefungují".