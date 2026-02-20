Nechal partnerku umrznout v Alpách, dostal podmínku. Tragický výstup zachytila webkamera

Soud v rakouském Innsbrucku uznal muže vinným ze zabití z hrubé nedbalosti poté, co během výstupu na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner ponechal svoji partnerku v extrémních podmínkách bez pomoci. Žena následně zemřela. Obžalovaný Thomas Plamberger dostal pětiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem. Musí také zaplatit nepodmíněnou pokutu ve výši 9400 eur.
Tragédie, která se na nejvyšší hoře Rakouska odehrála loni v lednu, nemá v horolezeckém světě obdoby. Případ přitáhl pozornost veřejnosti i díky záběrům z vrcholové webkamery, které ukazují poslední hodiny dvojice. Podle vyšetřovatelů se šestatřicetiletý Thomas Plamberger dopustil během výstupu na Grossglockner celé řady zásadních chyb.
S o tři roky mladší Kerstin Gurtnerovou, která neměla s náročnými zimními výstupy ve vysokých horách zkušenosti, vyrazili podle deníku The Telegraph na legendární hřeben Stüdlgrat 18. ledna 2025. Večer kolem deváté hodiny, zhruba padesát metrů pod vrcholem, měla žena svému partnerovi říct, že je vyčerpaná a nedokáže ve výstupu pokračovat.
V tu chvíli se Plamberger rozhodl sestoupit pro pomoc a nechal ji pod vrcholem samotnou. Podle státního zastupitelství však žena zůstala na místě nechráněném před větrem, bez improvizovaného závětří a bez využití nouzových termofolií, které měli s sebou.
Záběry z webkamery ukazují světla jejich čelovek, jak se kolem šesté večer pohybují vzhůru k vrcholu. Další snímek, pořízený o šest hodin později, zachycuje už jen slabý kužel světla z téměř vybité baterie. Na třetím záběru je vidět Plamberger, jak se s funkční čelovkou snaží přejít na druhou stranu hory, aby našel pomoc - a Gurtnerová tak zůstává sama.
Krátce po sedmé hodině ráno vyletěl k vrcholu Grossglockneru záchranný vrtulník, silné poryvy větru však pátrání znemožnily. Záchranáři se na horu dostali až o tři hodiny později, Gurtnerová už byla tou dobou bez známek života. Podle vyšetřovatelů se ocitla v silném větru o rychlosti kolem 74 km/h, teploty klesaly na minus osm stupňů Celsia a v kombinaci se silným větrem způsobily pocitovou teplotu až minus 20 stupňů Celsia. K podchlazení organismu tak došlo velmi rychle.
Prokuratura tvrdila, že Plamberger nejenže neměl výstup s méně zkušenou partnerkou v takových podmínkách plánovat, ale zároveň u sebe nenesl nouzový bivakovací vak, který mohl zpomalit rychlost prochládání. Gurtnerová navíc podle obžaloby na sobě měla boty zcela nevhodné do drsného alpského terénu. Alpinista pak údajně nedal znamení ani ve chvíli, kdy nad nimi kolem jedenácté hodiny přelétal vrtulník, a policii zavolal až po půlnoci. Poté si telefon přepnul do tichého režimu a promeškal další pokusy o kontakt.
Obžalovaný horolezec, jemuž hrozily až tři roky za mřížemi, vypovídal před soudem více než dvě hodiny. „Je mi to nesmírně líto,“ uvedl. Zdůraznil, že jeho partnerka byla zkušená a fyzicky dobře připravená, hory milovala a výstup plánovali společně. Odmítl však, že by vystupoval v roli horského vůdce nebo že by měl kvalifikaci, která by z něj činila hlavní odpovědnou osobu za organizaci túry.
Státní zástupce argumentoval tím, že muž měl s pohybem ve vysokohorském terénu větší zkušenosti než Gurtnerová, a právě proto měl nést vyšší míru odpovědnosti. Podle obžaloby podcenil alpinista přípravu i samotný postup v náročných podmínkách. Soud během hlavního líčení vyslechl celkem patnáct svědků, mezi nimi také rodiče zesnulé ženy.
Soud zároveň nevyhověl obžalobě ve všech jejích bodech. Předseda senátu Norbert Hofer po více než třináctihodinovém jednání uvedl, že část obvinění se nepodařilo jednoznačně prokázat. Plamberger dostal pětiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem. Musí také zaplatit nepodmíněnou pokutu ve výši 9400 eur, v přepočtu asi 230 tisíc korun. Podle BBC může mít celý případ dopad na posuzování obdobných tragédií v budoucnu.
VIDEO: Tragédie, která se na nejvyšší hoře Rakouska odehrála loni v lednu, nemá v horolezeckém světě obdoby
Zdroj: BBC, The Telegraph, APA
ŽIVĚTrump se do deseti dní rozhodne, zda je možná dohoda s Íránem. Uvedl to na Radě míru
Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné „dobré“ rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zadržely na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚVláda představila novou strategii, Babiš zdůraznil změnu emisních povolenek
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Copa tuto je? Michal Hrůza vytvořil titulní píseň pro film Někdo to rád v Plzni
Už 2. dubna vstoupí do českých kin komedie režiséra a scenáristy Martina Horského Někdo to rád v Plzni. Zpěvák, hudebník, skladatel a textař Michal Hrůza k filmu napsal, nazpíval a nahrál titulní píseň s názvem Copa tuto je?, která se nyní představuje ve zbrusu novém videoklipu.
Trump nařídí zveřejnění složek o UFO. Jeho snacha naznačila připravený projev o mimozemšťanech
Debata o mimozemském životě a utajovaných vládních dokumentech ve Spojených státech nabírá na obrátkách. Prezident Donald Trump oznámil, že se chystá nařídit ministerstvu obrany a dalším federálním úřadům, aby začaly zveřejňovat vládní spisy týkající se UFO a mimozemské inteligence. Jeho snacha Lara Trump zároveň naznačila, že prezident má možná připravený projev týkající se mimozemského života.