Nechal partnerku umrznout 50 metrů pod vrcholem. Tragický výstup zachytila webkamera

Podle vyšetřovatelů se Thomas Plamberger, šestatřicetiletý alpinista, dopustil během výstupu na Grossglockner celé řady zásadních chyb. S o tři roky mladší Gurtnerovou, která neměla s náročnými zimními výstupy ve vysokých horách zkušenosti, vyrazili podle deníku The Telegraph na legendární hřeben Stüdlgrat 18. ledna. Večer kolem deváté hodiny, zhruba padesát metrů pod vrcholem, měla žena svému partnerovi říct, že je vyčerpaná a nedokáže ve výstupu pokračovat.
V tu chvíli se Plamberger rozhodl sestoupit pro pomoc a nechal ji pod vrcholem samotnou. Podle státního zastupitelství však žena zůstala na místě nechráněném před větrem, bez improvizovaného závětří a bez využití nouzových termofolií, které měli s sebou.
Záběry z webkamery ukazují světla jejich čelovek, jak se kolem šesté večer pohybují vzhůru k vrcholu. Další snímek, pořízený o šest hodin později, zachycuje už jen slabý kužel světla z téměř vybité baterie. Na třetím záběru je vidět Plamberger, jak se s funkční čelovkou snaží přejít na druhou stranu hory, aby našel pomoc - a Gurtnerová tak zůstává sama.
Krátce po sedmé hodině ráno vyletěl k vrcholu Grossglockneru záchranný vrtulník, silné poryvy větru však pátrání znemožnily. Záchranáři se na horu dostali až o tři hodiny později, Gurtnerová už byla tou dobou bez známek života. Podle vyšetřovatelů se ocitla v silném větru o rychlosti kolem 74 km/h, teploty klesaly na minus osm stupňů Celsia a v kombinaci se silným větrem způsobily pocitovou teplotu až minus 20 stupňů Celsia. K podchlazení organismu tak došlo velmi rychle.
Prokuratura nyní tvrdí, že Plamberger nejenže neměl výstup s méně zkušenou partnerkou v takových podmínkách plánovat, ale zároveň u sebe nenesl nouzový bivakovací vak, který mohl zpomalit rychlost prochládání. Gurtnerová navíc podle obžaloby na sobě měla boty zcela nevhodné do drsného alpského terénu. Horolezec pak údajně nedal znamení ani ve chvíli, kdy nad nimi kolem jedenácté hodiny přelétal vrtulník, a policii zavolal až po půlnoci - poté si telefon přepnul do tichého režimu a promeškal další pokusy o kontakt.
Plamberger všechna obvinění odmítá a trvá na tom, že šlo o tragickou a nešťastnou náhodu. V případě, že jej soud uzná vinným, hrozí muži až tři roky vězení. Proces začne v únoru příštího roku u soudu v rakouském Innsbrucku.