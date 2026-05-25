Nečekaný vetřelec několik dní komplikoval misi na Marsu. Nakonec ho zachytily kamery

Vypadalo to jako technický problém, který může zastavit roky trvající misi na Marsu. Kámen, který uvízl v zařízení roveru Curiosity, ale nakonec přinesl nečekaně fascinující pohled na práci jednoho z nejslavnějších robotů lidstva. NASA teď zveřejnila snímky, které ukazují detail, jejž většina lidí při průzkumu rudé planety vůbec nečeká.
Marsovský rover Curiosity znovu připomněl, že průzkum jiné planety často přináší situace, které vědci ani inženýři nemohou zcela předvídat. Tentokrát se pozornost odborníků upnula ke kameni přezdívanému „Atacama“, který se zasekl do vrtáku na konci robotické paže vesmírného vozítka.
NASA následně zveřejnila snímek pořízený kamerovým systémem Mastcam, který ukazuje kámen po komplikované vyprošťovací operaci na povrchu Marsu. Rover Curiosity fotografii pořídil 6. května 2026, během 4877. marsovského dne mise, označovaného jako sol.
Kámen uvízl ve vrtáku už 25. dubna. Inženýři následně několik dní pracovali na tom, aby robotickou paži přemístili a pomocí vibrací vrtáku horninu uvolnili. Úspěch přišel až 1. května, kdy se podařilo kámen konečně oddělit.
Hornina Atacama má podle odhadů základnu širokou asi 45 centimetrů a tloušťku přibližně 15 centimetrů. Na Zemi by vážila zhruba 13 kilogramů, na Marsu kvůli nižší gravitaci přibližně třetinu této hmotnosti.
Na zveřejněných snímcích je dobře patrný i kruhový otvor vytvořený vrtákem roveru Curiosity. Výsledná fotografie vznikla spojením osmi samostatných snímků, které rover odeslal zpět na Zemi. Barvy byly následně upraveny tak, aby přibližně odpovídaly tomu, jak by scéna vypadala za denního světla na Zemi.
Mise Curiosity patří mezi nejdůležitější projekty moderní planetární vědy. Rover zkoumá povrch Marsu od roku 2012 a pomáhá vědcům hledat odpovědi na otázky týkající se geologické historie planety i podmínek, které mohly v minulosti umožňovat existenci mikrobiálního života.
I zdánlivě drobný problém s kusem horniny tak znovu ukázal, jak náročný a zároveň křehký je průzkum vzdálených světů. Na planetě vzdálené miliony kilometrů totiž může i obyčejný kámen na několik dní zaměstnat celý tým expertů na Zemi.
Zdroj: NASA, autorský text
