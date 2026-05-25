Přeskočit na obsah
Benative
25. 5. Viola
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Nečekaný vetřelec několik dní komplikoval misi na Marsu. Nakonec ho zachytily kamery

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Vypadalo to jako technický problém, který může zastavit roky trvající misi na Marsu. Kámen, který uvízl v zařízení roveru Curiosity, ale nakonec přinesl nečekaně fascinující pohled na práci jednoho z nejslavnějších robotů lidstva. NASA teď zveřejnila snímky, které ukazují detail, jejž většina lidí při průzkumu rudé planety vůbec nečeká.

Na zveřejněných snímcích je dobře patrný i kruhový otvor vytvořený vrtákem Curiosity. Výsledná fotografie vznikla spojením osmi samostatných snímků, které rover odeslal zpět na Zemi.
Na zveřejněných snímcích je dobře patrný i kruhový otvor vytvořený vrtákem Curiosity. Výsledná fotografie vznikla spojením osmi samostatných snímků, které rover odeslal zpět na Zemi.Foto: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems
Reklama

Marsovský rover Curiosity znovu připomněl, že průzkum jiné planety často přináší situace, které vědci ani inženýři nemohou zcela předvídat. Tentokrát se pozornost odborníků upnula ke kameni přezdívanému „Atacama“, který se zasekl do vrtáku na konci robotické paže vesmírného vozítka.

NASA následně zveřejnila snímek pořízený kamerovým systémem Mastcam, který ukazuje kámen po komplikované vyprošťovací operaci na povrchu Marsu. Rover Curiosity fotografii pořídil 6. května 2026, během 4877. marsovského dne mise, označovaného jako sol.

Kámen uvízl ve vrtáku už 25. dubna. Inženýři následně několik dní pracovali na tom, aby robotickou paži přemístili a pomocí vibrací vrtáku horninu uvolnili. Úspěch přišel až 1. května, kdy se podařilo kámen konečně oddělit.

Hornina Atacama má podle odhadů základnu širokou asi 45 centimetrů a tloušťku přibližně 15 centimetrů. Na Zemi by vážila zhruba 13 kilogramů, na Marsu kvůli nižší gravitaci přibližně třetinu této hmotnosti.

Reklama
Reklama

Na zveřejněných snímcích je dobře patrný i kruhový otvor vytvořený vrtákem roveru Curiosity. Výsledná fotografie vznikla spojením osmi samostatných snímků, které rover odeslal zpět na Zemi. Barvy byly následně upraveny tak, aby přibližně odpovídaly tomu, jak by scéna vypadala za denního světla na Zemi.

Mise Curiosity patří mezi nejdůležitější projekty moderní planetární vědy. Rover zkoumá povrch Marsu od roku 2012 a pomáhá vědcům hledat odpovědi na otázky týkající se geologické historie planety i podmínek, které mohly v minulosti umožňovat existenci mikrobiálního života.

I zdánlivě drobný problém s kusem horniny tak znovu ukázal, jak náročný a zároveň křehký je průzkum vzdálených světů. Na planetě vzdálené miliony kilometrů totiž může i obyčejný kámen na několik dní zaměstnat celý tým expertů na Zemi.

Video: Kámen, který vesmírný rover mimoděk rozdrtil, skrýval opravdový poklad

Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad. | Video: Tereza Šolcová

Zdroj: NASA, autorský text

Reklama
Reklama


Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jak vybrat správný firemní dluhopis?
Jak vybrat správný firemní dluhopis?
Jak vybrat správný firemní dluhopis?

Češi berou státní dluhopisy útokem. Objednali dvojnásobek plánu emise

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun. Na síti X to v pondělí uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zájem Dluhopisy Republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června.

Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election

Papež varoval před dopady umělé inteligence. Vyzval k důsledné regulaci

Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství), která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil, napsala v pondělí agentura AP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama