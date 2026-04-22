Přeskočit na obsah
Benative
22. 4. Evženie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Magazín

Nečekaná komplikace po návratu z vesmíru. Astronautka se po přistání učí znovu chodit

Tereza Šolcová

Po návratu na Zemi čekal astronauty z mise Artemis II úkol, který žádný simulátor plně nenahradí: znovu se naučit chodit. I po relativně krátké misi se totiž lidské tělo brání návratu do gravitace, kterou dřív považovalo za samozřejmost. Video astronautky Christiny Kochové ukazuje, jak křehká je rovnováha mezi vesmírem a Zemí. A také jak dlouho trvá ji znovu najít.

The NASA Artemis II crew pose for a photo
Artemis II přitom nebyla „jen další let“. Posádka se vydala dál než kdokoliv před nimi za posledních více než padesát let — mimo bezpečí oběžné dráhy, směrem k Měsíci. Foto: REUTERS
Deset dní mimo Zemi. Pro laiky krátká doba, pro lidské tělo zásadní změna. Posádka mise Artemis II se po historickém obletu Měsíce vrátila domů: jako vůbec první lidé po více než půlstoletí, kteří opustili nízkou oběžnou dráhu. Jenže návrat zdaleka neskončil dosednutím na hladinu ani otevřením poklopu.

Na videu, které sdílela astronautka Christina Kochová, je vidět realita, která se v heroických záběrech kosmických misí obvykle neukazuje. Nejisté kroky, pomalý pohyb, hledání rovnováhy. Obyčejná chůze, která najednou není automatická. Tělo, zvyklé na prostředí bez tíhy, najednou znovu naráží na gravitaci.

Právě mikrogravitace je tím, co během letu promění fungování organismu víc, než si většina lidí uvědomuje. Bez neustálého tahu směrem dolů se krev v těle rozkládá jinak, srdce nemusí pracovat s takovou intenzitou a svaly – především ty v dolní části těla – ztrácejí svůj běžný rytmus. Astronauti sice během mise každý den cvičí, v tomto případě zhruba půl hodiny denně, přesto to k plné náhradě přirozené zátěže nestačí.

Mozek se mezitím přizpůsobí novým podmínkám. V prostředí stavu bez tíže se učí jinak vyhodnocovat signály o pohybu a poloze těla. Když se pak astronaut vrátí na Zemi, nastává opačný proces – jakési „přeprogramování“, které může trvat dny i týdny. Kochová sama popsala, že její tělo i hlava se po návratu stále snaží znovu pochopit, co znamená stát pevně na nohou.

Video, které se rychle rozšířilo na sociálních sítích, tak zachycuje moment, kdy se technologie a lidské limity střetávají v té nejzákladnější rovině: v obyčejné chůzi. Nejde přitom o výjimečný případ. Podobné obtíže zažívá po návratu většina astronautů, i když délka a intenzita se liší podle délky mise.

Artemis II přitom nebyl „jen další let“. Posádka se vydala dál než kdokoliv před nimi za posledních více než padesát let – mimo bezpečí oběžné dráhy, směrem k Měsíci. Právě tahle vzdálenost a návrat z hlubokého vesmíru dávají celé misi jiný rozměr. Technologický i lidský.

VIDEO:

Posádka Artemis II pokořila rekord. Od Země se dostali až na zhruba 406 800 kilometrů a překonali tak rekord mise Apollo 13 starý více než 50 let. | Video: NASA

Zdroj: NASA, Military.com

Nejnovější
Policie ČR, policistka

Kdo zapálil zastupiteli auto? Hluboká nad Vltavou vypsala odměnu

Rada Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku vypsala odměnu 200 000 korun pro člověka, jenž pomůže objasnit motiv zapálení aut místního zastupitele. Policie zadržela dva muže, kteří jsou z požáru obviněni. Stíhaní však zatím neřekli, z jakého důvodu auta zapálili. Odměnu nebude krýt rozpočet města, částku mezi sebou vyberou hlubočtí zastupitelé.

Německý ministr obrany Boris Pistorius.

ŽIVĚ Německý ministr obrany: Rusko se chystá na střet s NATO

Rusko zbrojí a připravuje se na vojenský střet se Severoatlantickou aliancí; zůstává proto největší hrozbou pro německou bezpečnost. Na tiskové konferenci k nové armádní strategii to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Moskva podle něj považuje vojenskou sílu za legitimní nástroj k prosazování svých zájmů. Německo proto hodlá posílit stav své armády.

Agrofert, logo

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek.

