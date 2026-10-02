V České republice byl u masa dovezeného ze zahraničí potvrzený nebezpečný parazit, který může člověka potenciálně i zabít. Odkud hrozí největší riziko a proč se v Česku kontroluje každé ulovené divoké prase?
Na pohled obyčejný kus zvěřiny, pod mikroskopem je v něm ale nebezpečný nájemník. Veterináři ze Státního veterinárního ústavu v Praze v zásilce divočáků z Maďarska zachytili larvy svalovce neboli trichinely.
Do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji ho přivezli v zásilce celkem 65 kusů z Maďarska. U ostatních zvířat ze zásilky veterináři larvy nenašli a nakažený kus už zlikvidovali.
Jde o čtvrtý letošní případ a všechny se týkají divočáků ze zahraničí: dva pocházeli z Maďarska a dvě z Polska. Loni přitom veterináři svalovce nezachytili u žádného dovezeného divočáka. U zvěře ulovené v Česku na něj naposledy narazili loni v září v okrese Frýdek-Místek.
„Součástí veterinární prohlídky ve zvěřinových závodech je vždy také odebrání vzorků a jejich odeslání do SVÚ k vyšetření na přítomnost trichinel,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
Svalovec je drobný cizopasný červ, jehož larvy se usazují ve svalovině, k nákaze člověka dochází konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa. Onemocnění zvané trichinelóza může v krajním případě skončit smrtí, naposledy k tomu nicméně na území ČR došlo v 50. letech minulého století.
Veterináři povinně vyšetřují všechna ulovená a obchodovaná divoká prasata i prasata a koně poražené na jatkách. V roce 2025 prošlo testem 275 tisíc divočáků, téměř 2800 z nich pocházelo z dovozu. U prasat domácích v ČR se parazit dlouhodobě nevyskytuje.
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Zdroj: Státní veterinární správa
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