Byl to rok, kdy se vyplatilo zaklonit hlavu. Rok 2025 se do historie astronomie zapíše jako období, kdy se nad českým obzorem tančily polární záře, oblohu proťal tajemný posel z hlubin vesmíru a Měsíc se na hodinu a půl zahalil do temně rudého hávu. Přinášíme velkou rekapitulu nebeského divadla, které nám letošek dopřál.
Rok 2025 byl pro milovníky noční oblohy mimořádně štědrý. Zatímco v jiných letech marně čekáme na jedinou jasnější kometu, letos se nebeské úkazy střídaly v rychlém sledu. Na své si přišli nejen profesionálové s teleskopy, ale i běžní pozorovatelé, kterým k dechberoucím zážitkům stačily vlastní oči a kousek tmavé oblohy za městem.
Krvavý měsíc nad krajinou
Vrcholem roku se bezpochyby stalo úplné zatmění Měsíce ze 7. září. Šlo o první takový úkaz viditelný z našeho území od roku 2019. I když Měsíc vycházel už částečně zahalený v zemském stínu, díky jasnému počasí se nad obzorem brzy rozsvítil v sytě měděné barvě.
Fáze úplného zatmění trvala úctyhodnou 1 hodinu, 22 minut a 6 sekund, což fotografům umožnilo pořídit unikátní snímky rudého kotouče v těsné blízkosti horizontu.
Jarní pozdrav od Slunce
O několik měsíců dříve, 29. března, jsme si mohli vychutnat částečné zatmění Slunce. Měsíc tehdy „ukousl“ přibližně 22 procent slunečního disku. Přestože část republiky v tu chvíli zahalila oblačnost, pozorovatelé na západě Čech si užili dramatickou podívanou přes speciální brýle a filtry.
Tajemný host z cizích hvězd
Rok 2025 byl mimořádný i z hlediska pozorování komet. Hned na začátku roku se podařilo objevit kometu C/2025 A6 Lemmon, kterou astronomové původně považovali za asteroid. Až následná pozorování ukázala, že jde o vlasatici, která se do vnitřní části Sluneční soustavy vrací zhruba jednou za 1300 let. Největší jasnosti dosáhla v říjnu, kdy byla vidět pouhým okem.
Menší jasností, ale zato dlouhým ohonem vynikala kometa C/2025 R2 (SWAN). K jejímu pozorování však byl potřeba malý dalekohled. Největší senzaci ale bezpochyby vyvolala kometa 3I/ATLAS, která se stala teprve třetím známým mezihvězdným objektem v naší soustavě.
Bedlivě ji sledovaly observatoře po celém světě, chovala se totiž jinak, než jsme zvyklí u komet v naší soustavě. Vyrojily se kvůli tomu dokonce spekulace, že jde o mimozemskou sondu.
Meteorické roje i dechberoucí polární záře
Jako každý rok nechyběly ani letos pravidelné meteorické roje. Jedním z těch nejbohatších se staly lednové Kvadrantidy. Kdo měl štěstí, mohl spatřit 60 až 80 meteorů za hodinu. Letní show Perseid letos poznamenal svit Měsíce, ve kterém ty slabší meteory bohužel zanikly. Daleko lepší podmínky nabídl nejsilnější zimní roj Geminidy, který vrcholil 13. prosince.
Rok 2025 byl také bohatý na polární záře. Díky silné sluneční aktivitě jsme si tak dechberoucí barevné divadlo mohli užívat i v našich zeměpisných šířkách. Nejvýrazněji se na obloze roztančily na podzim, kdy se na severním obzoru ukázaly červené a purpurové závoje.
Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚRusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních, oznámil Putin zaskočenému Trumpovi
Ukrajina v noci zaútočila 91 bezpilotními letouny na rezidenci prezidenta Vladimira Putina, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters označil tvrzení Moskvy za lež. Putin dnes v reakci na údajný noční útok řekl americkému protějšku Donaldu Trumpovi, že Rusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních.
Bratrovi se vyhýbal, i tak spolu vládli světu. Oba pak potkal smutný osud
Právě jemu vděčí tenis za první raketový nárůst popularity. Reginald „Reggie“ Doherty ho přivedl v prvním čtvrtstoletí jeho vývoje k vrcholu stylové dokonalosti a ladnosti, čímž se stal přitažlivým pro diváky. Od narození muže, jenž čtyřikrát v řadě vyhrál Wimbledon a s bratrem Laurencem neměli ve světě dlouho konkurenci, uplynulo právě dnes 115 let.
Kvíz: Jste opravdový milovník českých pohádek? Tak to zvládnete doplnit jejich názvy
Programy televizí o Vánocích plní pohádky. A to převážně ty české. Vyzkoušejte si v kvízu Aktuálně.cz, jestli podle počáteční nápovědy dokážete doplnit celé názvy nejznámějších pohádek.
Fantastický finiš Sparty. Díky neskutečnému závěru je v semifinále
Hokejisté Sparty porazili ve čtvrtfinále Spenglerova poháru Kanadu 5:1, když všechny góly nastříleli v posledních třinácti minutách. Třikrát se trefili v závěrečných 102 vteřinách. V úterním semifinále se utkají s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects.
Přichází prudká změna počasí. Víme, kde bude sněžit, meteorologové varují před větrem
Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly.