Benative
29. 12. Judita
Magazín

Nebeský rok 2025. Dechberoucí polární záře, jasné komety i úplné zatmění Měsíce

Letos se blýskla i kometa Lemmon, která byla v říjnu na tmavé obloze viditelná i bez dalekohledu.
Astrofotograf Oldřich Špůrek Tento snímek Mléčné dráhy z Jizerky zabodoval v mezinárodní soutěži DarkSky International. Odborná porota za něj Oldřichovi Špůrkovi udělila první místo v kategorii Mladí astrofotografové.
Astrofotograf Oldřich Špůrek Jedním z nejočekávanějších úkazů letošního roku bylo úplné zatmění Měsíce. Z Česka bylo pozorovatelné po dlouhých šesti letech. Náš souputník se při něm zbarvil doruda.
Zatmění Měsíce 2025 Úkaz byl zajímavý v tom, že Měsíc vyšel už ve fázi úplného zatmění. Pozorování bylo nakloněné i počasí, obloha byla jasná a bez mraků.
Vlasatice C/2025 A6 (Lemmon) se svým iontovým ohonem na říjnové obloze.
Letos se blýskla i kometa Lemmon, která byla v říjnu na tmavé obloze viditelná i bez dalekohledu. |
Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě, se souhlasem
Šárka Nádeníčková
Šárka Nádeníčková

Byl to rok, kdy se vyplatilo zaklonit hlavu. Rok 2025 se do historie astronomie zapíše jako období, kdy se nad českým obzorem tančily polární záře, oblohu proťal tajemný posel z hlubin vesmíru a Měsíc se na hodinu a půl zahalil do temně rudého hávu. Přinášíme velkou rekapitulu nebeského divadla, které nám letošek dopřál.

Rok 2025 byl pro milovníky noční oblohy mimořádně štědrý. Zatímco v jiných letech marně čekáme na jedinou jasnější kometu, letos se nebeské úkazy střídaly v rychlém sledu. Na své si přišli nejen profesionálové s teleskopy, ale i běžní pozorovatelé, kterým k dechberoucím zážitkům stačily vlastní oči a kousek tmavé oblohy za městem.

Krvavý měsíc nad krajinou

Vrcholem roku se bezpochyby stalo úplné zatmění Měsíce ze 7. září. Šlo o první takový úkaz viditelný z našeho území od roku 2019. I když Měsíc vycházel už částečně zahalený v zemském stínu, díky jasnému počasí se nad obzorem brzy rozsvítil v sytě měděné barvě.

Fáze úplného zatmění trvala úctyhodnou 1 hodinu, 22 minut a 6 sekund, což fotografům umožnilo pořídit unikátní snímky rudého kotouče v těsné blízkosti horizontu.

Jarní pozdrav od Slunce

O několik měsíců dříve, 29. března, jsme si mohli vychutnat částečné zatmění Slunce. Měsíc tehdy „ukousl“ přibližně 22 procent slunečního disku. Přestože část republiky v tu chvíli zahalila oblačnost, pozorovatelé na západě Čech si užili dramatickou podívanou přes speciální brýle a filtry.

Tajemný host z cizích hvězd

Rok 2025 byl mimořádný i z hlediska pozorování komet. Hned na začátku roku se podařilo objevit kometu C/2025 A6 Lemmon, kterou astronomové původně považovali za asteroid. Až následná pozorování ukázala, že jde o vlasatici, která se do vnitřní části Sluneční soustavy vrací zhruba jednou za 1300 let. Největší jasnosti dosáhla v říjnu, kdy byla vidět pouhým okem.

Menší jasností, ale zato dlouhým ohonem vynikala kometa C/2025 R2 (SWAN). K jejímu pozorování však byl potřeba malý dalekohled. Největší senzaci ale bezpochyby vyvolala kometa 3I/ATLAS, která se stala teprve třetím známým mezihvězdným objektem v naší soustavě.

Bedlivě ji sledovaly observatoře po celém světě, chovala se totiž jinak, než jsme zvyklí u komet v naší soustavě. Vyrojily se kvůli tomu dokonce spekulace, že jde o mimozemskou sondu.

Meteorické roje i dechberoucí polární záře

Jako každý rok nechyběly ani letos pravidelné meteorické roje. Jedním z těch nejbohatších se staly lednové Kvadrantidy. Kdo měl štěstí, mohl spatřit 60 až 80 meteorů za hodinu. Letní show Perseid letos poznamenal svit Měsíce, ve kterém ty slabší meteory bohužel zanikly. Daleko lepší podmínky nabídl nejsilnější zimní roj Geminidy, který vrcholil 13. prosince.

Rok 2025 byl také bohatý na polární záře. Díky silné sluneční aktivitě jsme si tak dechberoucí barevné divadlo mohli užívat i v našich zeměpisných šířkách. Nejvýrazněji se na obloze roztančily na podzim, kdy se na severním obzoru ukázaly červené a purpurové závoje.

Video: Michael Rozsypal
