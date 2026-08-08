Nebe předvede něco mimořádného. Jediná noc spojí dva vzácné úkazy

Středa 12. srpna nabídne jednu z opravdu výjimečných astronomických nocí posledních let. Během několika hodin se na obloze vystřídají hned dva mimořádné úkazy - největší zatmění Slunce viditelné z Česka za téměř 30 let a vrchol meteorického roje Perseid. Taková kombinace je mimořádně vzácná a pokud bude přát počasí, čeká pozorovatele nezapomenutelná podívaná.
Zatímco pás úplného zatmění povede přes severní Španělsko, Island nebo Grónsko, v České republice zakryje Měsíc téměř 90 procent průměru slunečního kotouče. Půjde o nejvýraznější zatmění viditelné z Česka od slavného úkazu v roce 1999.
„Jedná se o výrazné částečné zatmění, v maximu bude skryto téměř 90 procent průměru slunečního kotouče. Navíc bude probíhat před západem Slunce, a tak předčasným setměním umocní večerní soumrak,“ říká tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
V Praze začne Měsíc ukusovat ze slunečního disku v 19:19 hodin. Maximum nastane ve 20:11, tedy pouhých šestnáct minut před západem Slunce. Podobně působivý průběh čeká i zbytek republiky.
Po zatmění přijdou „padající hvězdy“
Jakmile Slunce zapadne a obloha se ponoří do tmy, začne druhá část nebeského divadla. Právě v noci z 12. na 13. srpna vrcholí meteorický roj Perseid, který každoročně patří k nejoblíbenějším astronomickým úkazům. Letošní podmínky budou navíc mimořádně příznivé. Měsíc bude v novu, takže jeho světlo nebude pozorování vůbec rušit.
„Podmínky budou naprosto ideální. V noci maxima tohoto meteorického roje bude Měsíc v novu, takže nebude svým svitem rušit pozorování. Pokud tedy nebudeme ve městě, ale v tmavé krajině a pod tmavou oblohou, máme letos opravdu ty nejlepší podmínky k pozorování,“ vysvětluje Suchan.
Astronomové očekávají, že nejvíce meteorů bude vidět ve druhé polovině noci. Samotné maximum připadá přibližně na pátou hodinu ranní.
„Před rozbřeskem se předpovídá až 100 meteorů za hodinu. Pozor, to je součet všech meteorů po celé obloze. Celou oblohu ale my jedním pohledem neobsáhneme, a tak běžně člověk uvidí přibližně 20 meteorů za hodinu. Některé mohou být i hodně jasné,“ upozorňuje Suchan.
Kam se dívat?
Pokud chcete z večera vytěžit maximum, vyplatí se odjet co nejdál od městských světel. A kam zamířit pohled?
„Odpověď je jednoduchá - kamkoliv. Do všech stran je to možné, protože meteory létají po celé obloze,“ říká Suchan. Jen nedoporučuje dívat se přímo do souhvězdí Persea, odkud Perseidy zdánlivě vylétají. „ Spíš tedy na druhou stranu oblohy, nad jih.“
Na zatmění nezapomeňte chránit oči
Zatímco noční pozorování Perseid nevyžaduje žádné speciální vybavení, při sledování zatmění Slunce je ochrana zraku naprostou nutností.
„Jedná se o částečné zatmění Slunce, takže vždy bude vidět oslnivý kousek Slunce. Proto je na pozorování nutno použít filtr. U pozorování dalekohledem je to naprostá nezbytnost, při pozorování očima je vhodné použít svářečské sklo nebo speciální brýle na pozorování Slunce,“ upozorňuje Suchan.
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