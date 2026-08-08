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Magazín

Nebe předvede něco mimořádného. Jediná noc spojí dva vzácné úkazy

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Středa 12. srpna nabídne jednu z opravdu výjimečných astronomických nocí posledních let. Během několika hodin se na obloze vystřídají hned dva mimořádné úkazy - největší zatmění Slunce viditelné z Česka za téměř 30 let a vrchol meteorického roje Perseid. Taková kombinace je mimořádně vzácná a pokud bude přát počasí, čeká pozorovatele nezapomenutelná podívaná.

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Středa 12. srpna nabídne jednu z opravdu výjimečných astronomických nocí posledních let.Foto: Shutterstock – AstroStar
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Zatímco pás úplného zatmění povede přes severní Španělsko, Island nebo Grónsko, v České republice zakryje Měsíc téměř 90 procent průměru slunečního kotouče. Půjde o nejvýraznější zatmění viditelné z Česka od slavného úkazu v roce 1999.

„Jedná se o výrazné částečné zatmění, v maximu bude skryto téměř 90 procent průměru slunečního kotouče. Navíc bude probíhat před západem Slunce, a tak předčasným setměním umocní večerní soumrak,“ říká tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.

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V Praze začne Měsíc ukusovat ze slunečního disku v 19:19 hodin. Maximum nastane ve 20:11, tedy pouhých šestnáct minut před západem Slunce. Podobně působivý průběh čeká i zbytek republiky.

Po zatmění přijdou „padající hvězdy“

Jakmile Slunce zapadne a obloha se ponoří do tmy, začne druhá část nebeského divadla. Právě v noci z 12. na 13. srpna vrcholí meteorický roj Perseid, který každoročně patří k nejoblíbenějším astronomickým úkazům. Letošní podmínky budou navíc mimořádně příznivé. Měsíc bude v novu, takže jeho světlo nebude pozorování vůbec rušit.

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„Podmínky budou naprosto ideální. V noci maxima tohoto meteorického roje bude Měsíc v novu, takže nebude svým svitem rušit pozorování. Pokud tedy nebudeme ve městě, ale v tmavé krajině a pod tmavou oblohou, máme letos opravdu ty nejlepší podmínky k pozorování,“ vysvětluje Suchan.

Astronomové očekávají, že nejvíce meteorů bude vidět ve druhé polovině noci. Samotné maximum připadá přibližně na pátou hodinu ranní.

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„Před rozbřeskem se předpovídá až 100 meteorů za hodinu. Pozor, to je součet všech meteorů po celé obloze. Celou oblohu ale my jedním pohledem neobsáhneme, a tak běžně člověk uvidí přibližně 20 meteorů za hodinu. Některé mohou být i hodně jasné,“ upozorňuje Suchan.

Kam se dívat?

Pokud chcete z večera vytěžit maximum, vyplatí se odjet co nejdál od městských světel. A kam zamířit pohled?

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„Odpověď je jednoduchá - kamkoliv. Do všech stran je to možné, protože meteory létají po celé obloze,“ říká Suchan. Jen nedoporučuje dívat se přímo do souhvězdí Persea, odkud Perseidy zdánlivě vylétají. „ Spíš tedy na druhou stranu oblohy, nad jih.“

Na zatmění nezapomeňte chránit oči

Zatímco noční pozorování Perseid nevyžaduje žádné speciální vybavení, při sledování zatmění Slunce je ochrana zraku naprostou nutností.

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„Jedná se o částečné zatmění Slunce, takže vždy bude vidět oslnivý kousek Slunce. Proto je na pozorování nutno použít filtr. U pozorování dalekohledem je to naprostá nezbytnost, při pozorování očima je vhodné použít svářečské sklo nebo speciální brýle na pozorování Slunce,“ upozorňuje Suchan.

VIDEO: Astronauti na ISS natočili polární záři nad Zemí.

Astronauti na ISS natočili polární záři nad Zemí. | Video: NASA

Zdroj: autorský text

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