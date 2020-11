Nebankovní společnosti šlapají bankám na paty. Proč nechodit pro půjčku jen do banky?

Mezi bankami a nebankovními společnostmi panuje velká rivalita. V rámci konkurenčního soupeření se snaží přijít s co nejlepší nabídkou a ulovit co nejvíce klientů. Banky ale mají v tomto boji navrch, pro spotřebitele jsou důvěryhodnějším úvěrovým poskytovatelem. Proč jsou pro většinu nebankovní společnosti stále synonymem pro lichvu?

Ještě před pár lety si na nebankovním úvěrovém trhu mohl každý dělat téměř, co chtěl. Poskytovatelé nabízeli předražené půjčky, zatajovali nesmyslně vysoké poplatky a ukládali enormní sankce z prodlení. Nejeden zájemce o rychlý úvěr, který si dobře nepročetl podmínky a neprostudoval smlouvu, zaplakal nad výdělkem. Jenže dnes je všemu jinak, nebankovní sektor se stal plnohodnotnou konkurencí toho bankovního.

Jak je možné, že nebankovní půjčky konkurují těm bankovní?

Lidé nebankovním společnostem stále nevěří. Mnozí je považují za vhodné řešení pouze pro ty, kteří potřebují rychle půjčit bez doložení příjmu, kteří patří mezi chronické dlužníky a kteří hledají krátkodobý úvěr či mikropůjčku. Přitom nebankovní půjčky jsou dnes konkurenceschopnou alternativou těch bankovních.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016 značně zredukovala počet nebankovních poskytovatelů a hlavně zpřísnila podmínky pro jejich činnost, bez licence od České národní banky vám tak už nikdo legálně nepůjčí. Díky tomu je úvěrový trh čistší a pro spotřebitele čitelnější.

Zájemce o půjčku si dnes může vybírat z bankovního i nebankovního sektoru, které spojují srovnatelné podmínky. Nelze tak už říct, že nebankovní společnosti jsou drahé a nepoctivé. Na druhou stranu se ale nelze také spoléhat na to, že nemůžete narazit na neférovou nabídku. Stále se lze setkat s vysokými úroky a se zatajováním informací, proto je vhodné výběr dluhu nepodcenit.

V čem mají nebankovní půjčky navrch?

Nebankovní společnosti se učí od bank a stejně tak je tomu i naopak. Právě díky nebankovnímu sektoru, který je velmi pružný, jsou dnes flexibilnější i banky. Online sjednání, různorodost finančních částek, rychlejší čerpání peněz. To vše jsou výhody, kterým se snaží tuzemské peněžní ústavy přiblížit. Zatímco úvěr do 5 000 Kč a rychlé vyplácení peněz ještě pokulhává, online půjčka je dnes i u bank samozřejmostí.

Už nějaký ten pátek nelze stanovit, co je lepší a co horší, novelou zákona se úvěrový trh sjednotil a pro spotřebitele zpřehlednil. Nyní je na každém z nás, jak k zadlužení přistoupí. Zapotřebí ale je, aby člověk nepodlehl líbivé iluzi mít peníze ihned, porovnal nabídky na trhu a vybral si pro sebe tu nejvýhodnější. A hlavně pamatujte na to, že získat půjčku není samozřejmost, pokud jste pro banky či licencované nebankovní společnosti neúvěruschopní, věřte jim a neshánějte půjčku pokoutně jinde, raději zvažte jiná řešení vašeho finančního problému.