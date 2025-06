Navštivte v létě Japonsko. Příjemný je sever a hory

Léto v Japonsku bývá vlhké a rozpálené, ale existují místa, kde si jej užijete v příjemném klimatu, bez davů a s dechberoucí přírodou. Severní ostrov Hokkaidó a japonské Alpy nabízejí dokonalý únik před horkem. Ideální příležitost pro ty, kdo hledají aktivní dovolenou spojenou s relaxem.

Jan Skovajsa z Next level of travel vám přináší tipy, jak spojit levandulová pole, horské túry i tradiční onsény do perfektního zážitku.

Hokkaidó: Pivní zahrady a levandulová pole ve stínu hor

Nejsevernější ostrov Japonska láká v létě osvěžujícím klimatem a nádhernou přírodou. Místo tropického dusna vás přivítají mírné teploty, kvetoucí pláně a příjemné festivalové město.

Sapporo je metropole známá nejen svým zimním festivalem, ale i letními pivními zahradami v Odori Parku. V červenci a srpnu si tu Japonci užívají zlatavý mok pod širým nebem, tudíž se tato lokace nabízí jako opravdu ideální místo k ochutnání lokálního piva a grilovaných specialit.

Dalším nezapomenutelným zážitkem jsou Biei - slavná levandulová pole v okolí města Furano rozkvétají během července. Oblast nabízí malebné scenérie, včetně barevných polí, vinic a vyhlídek, ideální pro romantiky i fotografy.

Tip navíc: Půjčte si auto a projeďte národní park Daisetsuzan - méně známý klenot s možnostmi pěší turistiky, divokou přírodou a horkými prameny.

Japonské Alpy: Horské túry, onsény a panoramatické výhledy

Zhruba dvě hodiny šinkansenem od Tokia se rozkládá region Nagano - vstupní brána do japonských Alp. Zdejší příroda nabízí ideální podmínky pro letní turistiku, cyklistiku a relaxaci v onsénech.

Kamikochi je národní park s tyrkysovou řekou Azusa, panoramatickými výhledy na hory a dobře značenými trasami. Ideální pro jednodenní i vícedenní treky.

"Abyste doopravdy prožili Kamikochi, musíte to projít." nabádá Jan Skovajsa, autor cestovatelského blogu Next level of travel.

Hakuba, místo známé především jako zimní středisko, ožívá i v létě. Nabízí horská kola, lanovky a výlety do okolní přírody. Pokud toužíte po klidu a čerstvém vzduchu, tohle je to pravé místo.

Tateyama Kurobe Alpine Route vám dá pocit evropských hor, ovšem s japonským servisem. Jedná se o unikátní kombinaci lanovek, trolejbusů a pěších tras přes japonské Alpy. Vrcholem cesty je mohutná přehrada Kurobe a výhledy na okolní masivy.

Onsény - v oblasti Nagana najdete tradiční lázně s výhledem na hory. Ideální způsob, jak zakončit den plný výšlapů.

Itinerář na 10 dní: Chytré propojení vlaků a auta

Dny 1-3: HOKKAIDÓ - Sapporo & Furano

Přílet do Sappora.

Ubytujte se poblíž čtvrti Susukino - ideální výchozí bod pro večerní život.

Projděte si Odori Park, kde v létě fungují pivní zahrady a food stalls.

Navštivte Sapporo Beer Museum nebo se vydejte lanovkou na Mt. Moiwa, kde se nabízí panoramatický výhled nad městem.

2. den - Výlet do Furana

V létě je Furano synonymem pro levandulová pole, určitě zastavte se ve Farm Tomita.

Cestou si můžete pronajmout auto, řízení po Hokkaidu je pohodové a krajina nádherná.

3. den - návrat do Sappora, večerní vlak (nebo přelet) zpět na hlavní Honšú ostrov, buď do Nagoje nebo Tokia (záleží na dostupnosti spojení).

Dny 4-7: JAPONSKÉ ALPY - Nagano, Kamikochi, Hakuba

Příjezd do Nagana - ideálně vlakem Shinkansen.

Prohlédněte si Zenko-ji Temple a večer si dejte onsen v okolí (např. Yudanaka).

Pokud se chcete vyhnout klasickému Jigokudani (opičím lázním), můžete zvolit klidnější přírodní oblasti.

5. den: Kamikochi

Vyjeďte brzy ráno, auto si půjčíte v Matsumotu.

Kamikochi je vysokohorská dolina s túrami všech úrovní - od easy walk kolem řeky Azusa po 6hodinové výšlapy.

Ubytování lze zvolit buď přímo v Kamikochi (nutná rezervace), nebo návrat do Matsumota.

6. den: Hakuba & okruh přes Alpské vesnice

Hakuba není jen zimní středisko. V létě nabízí skvělé výšlapy a lanovky s výhledy.

Pokračujte k Togakushi; hora, jenž je známá svými šintoistickými svatyněmi v lese a ručně dělanými soba nudlemi.

7. den: Matsumoto + relax

Ráno navštivte Matsumoto Castle, jedno z mála původních hradních sídel v Japonsku.

Odpoledne si užijte odpočinek v onsenu nebo tradičním ryokanu.

Dny 8-10: CESTA ZPĚT & MĚSTSKÝ ZÁVĚR

8. den: Přejezd do Tokia nebo Kjóta (dle preference)

Vlakem z Matsumota nebo Nagana - je to pohodlný přesun zpět na hlavní tah.

9. den: Volný den v Tokiu nebo Kjótu

Doporučujeme:

Pokud Tokio: Odaiba, Daikanyama, nebo chill-out čtvrti bez davů.

Pokud Kjóto: méně známé svatyně (např. Kurama-dera nebo Ohara) a večerní kaiseki ve starém městě.

10. den: Odlet

Transfer dle času letu; doporučujeme letiště Haneda (z Tokia) nebo Kansai (z Kjóta/Osaky).

Cestovatelské tipy

JR Pass : Vhodný pro delší přesuny mezi regiony, zejména pokud plánujete cestu mezi Hokkaidem, Naganem a Tokiem.

: Vhodný pro delší přesuny mezi regiony, zejména pokud plánujete cestu mezi Hokkaidem, Naganem a Tokiem. Auto : Doporučeno hlavně pro Hokkaidó a Alpy. Nabízí větší flexibilitu a přístup do méně dostupných míst.

: Doporučeno hlavně pro Hokkaidó a Alpy. Nabízí větší flexibilitu a přístup do méně dostupných míst. Ubytování: Kombinujte tradiční ryokany s moderními hotely. Nezapomeňte rezervovat onseny v předstihu - v létě bývají oblíbené.

Objevte letní Japonsko jinak

Zatímco většina cestovatelů míří do přeplněných měst, vy se vydejte do chládku hor a severu. Hokkaidó a japonské Alpy vám nabídnou úplně jiný pohled na Japonsko. Ačkoliv je Nagano známé spíše pro zimní aktivity, Jan Skovajsa z Next Level of Travel ho doporučuje i v létě: "Nemohl jsem skrýt nadšení, takže za mě ano - Nagano je v létě skvělé. Díky bujné zeleni a ideálním podmínkám pro pěší túry mě nenapadá jediný důvod, proč tam v létě nevyrazit." Budete mít možnost zažít zemi s levandulovými poli, horskými výšlapy a relaxem, na který nezapomenete.

Kdo je Jan Skovajsa

Jan Skovajsa je český podnikatel, investor a cestovatelský nadšenec, který stojí za úspěšným blogem Next Level of Travel. Vedle své role CEO společnosti myTimi se věnuje tvorbě obsahu o chytrém a komfortním cestování, které kombinuje aktivní objevování s pohodlím. Na blogu sdílí osobní itineráře, tipy na trekking i recenze z méně známých i klasických destinací napříč kontinenty. Jeho přístup ke cestování odráží touhu po efektivitě, dobrodružství a promyšleném plánování, ať už jde o výpravy po Evropě nebo Jižní Americe.