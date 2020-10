Navštivte jedny z nejoblíbenějších lázní v Čechách

Plánujete pobyt v lázních? Už se nemůžete dočkat, až budete relaxovat v koupeli, ležet na masérském lehátku, plavat v bazénu, popíjet minerální prameny? Dobře děláte, my vám můžeme jen tiše závidět. Do jakých lázní se vydáte?

Když se řekne lázně

Pod pojmem lázně si někteří z nás představí elegantně oblečené dámy a pány, kteří se spolu prochází po kolonádě. Pro jiné je symbol pobytu v lázních lenošení a užívání si procedur. Ty k lázním neodmyslitelně patří, stejně jako tradiční lázeňské oplatky a kalíšek na popíjení minerálních pramenů. Lázní je na našem území poměrně dost, jak si vybrat ty pravé?

Proč do lázní jedete?

Někdo jede do lázní s úmyslem udělat něco pro zdraví, další si chce jen odpočinout. Už dávno neplatí, že do lázní můžete jet jen se zdravotními obtížemi.

Víte, že většina našich tuzemských lázní nabízí i wellness pobyty, rodinné pobyty, nebo lázně na zkoušku? Výjimkou nejsou ani jedny z nejmladších lázní v Čechách, Mariánské Lázně.

Řiďte se zdravotní indikací

Každé lázně se specializují na léčbu jiných obtíží. Když uvažujete o pobytu v lázních, můžete se zkusit poradit se svým lékařem, který vám jistě doporučí ty, které jsou pro vás nejvhodnější. V některých případech můžete jet do lázní takzvaně "na pojišťovnu".

Nechte si poradit od přátel

Kde se jim líbilo? Kde byli spokojení? Není nad to jet na prověřené místo. Vyhnete se tak možnému zklamání z toho, že se nedočkáte procedury, po které toužíte, nebo toho, že nebudete vědět, kam se v lázních jít podívat.

Náš tip: Víte, které lázně u nás patří k nejoblíbenějším? Mariánské Lázně!

Lázeňské město, které se nemůže pochlubit nijak dlouhou historií, na druhou stranu patří mezi lázně s nejširším indikačním seznamem. Do Mariánek totiž můžete jet, když vás trápí:

Nemoci pohybového ústrojí

Nemoci ledvin a močových cest

Nemoci dýchacích cest

Metabolická onemocnění

Gynekologická onemocnění

Nemoci trávicího ústrojí

Onkologická onemocnění

Jak je možné, že do lázní mohou lidé s různými zdravotními obtížemi? V případě Mariánských Lázní za to vděčíme zdejším minerálním pramenům, které mají na náš organismus blahodárné léčivé účinky. Ve městě najdeme hned 40 vývěrů minerálních vod, většina z nich se používá při léčbě močového ústrojí. Ani pozitivní účinky na dýchací ústrojí nebo schopnost doplnit do těla hořčík nejsou výjimkou.

Navíc tu na vás čeká čerstvý vzduch, krásná příroda, elegantní hotely, zpívající fontána, hodně míst, která lákají k návštěvě. Vydejte se třeba na rozhlednu Hamelika, odměňte se pohledem na daňky a jeleny zblízka. Zajděte si poslechnout zpívající fontánu, pochutnejte si na lázeňské oplatce, zajděte si do parku miniatur Boheminium. Užijte si svůj pobyt v lázních naplno.