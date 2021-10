Návštěvníci pivního festivalu obsadili hřbitov. Je to neúcta k mrtvým, zlobí se lidé

V anglickém městě Stockton-on-Tees vyvolal vlnu rozhořčení pivní festival pořádaný místním kostelem Panny Marie. Jeho návštěvníci totiž se sklenicemi zlatavého moku posedávali kolem náhrobků přilehlého hřbitova. Mnozí diskutující na sociálních sítích to považují za neúctu k zemřelým.

Obyvatelé anglického města Stockton-on-Tees si už poněkolikáté mohli užít pivní slavnosti konané na místě, kde bývá alkohol obvykle zapovězený. Čtyřdenní festival se totiž odehrával v areálu kostela Panny Marie, jehož správa se spojila s lokálním pivovarem, aby pomocí akce vybrala peníze na opravu této středověké památky z roku 1020.

Pivní slavnosti však letos poprvé vyvolaly kontroverzi. Mohli za to návštěvníci, kteří nerespektovali pietu a se sklenkami zlatavého moku posedávali kolem náhrobků přilehlého hřbitova, píše web stanice CNN.

Pivaři se na akci nezapomněli vyfotit a sdílet snímky na sociálních sítích, kde se často dočkali odsuzujících reakcí. "Je to ostuda nejen pro návštěvníky festivalu, ale i pro správu kostela, která dovolila, aby se něco takového dělo. Hřbitovy slouží k tomu, aby na nich lidé vzdali úctu svým zemřelým. Nejsou to žádné pivní zahrádky a náhrobky nejsou stoly, na které si odložíte sklenici," napsal jeden diskutující a požadoval od organizátorů veřejnou omluvu.

"Proč si ti lidé namísto náhrobků nemohli sednout někam opodál na trávu? Je to otřesné a vypovídá to o nedostatku respektu vůči zesnulým a jejich rodinám," reagoval další uživatel. Jiný se nechal slyšet, že kdyby měl na místě někoho pohřbeného, byl by vzteky bez sebe. Ne všechny reakce ovšem byly tak negativní a našli se i komentující, kteří pro návštěvníky měli pochopení.

"Ach bože. Vždyť se jen lidi sešli, aby si užili společné chvíle. Jsem si jistý, že by zemřelí, budiž jim země lehká, byli rádi, že se mohou slavností účastnit a zažít pár chvilek štěstí," obhajoval pivaře jeden uživatel. "Ty hroby pocházejí z 18. století. Nechápu, proč se na návštěvníky akce sesypala taková vlna nenávisti," napsal jiný.

Na obranu pivních slavností se postavil i vikář kostela Panny Marie Martin Anderson. Uvedl, že si církev jen díky pořádání akce může dovolit investice do oprav historické budovy. Lidem, které festival urazil, se nicméně omluvil.

"V uplynulých dnech jsme opět otevřeli své brány všem místním obyvatelům, od mládeže až po seniory, kteří si k nám přišli užít pivní festival. Výtěžek z akce půjde na naši krásnou budovu. Fotografie, které se objevily na sociálních sítích, bohužel vzbudily značnou vlnu negativity, což mě mrzí. Doufal jsem, že festival vyvolá jen radost, a omlouvám se všem, kteří se jeho průběhem cítí dotčení," vyjádřil se Anderson na facebookové stránce kostela.

