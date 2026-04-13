Poté, co se do vesmíru podívala Nutella, přichází plyšák s o poznání vážnější rolí. Jmenuje se Rise a patří k nejroztomilejším „přístrojům“ v historii kosmonautiky. Kromě toho, že je maskot, slouží také jako indikátor beztíže. Navrhl ho žák základní školy, který vycházel z ikonické fotografie Earthrise.
Když se řekne vesmírná mise, většina lidí si představí rakety, složité rovnice a extrémně drahé technologie. Mise Artemis II ale připomněla, že někdy stačí i malý plyšák – pokud tedy splní několik velmi přísných podmínek. Rise přitom není jen maskot, ale také takzvaný indikátor beztíže. Ve chvíli, kdy se začne v kabině vznášet, astronauti vědí, že opustili gravitaci Země.
Záběry plyšáka, který se ladně pohybuje mezi astronauty, zaplavily internet – a rychle se proměnily i v byznys, o čemž svědčí fakt, že se dnes prodává třeba na webu Walmartu.
Výběrové řízení na plyšáka
Na první pohled působí Rise jako usměvavý měsíční míček v kšiltovce. Jenže každý detail má svůj význam. Jeho kulaté bílé tělo odkazuje na Měsíc. Na zádech má stopu inspirovanou legendárním krokem Neila Armstronga a kšiltovka připomíná slavnou fotografii „Earthrise“ z mise Apollo 8. A nechybí ani souhvězdí Orion – podle kosmické lodi Orion, ve které astronauti letěli.
„Byl to návrh inspirovaný fotografií Earthrise pořízenou během mise Apollo 8, která je pro naši posádku velmi výjimečná,“ uvedla astronautka Christina Kochová. Mezi snímky, které posádka Artemis II pořídila, byl i záběr „Earthset“, jenž tuto ikonickou fotografii zrcadlí.
Stojí za ním navíc překvapivý autor: osmiletý Lucas Ye z Kalifornie. Jeho návrh uspěl v soutěži, kterou vyhlásila NASA spolu s crowdsourcingovou platformou Freelancer. Zadání bylo velice specifické: maximální rozměry musely být 15 × 15 × 15 centimetrů, váha do 340 gramů, přesně definované materiály, a hlavně design musel „reprezentovat lidstvo, objevování a ducha programu Artemis“. Lucasův návrh se z více než 2 600 návrhů z celého světa dostal až do finále, kde si ho nakonec vybrala přímo posádka.
Finální verze Rise pak vznikla v laboratoři, kde se běžně vyrábějí ochranné materiály pro kosmické technologie. Musel totiž splnit přísné bezpečnostní normy. Navíc má i „datové úložiště“: kapsu s micro SD kartou obsahující více než 5,6 milionu jmen lidí z celého světa.
Video: Artemis II připraví cestu pro budoucí přistání na Měsíci a také pro další obrovský skok – astronauty na Marsu
Zdroje: CBS News, The Independent
Politická šikana: Zákaz potratů u nás není téma. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?
Zatímco ulicemi Prahy prošel pochod organizovaný Hnutím pro život a protiakce feministických skupin, které řeší především náš reportér Radek Bartoníček, ve střední Evropě došlo k výraznému politickému zvratu: po letech končí u moci maďarský premiér Viktor Orbán. A to teď řeší téměř úplně všichni.
ŽIVĚ Vítěz voleb Magyar odmítá rychlý vstup Ukrajiny do EU, prosazuje referendum
Vítěz nedělních parlamentních voleb Péter Magyar se postavil proti urychlenému přijetí Ukrajiny do EU a prohlásil, že o členství Ukrajiny by se mělo rozhodovat v referendu. Zlepšení vztahů s Ukrajinou podmínil tím, že Kyjev obnoví práva maďarské menšiny na Ukrajině, informuje agentura Reuters.
Soud zamítl Trumpovu žalobu žádající od WSJ miliardy kvůli článku o Epsteinovi
Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal (WSJ), ve které republikán deník obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci.
Odstupte, žádá zostra Orbánův kat, Maďaři chtějí změnu režimu. Už oznámil první kroky
Po sečtení téměř všech hlasů pravděpodobný budoucí maďarský premiér Péter Magyar získá 138 křesel ze 199členného parlamentu, čímž si zajistí ústavní většinu. Kdo je muž, který našel recept, jak dlouholetého vůdce Maďarska porazit? Maďaři se parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po svém triumfu.
„Je to lokální věc.“ Babiš se po ostrém sporu vyjádřil k účasti prezidenta na summitu
Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů.