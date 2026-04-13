13. 4. Aleš
Navrhl ho osmiletý kluk, teď ho chce celý svět. Plyšák z mise Artemis II už je na prodej

Linda Veselá

Poté, co se do vesmíru podívala Nutella, přichází plyšák s o poznání vážnější rolí. Jmenuje se Rise a patří k nejroztomilejším „přístrojům“ v historii kosmonautiky. Kromě toho, že je maskot, slouží také jako indikátor beztíže. Navrhl ho žák základní školy, který vycházel z ikonické fotografie Earthrise.

The NASA Artemis II crew pose for a photo
Rise (vpravo dole) patří k nejroztomilejším „přístrojům“ v historii kosmonautiky.Foto: REUTERS
Když se řekne vesmírná mise, většina lidí si představí rakety, složité rovnice a extrémně drahé technologie. Mise Artemis II ale připomněla, že někdy stačí i malý plyšák – pokud tedy splní několik velmi přísných podmínek. Rise přitom není jen maskot, ale také takzvaný indikátor beztíže. Ve chvíli, kdy se začne v kabině vznášet, astronauti vědí, že opustili gravitaci Země.

Záběry plyšáka, který se ladně pohybuje mezi astronauty, zaplavily internet – a rychle se proměnily i v byznys, o čemž svědčí fakt, že se dnes prodává třeba na webu Walmartu.

Výběrové řízení na plyšáka

Na první pohled působí Rise jako usměvavý měsíční míček v kšiltovce. Jenže každý detail má svůj význam. Jeho kulaté bílé tělo odkazuje na Měsíc. Na zádech má stopu inspirovanou legendárním krokem Neila Armstronga a kšiltovka připomíná slavnou fotografii „Earthrise“ z mise Apollo 8. A nechybí ani souhvězdí Orion – podle kosmické lodi Orion, ve které astronauti letěli.

„Byl to návrh inspirovaný fotografií Earthrise pořízenou během mise Apollo 8, která je pro naši posádku velmi výjimečná,“ uvedla astronautka Christina Kochová. Mezi snímky, které posádka Artemis II pořídila, byl i záběr „Earthset“, jenž tuto ikonickou fotografii zrcadlí.

Stojí za ním navíc překvapivý autor: osmiletý Lucas Ye z Kalifornie. Jeho návrh uspěl v soutěži, kterou vyhlásila NASA spolu s crowdsourcingovou platformou Freelancer. Zadání bylo velice specifické: maximální rozměry musely být 15 × 15 × 15 centimetrů, váha do 340 gramů, přesně definované materiály, a hlavně design musel „reprezentovat lidstvo, objevování a ducha programu Artemis“. Lucasův návrh se z více než 2 600 návrhů z celého světa dostal až do finále, kde si ho nakonec vybrala přímo posádka.

Finální verze Rise pak vznikla v laboratoři, kde se běžně vyrábějí ochranné materiály pro kosmické technologie. Musel totiž splnit přísné bezpečnostní normy. Navíc má i „datové úložiště“: kapsu s micro SD kartou obsahující více než 5,6 milionu jmen lidí z celého světa.

Video: Artemis II připraví cestu pro budoucí přistání na Měsíci a také pro další obrovský skok – astronauty na Marsu

Mise Artemis II odstartovala z NASA Kennedy v 18:35 ET (22:35 UTC) a vynesla čtyři astronauty na cestu kolem Měsíce. Artemis II připraví cestu pro budoucí přistání na Měsíci a také pro další obrovský skok – astronauty na Marsu. | Video: NASA

Zdroje: CBS News, The Independent

