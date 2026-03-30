První návrat k Měsíci po více než 50 letech, možná nejvzdálenější pilotovaný let v historii i první mise, při níž se k Měsíci vydá žena. Artemis II slibuje hned několik významných milníků. Raketa s lodí už stojí připravená na rampě a svět napjatě čeká – start by se podle NASA mohl uskutečnit už ve čtvrtek po půlnoci našeho času. Jak ho můžete sledovat z Česka?
„Naše letové systémy jsou připravené, pozemní systémy jsou připravené, naše startovní i operační týmy jsou připravené a také letový tým v Houstonu je připraven. Posádka dorazila včera a vím, že jsou připraveni – jsou víc než připraveni,“ uvedla při nedělním brífinku Lori Glazeová z NASA. Podle ní se sice průběžně objevují drobné patálie, „ale žádná z nich v tuto chvíli neohrožuje start“.
Startovní okno mise Artemis II se otevírá ve středu v 18:24 východoamerického času, tedy ve čtvrtek v 00:24 středoevropského času, a potrvá přibližně dvě hodiny. Pokud by se start z jakéhokoli důvodu odložil nebo zrušil, NASA má k dispozici další náhradní termíny. Možné termíny startu mise připadají na 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 30. dubna 2026. Startovní okno je přitom velmi úzké, protože plánovači musí čekat, až se Měsíc dostane do správné části své oběžné dráhy.
Největší možnou překážkou pro start mise Artemis II 1. dubna je momentálně počasí. Meteorologové odhadují asi 20procentní pravděpodobnost, že by nízké kumulové oblaky v nižších vrstvách troposféry mohly narušit podmínky pro start. Přesto však panuje naděje, že vše proběhne podle plánu a historický let se 1. dubna uskuteční.
Kde start sledovat?
Přestože raketu nebude možné z Česka pozorovat přímo na obloze, protože plánovaná trajektorie povede mimo Evropu, fanoušci kosmonautiky o start nepřijdou. NASA už nyní přenáší živé záběry rakety z Kennedyho vesmírného střediska prostřednictvím bezplatné služby NASA+ i na YouTube.
Samotný start mise bude možné sledovat živě v několika přenosech. Už ve středu v 13:45 našeho času začne přímý přenos z plnění nádrží rakety Space Launch System, který nabídne záběry z rampy i komentář techniků. Stream poběží na YouTube.
Hlavní vysílání ke startu mise Artemis II začne v 18:50 našeho času a bude dostupné na YouTube, NASA+, sociálních sítích NASA nebo na streamovacích službách jako Netflix, Apple TV či Amazon Prime. Během samotné mise plánuje NASA zveřejňovat také záběry z kamer na lodi Orion a pravidelná spojení s posádkou. Jakmile mise vzlétne, bude možné virtuálně sledovat její polohu zde.
Celá řada prvenství
Mise Artemis II bude první pilotovanou výpravou k Měsíci v 21. století a zároveň návratem lidí do jeho blízkosti po více než půl století. Naposledy se astronauti vydali k Měsíci v roce 1972 při misi Apollo 17. Čtveřice astronautů poletí v lodi Orion, kterou do vesmíru vynese nejsilnější současná raketa NASA, Space Launch System. Jejich cesta povede kolem odvrácené strany Měsíce a zpět k Zemi po trajektorii ve tvaru osmičky. Přestože astronauti na povrchu nepřistanou, jejich let by mohl překonat rekord vzdálenosti dosažený posádkou mise Apollo 13.
Posádku tvoří tři astronauti NASA: Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová a Kanaďan Jeremy Hansen z Kanadské kosmické agentury. Mise přinese několik historických okamžiků. Poprvé poletí k Měsíci žena, zároveň astronaut jiné než bílé pleti a první neamerický účastník lunární mise. Celá výprava potrvá přibližně deset dní.
Plánovaný výpadek komunikace
Kromě hlavních cílů přináší Artemis II i řadu méně známých, ale fascinujících aspektů. Loď Orion poletí po takzvané „free-return“ trajektorii, kdy obkrouží Měsíc a bude pokračovat do vesmíru, než ji gravitace navede zpátky k Zemi.
Zajímavým momentem bude také plánovaný výpadek komunikace. Ve chvíli, kdy se Orion dostane za odvrácenou stranu Měsíce, dojde přibližně na 45 minut k úplnému přerušení spojení se Zemí. Tento jev způsobí samotný Měsíc, který bude blokovat rádiový signál, a jde o očekávanou součást mise známou už z dob programu Apollo.
Mise Artemis II
Program streamovaných událostí (středoevropského času)
Pondělí 30. března, 23:00: Tisková konference vedení mise Artemis II.
Úterý 31. března, 19:00: NASA pořádá tiskovou konferenci před startem.
Středa 1. dubna, 13:45: Začíná přímý přenos plnění nádrží rakety Space Launch System palivem, včetně záběrů rakety a komentáře technika.
Středa 1. dubna, 18:50: Spouští se přenos startu.
Přibližně dvě a půl hodiny po startu se uskuteční tisková konference.
Přenosy můžete sledovat například na Youtube NASA.
Artemis II rovněž otestuje nové technologie, například laserovou komunikaci, která umožňuje přenášet data mnohem rychleji než tradiční rádiové vlny. Zajímavostí je také zapojení veřejnosti. NASA umožnila lidem z celého světa symbolicky „nastoupit“ na palubu – jejich jména budou uložena v digitální podobě a poletí spolu s lodí do hlubokého vesmíru.
Zajímavým detailem mise Artemis II je i výrazný pokrok v každodenním komfortu astronautů. Zatímco posádky programu Apollo musely používat velmi improvizovaná hygienická řešení, astronauti na palubě lodi Orion budou mít k dispozici plnohodnotnou toaletu zhruba o velikosti toalety v menším letadle.
Cesta na Měsíc
Samotný program Artemis má ambici vrátit Američany na lunární povrch a postupně připravit mise i k Marsu. Původně byla mise Artemis III plánována na přistání astronautů na Měsíci a výstavbu vesmírné stanice, NASA ale program přepracovala. Přistání na Měsíci se nově uskuteční až v misi Artemis IV v roce 2028.
První fáze programu, mise Artemis I, odstartovala 16. listopadu 2022, nepilotovaný modul Orion obletěl Měsíc a bezpečně se po 26 dnech vrátil do Tichého oceánu. Mise Artemis II byla původně plánována na konec roku 2024, start se však kvůli technickým problémům a úniku kapalného vodíku při tankování posouval až na duben 2026. Modul Orion opět vynese do vesmíru raketa SLS.
