Navertica: Jak nasadit nový podnikový systém bez bolesti

ERP a CRM mohou firmě hned v prvním roce zlepšit hospodářský výsledek. Chcete vědět, jak na to?

Jak na výběr dodavatele a implementaci systému, aby to nebyl chaos a ztráta času, ale naopak investice, která hned v prvním roce zlepší hospodářský výsledek firmy? O tom jsme si povídali s Martinem Ingrem, CEO společnosti NAVERTICA.

Kdy by měla firma začít o novém podnikovém systému vůbec uvažovat?

Možných situací je hned několik. Nezřídka se i ve firmách střední velikosti setkáváme s tím, že správa skladových zásob nebo databáze zákazníků probíhá v Excelu, že jednotlivé systémy ve firmě (od účetnictví přes nákup a logistiku po objednávky a prodej) nejsou vzájemně propojené a je pak těžké dobrat se správných čísel při reportingu. V podstatě tu žádný podnikový systém nefunguje.

Jindy rostoucí firma sama narazí na limity svých stávajících systémů, jako tomu bylo třeba v případě našeho klienta Potten & Pannen - Staněk, který za covidu potřeboval velmi rychle podpořit své e-commerce řešení a zároveň mít vše (včetně POS terminálů) propojené na jednom místě.

Jak by se měla firma na implementaci nového podnikového systému připravit?

Výběr podnikového systému má ve firmě obvykle na starosti IT specialista a nabídky konzultuje s vedením firmy. Účetní systém, systém pro nákup a správu skladových zásob, objednávky… to všechno ve firmě ale obhospodařují řadoví zaměstnanci, a ti jsou často zvyklí pracovat léta v nějakém "programu", který jim teď vlastně chcete vzít. Proto je dobré zapojit tyto klíčové zaměstnance už do výběru řešení a dodavatele. Předejdete tak pozdějším stížnostem. Nehledě na to, že vedoucí zaměstnanci nemají vždy detailní ponětí o tom, jaké všechny úlohy a jakým způsobem má budoucí systém plnit.

Jak se vůbec pozná dobrý dodavatel ERP nebo CRM systému?

Bude se snažit pochopit dost podrobně váš byznys a všechny procesy u vás ve firmě a pak navrhne řešení, které bude plně respektovat vaše potřeby. My v Navertice neohýbáme byznys klienta podle existujícího systému, ale naopak - dovyvineme systém od Microsoftu tak, aby perfektně seděl na to, čím se vaše firma zabývá. Máme zkušenosti z mnoha oborů (od retailu a velkoobchodu po výrobní firmy nebo třeba oblast zdravotnictví), zemí (pobočky v ČR, na Slovensku, v JAR a nově ve Švýcarsku, řešíme implementace pro lokální firmy i nadnárodní organizace na všech kontinentech), z komerční sféry i státní správy. Nebude ale jen slepě poslouchat, poradí, přinese vlastní zkušenosti a know-how. Provede vás celým procesem včetně důkladného testování a zaškolení zaměstnanců.

A s čím se naopak při podnikání v IT nejvíc potýkáte vy?

Jako všichni v IT i my řešíme nábor zaměstnanců. Nechceme přetahovat zkušené vývojáře z jiných firem, v Navertica Academy jdeme cestou zaškolení absolventů. Mnoho IT absolventů při hledání první práce sahá po startupech, velkých technologických firmách nebo herním průmyslu. Málokdo ale uvažuje o oblasti podnikových systémů (ERP, CRM), přestože právě zde mohou mladí vývojáři najít ideální podmínky pro svůj růst: rychlý kariérní postup, smysluplnou práci s reálným dopadem na byznys klienta, využití nejmodernějších technologií pod vedením kapacit, které udávají trendy v oboru (Microsoft MVPs) a v neposlední řadě i možnost stáže v JAR nebo ve Švýcarsku.