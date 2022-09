Naučte se nosit zlaté šperky

Šperky jsou krásné, lesklé a elegantní, a k tomu zlato kryje peníze a je jedním z nejcennějších nerostů. Jistě se vám do něj vyplatí investovat. Otázkou je, jak nosit zlaté šperky? K jaké příležitosti a s čím je kombinovat? Stačí chvilka a jistě si je zamilujete.

Proč jsou šperky tak důležité?

Označení "vypadá stylově" znamená mistrné zvládnutí celkového ošacení včetně doplňků a bot. I ten nejkrásnější outfit složený z perfektně ladících a kvalitních kusů bude bez vhodných šperků postrádat šmrnc, a naopak nevalně zvolenými šperky můžete své mistrovské dílo zhatit. Šperky proto mají poměrně vysokou pozici v odívání. Dokáží podtrhnout zvolený outfit, nebo dokonce klady jeho nositelky, ale také ji dokážou podkopnout nohy. Zlaté šperky jsou velice elegantní a noblesní a vy s nimi dokážete hotové zázraky, stačí když se je naučíte vhodně kombinovat.

Už v historii věděli o roli šperků

Ať už při své četbě zamíříte do starověkého Řecka, Říma nebo Egypta, zjistíte, že tehdejší ženy se pyšnily opravdu nádhernými zlatými šperky. Ve většině případů byly opravdu honosné a využívaly i drahé kameny. Římské šperky sice postrádali kvalitu, ale co se týče drahých kamenů a kvality zlata, rozhodně nebyly pozadu. Podívejte se na ukázky antických šperků a třeba vás některé zaujmou a inspirující. Zajímavé je, že pro například egyptské ženy a Římanky neplatilo pravidlo méně je více a chodily šperky přímo ověšeny, dokázaly to ale s jistou grácií a vypadaly skvěle.

Nebojte se vyčnívat

Držte se vzoru antických žen a nebojte se do svého outfitu šperků přidat o trochu více. Ruku můžete mít plnou náramků a rozhodně se nemusíte řídit pravidlem, že k náušnicím už nepatří řetízek. Potřebné je si ale přeci jen vypěstovat určitý cit pro míchání šperků, nechcete asi vypadat jako kolotočář. Dnes už jistě neplatí, že ke zlatému šperku nemůže být stříbrný prsten. Pravidelně nosíte zlatý prstýnek, a kvůli tomu leží vaše stříbrné náušnice ve šperkovnici? Neváhejte a vyndejte se.

Vždy se zaměřte jen na jeden druh šperku

Možná si říkáte, že si teď článek protiřečí, minulý odstavec přeci tvrdil opak. Není tomu tak, klidně můžete mít jak náušnice, tak řetízek i náramek. Zaměření je myšleno ohledně masivního šperku. V případě, že budete mít na sobě velké visací náušnice, ostatní šperky by měly být už jen decentní. Tímto pravidlem se pak vyhnete právě zmíněnému efektu kolotočáře.

Naučte se vrstvit

I přestože byste nikdy neměla mít dva výrazné druhy šperků, můžete nosit klidně několik šperků jednoho typu. Naopak tím dokážete docílit poměrně zajímavého efektu. Například si představte černé mini, obyčejné šaty. Vezměte si jeden dlouhý zlatý řetízek. Celkový outfit je stále celkem nuda. Co takhle přidat další řetízky různých délek? Klidně můžete k těm zlatým přidat jeden stříbrný. Tím dokážete z obyčejných šatů vytvořit stále elegantní ale originální outfit. Pravidlo, že nic se nemá přehánět, ale platí, zkombinujte maximálně 4 kousky, víc už by mohlo vést ke vzhledu rapera 90.let. To samé platí u opravdu masivních náhrdelníků, ty dokáží ve zlaté podobně vypadat naprosto božsky, v kombinaci s dalším šperkem, ale svůj efekt ztratí a váš outfit bude působit chaoticky. Takže mixujte šperky jednoho druhu (náramky, prstýnky, řetízky), ale vždy jen ty decentní.

Co by se naopak kombinovat nemělo?

Levná bižuterie může mít sama o sobě jisté kouzlo, v kombinaci s kvalitním zlatým šperkem, nedej bože drahým kamenem, ale bude vypadat extrémně lacině a vy přijdete o finální efekt.

Vyhněte se klasickým škatulkám

Že řetízek patří jen na krk? Rozhodně ne. Otevřete mysl kreativitě a vymýšlejte vlastní originální kombinace. Vzpomeňte si například na protagonistku seriálu Sexu ve městě, Carrie, ta snubní prsten nosila na řetízku a vypadalo to skvěle. To samé platí například o dlouhém řetízku, proč byste jej nemohla omotat kolem ruky, nebo použít jako čelenku?

Jaké barevné kombinace nejlépe korespondují se zlatou?

Zlatá barva je sama o sobě dost výrazná, jestli chcete docílit toho nejlepšího efektu, je potřeba zvážit i barvy oblečení. Ke zlatým šperkům se nejvíce hodí černá, hnědá, oranžová, burgundská, růžová a všechny pastelové odstíny. Kombinace těchto odstínů a zlatého šperku z vás udělá naprostou módní bohyni.

Volte správné šperky podle typu oblečení

Ležérní jednoduché oblečené si zaslouží výrazný náramek. Například outfit, džíny a košile, s masivním náramkem přímo ožije. Vyhněte se ale mohutnému kousku, jestliže je už vaše oblečení extravagantní samo o sobě, pak volte raději decentnější typ. U sportovního oblečení se šperkům vyhněte nebo volte ty opravdu jemné.

Při volbě řetízku hraje roli tvar výstřihu. Hluboký výstřih do písmene V bude vypadat skvěle s dlouhým řetízkem. Krátké druhy, nebo chokery oblíkněte k šatům nebo topům s ramínky.

Neváhejte experimentovat

Dnes už opravdu neplatí, že si můžete koupit jen ozdobu dekoltu, zápěstí, uší nebo prstů. Vyrábí se krásné čelenky, diadémy, dokonce i ozdoby vlasů. Když se vrátíme ke starověku, tak skvěle vypadají i náramky na paži a záušnice. Pro odvážnější je zajímavé septum a po vzoru našich babiček začleňte do vaší šperkovnice i brože. Fantazii se meze nekladou a určitě najdete v obchodech impozantní kousky, jež nenosí každá druhá žena.

Závěr

U zlatých šperků je hlavní sladivost, vše k sobě musí pasovat jak šperky, tak oblečení. Masivní šperk noste osamocen, ale decentnější můžete různě vrstvit a vytvářet zajímavé kombinace. Pravidla jsou sice fajn, ale neznamená to, že se jimi musíme nutně řídit. Co bylo včera absolutní tabu je dnes hitem módních přehlídek, takže se držte hlavně vašeho vkusu, dbejte na to, aby vám vaše zlaté šperky dělaly radost a vy jste se v nich cítila dobře.