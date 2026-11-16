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Magazín

Kajman s účesem Elvise i drzý orangutan. Podívejte se na nejvtipnější fotky zvířat

Kudlanka zapózovala před objektivem jako zkušená modelka. Snímek fotografa Diega Pereze se probojoval mezi finalisty letošního ročníku soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards, v níž teď o svém favoritovi hlasuje i veřejnost.
Kajman z brazilského Pantanalu vyplaval z vody s chomáčem vodních rostlin na hlavě a okamžitě si vysloužil přezdívku podle krále rokenrolu. Fotograf Paolo Torre snímek nazval Elvis.
Výmluvné gesto z bornejského pralesa. Orangutan se zvednutým prostředníčkem patří k nejvýraznějším snímkům letošní soutěže.
Trojice žiraf pobavila porotu letošních Nikon Comedy Wildlife Awards a zařadila se mezi desítky finalistů, o nichž teď hlasuje veřejnost.
Autor fotografie nazval malého paviána Herkulem.
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47 fotografií
Kudlanka zapózovala před objektivem jako zkušená modelka. Snímek fotografa Diega Pereze se probojoval mezi finalisty letošního ročníku soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards, v níž teď o svém favoritovi hlasuje i veřejnost. |
Foto: nikon.co.uk – Diego Perez
Terezie Benoni
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Orangutan, který fotografovi ukazuje prostředníček, veverka shazující sovu z větve nebo kajman s účesem Elvise Presleyho. I takové okamžiky zachytili fotografové v letošním ročníku soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards. Porota vybrala desítky finalistů z více než deseti tisíc snímků z celého světa. Teď mohou svého favorita zvolit také lidé v internetovém hlasování.

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Veverka se vrhne na mladou sovu a shodí ji z větve. Na fotografii to vypadá jako nečekaný přepad, po kterém opeřený nešťastník skončí na zemi. Fotograf Kevin Lohman zachytil scénu nazvanou Are You Kidding Me? a zařadil se s ní mezi finalisty letošních Nikon Comedy Wildlife Awards.

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Jiný snímek zachycuje orangutana z bornejského pralesa, který po jídle zvedl jeden prst. Vypadá to, jako by fotografovi posílal velmi výmluvný vzkaz. A kajman z brazilského Pantanalu? Ten zase vyplaval z vody s chomáčem rostlin na hlavě, který připomínal účes rockové hvězdy z padesátých let. Fotograf Paolo Torre proto snímek pojmenoval Elvis.

To je jen malá ochutnávka z letošního výběru. Nikon Comedy Wildlife Awards každoročně hledají fotografie, které zachytí zvířata v nečekaných, legračních nebo jednoduše lidskému oku povědomých situacích.

Za vtipnými fotografiemi je vážnější téma

Soutěž vznikla v roce 2015. Založili ji fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam, kteří chtěli spojit svou lásku k fotografování divokých zvířat s osvětou o ochraně přírody. Místo znepokojivých záběrů ohrožených druhů chtěli lidem ukázat, že si zvířata mohou zamilovat i díky okamžikům, které je rozesmějí.

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Z původně menšího projektu se postupně stala mezinárodní soutěž, která každoročně věnuje deset procent svých zisků organizacím na ochranu přírody.

„Už se na to nemůžu dívat.“
Medvěd, liška a zajíc hrají karty. Medvěd říká: „Jestli bude někdo podvádět, tak mu rozbiju tu jeho zrzavou hubu!“
„Třeba si mě nevšimnou...“
„Nedělej, že spíš a poď lovit!“
Zobrazit
47 fotografií

Od rozesmátého ledňáčka po uraženou sovu

Letošní ročník přilákal více než deset tisíc fotografií ze 112 zemí světa. Porota vybrala 40 finalistů v hlavní soutěži, tři snímky mladých fotografů do 16 let, čtyři portfolia a devět videí.

Kromě hlavních kategorií vyhlašují organizátoři také cenu People's Choice, o které rozhoduje veřejnost. Hlasování už začalo a potrvá do 1. března 2027. Stačí si na oficiálním webu vybrat oblíbenou fotografii a odevzdat hlas. Jeden z hlasujících navíc získá v náhodném losování odměnu 500 liber. Vítěze jednotlivých kategorií i celkového vítěze vyhlásí 8. prosince v Londýně.

V loňském ročníku zvítězil Mark Meth-Cohn se snímkem dovádějící gorily z Rwandy.
V loňském ročníku zvítězil Mark Meth-Cohn se snímkem dovádějící gorily z Rwandy.Foto: nikon.co.uk – Mark Meth-Cohn

Organizátoři doufají, že lidé, kteří se nad zvířaty nejprve pousmějí, se o ně začnou také víc zajímat. A možná si při pohledu na uraženou sovu, rozcuchaného kajmana nebo sloní mládě zasypané prachem uvědomí, že stojí za to chránit svět, ve kterém takové okamžiky mohou vznikat.

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VIDEO: Tomáš ze Zrádců o chytání pašeráků

Zdroj: Nikon Comedy Wildlife Awards

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