Orangutan, který fotografovi ukazuje prostředníček, veverka shazující sovu z větve nebo kajman s účesem Elvise Presleyho. I takové okamžiky zachytili fotografové v letošním ročníku soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards. Porota vybrala desítky finalistů z více než deseti tisíc snímků z celého světa. Teď mohou svého favorita zvolit také lidé v internetovém hlasování.
Veverka se vrhne na mladou sovu a shodí ji z větve. Na fotografii to vypadá jako nečekaný přepad, po kterém opeřený nešťastník skončí na zemi. Fotograf Kevin Lohman zachytil scénu nazvanou Are You Kidding Me? a zařadil se s ní mezi finalisty letošních Nikon Comedy Wildlife Awards.
Jiný snímek zachycuje orangutana z bornejského pralesa, který po jídle zvedl jeden prst. Vypadá to, jako by fotografovi posílal velmi výmluvný vzkaz. A kajman z brazilského Pantanalu? Ten zase vyplaval z vody s chomáčem rostlin na hlavě, který připomínal účes rockové hvězdy z padesátých let. Fotograf Paolo Torre proto snímek pojmenoval Elvis.
To je jen malá ochutnávka z letošního výběru. Nikon Comedy Wildlife Awards každoročně hledají fotografie, které zachytí zvířata v nečekaných, legračních nebo jednoduše lidskému oku povědomých situacích.
Za vtipnými fotografiemi je vážnější téma
Soutěž vznikla v roce 2015. Založili ji fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam, kteří chtěli spojit svou lásku k fotografování divokých zvířat s osvětou o ochraně přírody. Místo znepokojivých záběrů ohrožených druhů chtěli lidem ukázat, že si zvířata mohou zamilovat i díky okamžikům, které je rozesmějí.
Z původně menšího projektu se postupně stala mezinárodní soutěž, která každoročně věnuje deset procent svých zisků organizacím na ochranu přírody.
Od rozesmátého ledňáčka po uraženou sovu
Letošní ročník přilákal více než deset tisíc fotografií ze 112 zemí světa. Porota vybrala 40 finalistů v hlavní soutěži, tři snímky mladých fotografů do 16 let, čtyři portfolia a devět videí.
Kromě hlavních kategorií vyhlašují organizátoři také cenu People's Choice, o které rozhoduje veřejnost. Hlasování už začalo a potrvá do 1. března 2027. Stačí si na oficiálním webu vybrat oblíbenou fotografii a odevzdat hlas. Jeden z hlasujících navíc získá v náhodném losování odměnu 500 liber. Vítěze jednotlivých kategorií i celkového vítěze vyhlásí 8. prosince v Londýně.
Organizátoři doufají, že lidé, kteří se nad zvířaty nejprve pousmějí, se o ně začnou také víc zajímat. A možná si při pohledu na uraženou sovu, rozcuchaného kajmana nebo sloní mládě zasypané prachem uvědomí, že stojí za to chránit svět, ve kterém takové okamžiky mohou vznikat.
VIDEO: Tomáš ze Zrádců o chytání pašeráků
Zdroj: Nikon Comedy Wildlife Awards
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