Našel se Benjamin, poslední tasmánský tygr na světě. Sledujte 84 let staré záběry

Festivalu Colours of Ostrava se zatím daří přesouvat na příští rok interprety nasmlouvané na letošek. Na odloženém ročníku 2021 tak vystoupí osobnost současné taneční hudby Martin Garrix, norská kapela Wardruna čerpající ze severské mytologie, expresivní zpěvačka Fatoumata Diawara narozená na Pobřeží slonoviny, australská zpěvačka Tones and I proslavená hitem Dance Monkey nebo bosenská formace Dubioza Kolektiv. Dorazí také holandský producent elektronické hudby Bakermat, herečka a tanečnice Marina Sattiová doprovázená polyfonní ženskou vokální skupinou Fonés a maďarští rockeři Ivan & The Parazol. Všichni měli účinkovat na letošním ročníku, který byl zrušen kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Colours of Ostrava se budou konat ve dnech 14. až 17. července 2021 v industriální části ostravských Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesunulo také mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu.