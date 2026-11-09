Uvědomit si uprostřed noci, že spíte, a začít se vznášet nad ulicemi nebo lusknutím prstu ukončit děsivou noční můru. Vědci z italské Univerzity v Trentu vyzkoušeli novou metodu, jak mozek naučit takzvanému lucidnímu snění. Dobrovolníkům nasadili brýle s virtuální realitou, kde bořili fyzikální zákony. Za pět týdnů účastníci hlásili čtyřikrát více vědomých snů.
Představte si, že kráčíte po známé ulici. Najednou se domy začnou vznášet, kolem vás proletí obrovský králík a obloha změní barvu. Ve snu vás možná nic z toho nepřekvapí. Pokud si ale uvědomíte, že něco takového není možné, může přijít zvláštní okamžik: zjistíte, že sníte.
Právě tomu se říká lucidní snění. Člověk během snu rozpozná, že se nachází ve vlastním snovém světě. Někdy dokáže ovlivnit i jeho další průběh – třeba se rozhodne vzlétnout, změnit prostředí nebo se vydat jiným směrem.
Vědci z Univerzity v Trentu v Itálii nyní zkoumali, zda lze tuto schopnost posílit cíleným tréninkem. Jejich studie vyšla v časopise Frontiers in Psychology a ukazuje, jak může pomoci virtuální realita.
Mozek se učil rozpoznávat nemožné
Do výzkumu se zapojilo 38 studentů, kteří si v posledních třech letech nepamatovali žádný lucidní sen. Vědci je rozdělili do tří skupin. Všechny si každé ráno zapisovaly sny a během dne si opakovaně ověřovaly, zda právě nespí (reality check).
Jde o techniku dobře známou z kultovního filmu Počátek s Leonardem DiCapriem. Člověk se například podívá na své ruce, zkusí si zacpat nos a nadechnout se nebo sleduje, zda se okolí chová podle běžných fyzikálních zákonů. Smyslem je vytvořit návyk, který se může objevit i ve snu. Jedna skupina k tomu dostala ještě něco navíc: virtuální realitu, která připomínala snový svět.
Účastníci si nasadili VR headset a vstoupili do prostředí, kde se děly podivné věci. Objekty se měnily, některé předměty se objevovaly na nečekaných místech a děj se náhle přeléval do jiné situace. Když narazili na něco neobvyklého, měli se zastavit a ověřit si, co se děje.
Trénink začínal krátkou meditací. Účastníci se soustředili na dech, tělesné pocity a vlastní myšlenky. Poté ve virtuálním prostředí procvičovali rozpoznávání zvláštních situací a reality checks. V dalších lekcích už si mohli zkoušet i činnosti, které připomínají schopnosti ve snu: například létání, vysoké skoky nebo změnu velikosti vlastního těla. Celý program trval pět týdnů. Virtuální realitu účastníci navštěvovali dvakrát týdně, celkem absolvovali osm lekcí. Každý den si zároveň zapisovali, co se jim v noci zdálo.
Čtyřikrát více lucidních snů
Výsledky ukázaly rozdíl mezi jednotlivými skupinami. Účastníci, kteří kombinovali meditaci a snovou virtuální realitu, zaznamenali 26 lucidních nebo částečně lucidních snů. Skupina, která trénovala pouze pomocí deníků a reality checks, jich měla 11. Dobrovolníci, kteří používali běžnou virtuální realitu bez snového tréninku, zaznamenali čtyři.
Podle výpočtů vědců tedy skupina se speciálním VR programem zažívala lucidní a částečně lucidní sny čtyřikrát častěji než skupina bez virtuální reality. Autoři studie se domnívají, že virtuální realita může člověku pomoci uvědomovat si vlastní myšlení i během REM spánku.
Když si člověk uvědomí, že sní
Lucidní snění vědce zajímá právě tím, že spojuje dvě zdánlivě protichůdné věci. Člověk stále spí a prožívá sen, zároveň si ale uvědomuje, že jeho okolí není skutečné. V běžném snu považujeme i nemožné situace za samozřejmost. V lucidním snu se však dokážeme zastavit, přemýšlet a rozhodovat se. Někteří lidé dokonce umějí aktivně ovlivňovat děj snu, jiní si pouze uvědomují, že sní.
Výzkum této schopnosti může vědcům pomoci lépe porozumět tomu, jak během spánku funguje vědomí. Zároveň se otevírá možnost využít lucidní snění při práci s nočními můrami. Pokud si člověk během nepříjemného snu uvědomí, že jde o sen, mohl by se naučit změnit jeho průběh nebo se z něj bezpečně probudit. Takové využití zatím patří mezi možnosti dalšího výzkumu. Italští vědci nyní zkoumají, jakou roli v tréninku hraje meditace a zda lze podobnou metodu ještě zjednodušit.
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