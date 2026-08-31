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NASA vyfotila na Marsu něco podivného. Tmavá „medúza“ se objevila z ničeho nic

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Na první pohled obyčejný snímek z Marsu ukrývá podivný tmavý objekt. Připomíná bytost s mohutným tělem a tenkými nohami, která se na záběru objevila zničehonic – na fotografii pořízené jen několik sekund předtím totiž není. S mimozemským životem ale nemusí mít podivný útvar nic společného. Vysvětlení může být mnohem prostší – a ukrývá se přímo v samotném snímku.

Na první pohled obyčejný snímek z Marsu ukrývá podivný tmavý objekt.
Na první pohled obyčejný snímek z Marsu ukrývá podivný tmavý objekt.Foto: NASA/JPL-Caltech
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Mars opět ukázal, jak snadno dokáže ošálit lidské oko. Na archivním snímku pořízeném roverem Curiosity je v dálce vidět drobná tmavá silueta, která na první pohled připomíná podivného tvora. Objekt se nachází na svahu a jeho tvar připomíná mohutné tělo na dvou tenkých nohách.

Fotografie vznikla 20. srpna 2023 v kráteru Gale, kde Curiosity zkoumá povrch rudé planety už od roku 2012.

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Na celém snímku je ale nejzajímavější něco jiného než samotný tvar objektu. Stejné místo totiž zachytila kamera Curiosity už o několik sekund dříve. A podivná silueta na předchozím snímku není.

NASA
Na první pohled obyčejný snímek z Marsu ukrývá podivný tmavý objekt. Foto: NASA/JPL-Caltech

Tvar medúzy

Právě tento detail v posledních dnech znovu upoutal pozornost k fotografii, která vznikla už před třemi lety. V srpnu 2026 ji na sociální síti X sdílela vesmírná nadšenkyně Kari Sivertzenová, která prochází veřejně dostupný archiv snímků z Marsu.

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„Někdy si všimnu věcí, které mě zaujmou, a sdílím je tady. Věřím, že na jiných planetách existuje život, a protože NASA našla možné stopy života na Marsu, je to perfektní místo, kde hledat,“ napsala.

Na internetu se následně začalo spekulovat, co přesně kamera zachytila. Tvar objektu některým připomíná medúzu nebo několik metrů vysokou konstrukci. Pro takové závěry ale není žádný důkaz. Naopak existuje poměrně dobré vysvětlení, proč se objekt objevil jen na jediném snímku.

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Mohla za to částice z vesmíru

Astrofyzik Joseph Farah se domnívá, že podivný útvar není skutečným objektem na povrchu Marsu, ale obrazovým artefaktem způsobeným zásahem kosmického záření do snímače kamery.

„Myslím, že kosmické záření zasáhlo snímač kamery přesně v pravý okamžik a zanechalo na snímku tento velký artefakt,“ uvedl Farah.

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Jeho vysvětlení podle něj odpovídá i samotnému vzhledu podivné siluety. Při přiblížení je podle astrofyzika patrná charakteristická řada černých pixelů.

„Vysvětluje to, proč je ten tvar tak podivný – jde jednoduše o dokonalou řadu pixelů bez efektu vyhlazování. A také to vysvětluje, proč na snímku pořízeném jen o 13 sekund dříve nebyl,“ dodal.

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Právě rozdíl mezi dvěma téměř po sobě jdoucími fotografiemi tak může být důležitější než samotný podivný tvar. Pokud by šlo o skutečný objekt pohybující se po povrchu Marsu, jeho náhlé objevení a zmizení by bylo velmi těžké vysvětlit. Obrazový artefakt naopak přesně odpovídá tomu, že se chyba objeví pouze v jednom konkrétním záběru.

Mars je plný „tváří“ a dalších iluzí

Podivné tvary na fotografiích z Marsu nejsou ničím novým. Lidský mozek má totiž tendenci hledat známé tvary i v náhodných strukturách. Tento psychologický jev se nazývá pareidolie. Právě proto lidé na Marsu opakovaně „nacházejí“ obličeje, zvířata, dveře nebo pozůstatky staveb. Ve skutečnosti přitom často stačí neobvyklý úhel, světlo a stín.

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Nejslavnějším příkladem je takzvaný „obličej na Marsu“, který v roce 1976 zachytila sonda Viking 1. Na původním snímku jeden z útvarů vypadal jako obrovská lidská tvář.

Pozdější fotografie s mnohem vyšším rozlišením ale ukázaly, že šlo o obyčejný erodovaný kopec. Dojem obličeje vytvořila kombinace tvaru terénu, stínů a nízké kvality původního snímku.

VIDEO: Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad.

Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad. | Video: Tereza Šolcová

Zdroj: Medium, EarthSky

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