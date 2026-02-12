Národní sport? Poláci na Tučný čtvrtek spořádají 100 milionů koblih

Poláci ve čtvrtek podle odhadů snědí okolo sta milionů koblih, píše server Polského rozhlasu. Na tento den v Polsku připadá Tučný čtvrtek, poslední čtvrtek před začátkem postního období před Velikonocemi. Polský server Fakt nazval tučnočtvrteční pojídání koblih národním sportem.
Podle znalců má ponczek, jak Poláci koblihu nazývají, vážit něco mezi 55 a 70 gramy. Tradičně je smažen v sádle, i když smažení v rostlinném oleji je v současnosti také běžné. Ponczki jsou plněny ovocným džemem i ovocem, posypány cukrem či polity cukrovou polevou a ozdobeny pomerančovou kůrou. Nutriční hodnota jedné koblihy má být přibližně 400 kalorií.
Ve Vratislavi zákazníci od sedmé hodiny ráno tvořili více než hodinové fronty před vyhlášenými cukrárnami, kde jedna kobliha stojí osm zlotých (přibližně 46 korun), píše server Fakt.
Koblihy ve čtvrtek ráno na palubě vládního speciálu cestou na summit EU rozdával i polský premiér Donald Tusk, pro kterého podle videa zveřejněného na síti X zůstalo pět kousků.
Populace Polska je přibližně 38 milionů obyvatel, na jednoho Poláka tak ve čtvrtek v průměru připadá snědení dvě a půl koblihy.
Ponczki jsou oblíbeným pokrmem na Tučný čtvrtek již od 17. století. Toho, kdo v tento den alespoň jeden nesní, bude po celý rok provázez smůla, praví tradice. Doporučeno je ovšem jíst vše, co jde na tloušťku, jako jsou klobásy, smažené maso a ryby, ale zejména sladkosti.
