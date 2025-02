Národní galerie nechá ATLAS volně přístupný. Bude řešit hlučnost prostoru

Národní galerie v Praze nakonec po bouřlivé kritice veřejnosti ustupuje od plánu, kdy od března chtěla zrušit vstup zdarma do prostoru Atlas ve Veletržním paláci. Ten slouží nejen jako kavárna a co-workingové centrum, ale zároveň se v něm nachází i dětský koutek. Důvodem pro původní rozhodnutí byly "finanční úspory i potřeba snížení hluku".

Ve Veletržním paláci se mění pravidla, Národní galerie v Praze od března ruší vstup zdarma do prostoru Atlas. | Foto: Matej Slávik

"Věříme, že to, aby ATLAS fungoval ke spokojenosti všech návštěvníků NGP, bude společná věc a prosíme návštěvníky o vzájemný respekt a ohleduplnost vůči odlišným potřebám různých lidí, s nimiž je sdílen celý prostor ATLASu a Malé dvorany Veletržního paláce," uvádí nakonec v provozních změnách NGP.

Galerie svůj přístup mění velmi záhy. Ještě v neděli přišla na Facebooku s informací, že do prostoru Atlasu se dostanou jen návštěvníci se vstupenkou do některé z expozic či na výstavu a obhajovala to "finančními úsporami, zvýšením komfortu pro návštěvníky výstav i expozic, a také potřebou snížení hluku".

Původní rozhodnutí rozjelo vlnu nevole

Především posledně jmenovaný argument vyvolal u veřejnosti vlnu nevole a reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat.

"Takže zavedením vstupného do Atlasu se vyřeší hlučnost tak, že tam nikdo chodit nebude," shrnuje diskutující Šárka. Přidává se Jindra, která chování označuje za alibismus a diletantismus. "Takže hluk dětí vadí, ale když si koupíte vstupenku, tak už nevadí?" Komentářem přispěl také Martin: "Proč to obhajovat hlukem? A proč spojovat vstup do Atlasu se vstupenkou na výstavu a neudělat vstup zvlášť tam?"

Jiní vyjadřovalli obavy, že bariéra nesmyslného vstupného způsobí, že tam maminky s dětmi, kterými byl prostor hojně navštěvován, přestanou chodit úplně. Profitovat z tohoto opatření tak nebude vůbec nikdo. Někteří se dokonce nebáli mluvit ani o ostrakizaci rodičů s dětmi.

"Myslela jsem si, že to je právě kultura a umění, které mají lidi spojovat a především v současné době připomínat důležitost vzájemné tolerance a otevřenosti vůči všem bez rozdílu," podotýkála diskutující Barbora. "Jinými slovy, chcete omezit počet rodin v prostoru. Nebo lépe řečeno počet nízkopříjmových rodin, které si nemohou dovolit placené herny či koupi vstupu," přidávala se Marta.

Národní galerie vysvětlovala zpoplatnění každodenními stížnostmi návštěvníků, kteří si chtěli užít ticho a v klidu si prohlédnout výstavy na ochozech Velké dvorany. V budově, jako je Veletržní palác, prý zvuk rezonuje ještě více, než je běžné.

"I nás samotné mrzí, že jsme tuto změnu museli udělat a nechat Atlas přístupný pouze se vstupenkou," napsali pracovníci Národní galerie na sociální síti s tím, že doufají, že prostor Atlasu jednou znovu zpřístupní veřejnosti zcela zdarma. Záviset to však mělo na tom, jestli se podaří najít sponzorskou podporu na úpravu prostoru pro akustickou izolaci a úhradu nákladů na běžnou denní údržbu.

Atlas, tedy ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění, vznikl na ochozu Malé dvorany Veletržního paláce na konci roku 2022. Galerie ho na svých stránkách představovala jako prostředí, "kam se můžete opakovaně a zdarma vracet, může být zázemím pro vaše návštěvy a inspirace uměním, stejně jako místem pro tvorbu a relaxaci".

Právě proto sem často mířily rodiny, které tam chodily tvořit a setkávat se, matky tady mohly pracovat, děti se bavit knihami, vnitřním hřištěm nebo hudebními nástroji se sluchátky.