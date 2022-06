“Zázrak na stadionu.” Muž přežil pád z balkonu z děsivé výšky. Vyvázl s monokly

Podívejte se na výběr virálních videí z druhého červnového týdne. Redakci videotýmu zaujal děsivý pád z balkonu na stadionu, neodbytný pštros a kocour s tajuplným vzhledem.

Vážný pád se šťastným koncem

0:24 Muž přežil pád z vysokého balkonu na stadionu při koncertu popového zpěváka Harryho Stylese. | Video: Reuters

Dvacetiletý muž spadl minulou sobotu z balkonu při koncertu popového zpěváka Harryho Stylese na stadionu Ibrox ve skotském Glasgow. Fanouškův pád z výšky více než 10 metrů zachytil jeden z přihlížejících na mobilní telefon. Ve videu, které se po sociálních sítích v týdnu virálně rozšířilo, je patrné, jak najednou před očima diváků letí z výšky mužské tělo.

Mladík poté dopadl do spodního hlediště mezi ostatní diváky. Z nehody vyvázl téměř bez zranění. "Má lehký otřes mozku a žádné zlomeniny. Vysloužil si jen dva monokly, protože se praštil do obličeje, a tekla mu krev z nosu. Ale to je všechno," uvedla pro britský deník The Sun matka muže, který stále leží na pozorování v nemocnici. "Je to naprostý zázrak," dodala.

Nebezpečí otevřeného okna

0:40 Hladový pštros vyděsil výletnici v safari parku. Měl zálusk na její pamlsky v autě | Video: Reuters

Napínavé chvilky zažila americká studentka Chloe Benhamová při svém výletu do safari parku ve státě Mississippi. Když mezi zvířaty projížděla s přítelem v autě s otevřenými okny, strčil k nim najednou hlavu hladový pštros. Dívka začala v tu chvíli vyděšeně křičet a lapat po dechu. Pštros se ale nenechal vystrašit a dál se sápal po jejím pytlíčku s kukuřičnými pamlsky.

"Nikdy bych nečekala, že se budu bát nějakého zvířete, natož pštrosa! Ani jeden z nás netušil, co přijde," popisoval Benhamová svůj zážitek pro agenturu Reuters. "Poté, co jsem se uklidnila, jsem se ale smála nejvíc v životě," dodala dívka, jejíž přítel natočil celou situaci na mobilní telefon.

Není kotě jako kotě

0:43 Kotě s neobvyklým zbarvením získalo přezdívku Zorro. Stalo se internetovou senzací | Video: Reuters

Internetovou senzací se v minulém týdnu stalo díky svému neobvyklému vzhledu i kotě z Indonésie. Devítiměsíční kocour se jménem Boy se může pochlubit velkou černou skvrnou na hlavě, která vypadá jako tajemná maska na oči.

Díky svému zbarvení si od uživatelů na sociálních sítích vysloužil po slavné fiktivní postavě přezdívku Zorro. "Taky si myslím, že ho hodně připomíná," uvedl pro agenturu Reuters majitel kocoura Indraini Wahyudin Noor. "Musím ale říct, že je dost rozmazlený. Pořád chce chovat a mazlit," dodal.