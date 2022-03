Nakráčel na pódium a jednu mu vlepil. Will Smith dal na Oscarech facku moderátorovi

O největší rozruch galavečera se postaral Will Smith, když udeřil do obličeje komika Chrise Rocka. Důvodem byl žert, který mířil na Smithovu manželku. Později oceněný herec nakráčel během přímého přenosu na pódium, napřáhl se a moderátorovi jednu vlepil. „Neber si do své hnusné huby jméno mojí manželky,“ dodal už na odchodu od překvapeného komika.

0:44 Will Smith na předávání Oscarů udeřil komika Chrise Rocka. | Video: Associated Press

Komik si dělal legraci z vyholené hlavy Jady Pinkett Smithové: "Jade, miluju tě, G. I. Jane 2, nemůžu se dočkat, až to uvidím." Americká herečka už v roce 2018 přiznala, že jí byla diagnostikována alopecie. O ztrátě vlasů a ochlupení, což onemocnění způsobuje, pak často hovoří na svých sociálních sítích. Za roli otce tenisových hvězd sester Williamsových Willa Smitha akademie poprvé v jeho herecké kariéře ocenila. "Richard Williams byl urputným ochráncem svojí rodiny," řekl Smith při děkovném proslovu zjevně s odkazem na dřívější incident, který podle médií velmi poznamenal atmosféru v sále Dolby Theatre. Herec se pak omluvil americké filmové akademii a vyjádřil naději, že jej pozve na udílení zlatých sošek i příští rok. Oscara za nejlepší film vyhrál snímek V rytmu srdce, který porazil kritiky favorizované drama Síla psa a proměnil všechny tři nominace, s nimiž vstupoval do soubojů o zlaté sošky.