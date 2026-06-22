Evropou se šíří tichá epidemie, která často nebolí, neupozorní na sebe, a přesto může zanechat celoživotní následky. Počty pohlavně přenosných infekcí lámou rekordy, odborníci varují před rostoucí neplodností i stále odolnějšími bakteriemi. Proč se nemoci, které mnozí považovali za problém minulosti, vracejí v takové síle?
Pohlavně přenosné infekce byly ještě před několika lety pro část mladé generace tématem, které působilo skoro jako relikt minulosti. Jenže evropská čísla teď ukazují pravý opak. Kapavka, syfilis i další sexuálně přenosné nemoci se šíří nejrychleji za poslední dekádu a lékaři začínají mluvit o tiché epidemii, která může mít celoživotní následky.
Nejnovější data Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ukazují dramatický nárůst případů napříč Evropou. Jen kapavka dosáhla v roce 2024 rekordních 106 331 případů, což představuje nárůst o 303 procent oproti roku 2015. Syfilis za stejné období více než zdvojnásobil výskyt na 45 577 případů. Nejčastější infekcí zůstávají chlamydie s více než 213 tisíci případy.
Podle odborníků přitom nejde jen o důsledek lepšího testování. „Incidence syfilis i kapavky stoupá kontinuálně cca od poloviny prvního desetiletí nového milénia. A ještě strmější je křivka po roce 2021. V ČR je situace obdobná, i když ve výrazně nižších počtech,“ svorně říkají lékařky Hana Zákoucká a Anna Kubátová ze Státního zdravotního ústavu.
„Přesto nemůže být zvýšení počtu vyšetření jediným důvodem vzestupu, protože proporčně není možné o tolik počet vyšetření zvýšit. Naprosto jednoznačným důvodem stále narůstajícího počtu případů je rizikové sexuální chování našich budoucích pacientů,“ dodávají odbornice.
Podobný vývoj potvrzuje také přednosta Dermatovenerologické kliniky v nemocnici Motol Filip Rob. Podle něj se nárůst netýká pouze západní Evropy, ale je patrný i v Česku. „Případy těchto onemocnění opravdu v posledních několika letech stoupají i v ČR, tedy jsme součástí tohoto trendu. Vzhledem k tomu, že testování se u nás výrazněji neměnilo, tato čísla skutečně spíše odrážejí růst počtu infekcí,“ vysvětluje.
Tichá infekce bez příznaků
Právě to dělá současný trend podle lékařů tak nebezpečný. Mnoho infekcí totiž probíhá dlouhou dobu téměř bez příznaků. Typickým příkladem je kapavka způsobená bakterií Neisseria gonorrhoeae. Řada nakažených o infekci vůbec neví a dál ji nevědomky přenáší.
Právě bezpříznakové infekce dnes odborníci považují za jeden z hlavních motorů šíření. „V posledních letech je velký důraz kladen nejen na asymptomatické infekce v urogenitální oblasti u žen, ale také na infekce v dutině ústní či v konečníku. Ty se ukazují být klíčové v rychlém přenosu infekce na další osoby,“ upozorňuje doc. Rob.
„Asymptomatické nebo minimálně symptomatické infekce, které pacienta neupozorní na problém, nezpůsobují subjektivní obtíže a nevedou ho k lékaři, jsou rezervoárem onemocnění v populaci,“ upozorňují odbornice. Podle nich se to netýká jen žen. „Zejména orofaryngeální infekce jsou ve více než 60 procent asymptomatické i u mužů.“
Důsledky přitom mohou být velmi vážné. U kapavky může infekce kromě neplodnosti žen i mužů způsobit také záněty kloubů, infekce břišní dutiny nebo dokonce sepsi. Syfilis pak může vést k poškození oka, centrální nervové soustavy i aorty. V akutních případech hrozí záněty oka s možnou ztrátou zraku, akutní záněty mozkových blan a cév v mozku nebo akutní zánět aorty, který může skončit i smrtí. Lékařky upozorňují také na riziko přenosu syfilis z matky na plod během těhotenství. Taková infekce může způsobit těžké postižení novorozence s trvalými následky, v krajních případech i úmrtí dítěte.
Ne u každého pacienta se závažné následky rozvinou, riziko však nelze podceňovat. „Dlouhodobě neléčené pohlavně přenosné infekce mohou proběhnout bez následků, ale také mohou způsobit nemožnost mít děti nebo závažně poškodit důležité orgány,“ říká doktor Rob.
Riziko neplodnosti u žen i u mužů
Zvláštní pozornost lékaři věnují právě riziku neplodnosti, které bývá veřejností často podceňováno. Neléčená kapavka nebo chlamydiová infekce mohou u žen způsobit záněty vejcovodů a malé pánve, které vedou k jejich zjizvení a následným problémům s otěhotněním. Komplikace se však nevyhýbají ani mužům, u nichž mohou některé infekce poškodit nadvarlata a další části reprodukčního systému. Odborníci proto upozorňují, že následky pohlavně přenosných nemocí se nemusí projevit okamžitě, ale až po letech ve chvíli, kdy se člověk pokouší založit rodinu.
Generace bez strachu z HIV
Odborníci upozorňují, že za prudkým růstem stojí hlavně změna sexuálního chování mladší generace. Kondomy ze sexuálního života postupně mizí a výrazně roste počet náhodných kontaktů.
„Ano, v posledních cca 15–20 letech je dominující informací ve veřejném prostoru, že HIV infekce je léčitelná a úspěšná léčba umožňuje pacientům žít kvalitní život. To spolu s vědomím, že infekce, jako kapavka a syfilis, lze vyléčit antibiotiky, vede k podceňování rizika a akcentování neomezovaných příjemných sexuálních zážitků,“ vysvětlují odbornice.
Podle Roba skutečně hraje zásadní roli změněné vnímání rizika. „Velkou roli zde hraje výrazně úspěšnější léčba HIV infekce, kdy už není pro mnoho lidí tak velkým strašákem jako dříve,“ vysvětluje.
Online seznamky mění pravidla hry
Velkou roli podle odborníků hrají i seznamovací aplikace. „Navíc seznamovací aplikace usnadňují navázání cíleného kontaktu, což snižuje obavu z odmítnutí.“ Právě kombinace snadno dostupných kontaktů a nižšího strachu z pohlavních nemocí vytváří podle epidemiologů ideální prostředí pro šíření infekcí.
Vliv digitálních technologií dnes potvrzují i odborné studie. „Máme vědecky podložená data, že fenomén sociálních sítí a seznamovacích aplikací má klíčovou roli v rostoucím počtu pohlavně přenosných infekcí. Díky těmto aplikacím se výrazně rozšiřuje okruh dostupných sexuálních partnerů,“ říká Rob. Současně ale upozorňuje, že aplikace samy o sobě rizikové chování nevytvářejí. Největší dopad mají především na lidi, kteří by se rizikově chovali i bez nich.
Nejvýraznější nárůst dnes statistiky ukazují u lidí mezi 25 a 34 lety. Výrazně ohroženou skupinou zůstávají zejména muži mající sex s muži, ale rapidní nárůst registrují epidemiologové také mezi heterosexuální populací. „Dlouhodobě byl nárůst těchto infekcí hlavně u skupin mužů majících sex s muži. Posledních několik let však rostou výrazně i u heterosexuální populace. Dnes se proto musíme na tuto problematiku dívat komplexněji, v kontextu celé sexuálně aktivní populace,“ doplňuje doc. Rob.
Kondomy používá pravidelně menšina
Pokles používání ochrany potvrzují i české studie. „Procento nechráněných kontaktů při sexu s nestálým partnerem je stále vysoké. Podle studie EMIS 2017 užívá kondom vždy při sexu s neznámým partnerem jen 40,8 procenta respondentů,“ uvádějí odbornice.
K poklesu používání kondomů podle odborníků přispívá více faktorů. „Dlouhodobě se na tom podílí i rozšířené používání hormonální antikoncepce, kdy při nechráněném styku odpadá obava z nechtěného těhotenství. Významnou roli ale hraje i falešný pocit bezpečí, protože lidé vědí, že moderní medicína dokáže většinu těchto infekcí léčit,“ vysvětluje Rob.
Současně odbornice upozorňují, že část mladých lidí stále podceňuje základní prevenci i rizika jednotlivých infekcí. „Studie prováděná mezi žáky 7.–9. tříd ZŠ a studenty víceletých gymnázií ukázala, že sami studenti vnímají své znalosti v této problematice jako nedostatečné. Pouze 29 procent z nich si myslí, že má o HIV/AIDS dostatek informací.“
Podle Roba však nemusí být hlavním problémem množství informací, ale jejich kvalita. „Vzdělávání v oblasti sexuálního zdraví máme kvantitativně dobře dostupné. Problémem je spíše kvalita a správné zacílení. I několik hodin sexuální výchovy ve škole se může minout účinkem, pokud není pro mladého posluchače zajímavé,“ upozorňuje.
Alarmující nárůst syfilis u novorozenců
Mimořádné obavy budí také prudký růst vrozené syfilis, tedy infekce přenesené z matky na dítě během těhotenství. Počet těchto případů se podle ECDC mezi roky 2023 a 2024 téměř zdvojnásobil. „Přestože máme v České republice velmi pečlivou prenatální péči, stejně se ročně narodí 1–5 dětí s vrozenou syfilis,“ upozorňují odbornice.
Podle nich bývá problém často spojený s úplným vynecháním prenatální péče, ale někdy i s falešným pocitem bezpečí. „Často dochází k pocitu, který mají zdravotníci i rodička, že žena ze stabilní ‚slušné‘ rodiny nemůže onemocnět pohlavně přenosnou infekcí. A to je zásadní omyl.“
V České republice však odborníci zatím podobně výrazný trend nepozorují. „Máme screening syfilis dvakrát během těhotenství, což je velmi účinné opatření. Na růstu případů v některých evropských zemích se navíc podílí i migrace obyvatel,“ vysvětluje doc. Rob.
Hrozba, která může být hůř léčitelná
Lékaři současně varují i před dalším problémem – rostoucí antibiotickou rezistencí kapavky. Některé kmeny už dnes podle odborníků přestávají reagovat na běžnou léčbu. „Ve světě a sporadicky i v Evropě již kolují kmeny Neisseria gonorrhoeae panrezistentní,“ potvrzují odbornice. Zatím se podle nich vždy podařilo najít alternativní antibiotika, do budoucna ale může být situace komplikovanější.
Problém navíc není omezen pouze na kapavku. „Kapavka je bakterie, která si rezistenci na antibiotika vytváří poměrně rychle. V posledních letech máme podobný problém i u infekcí způsobených bakterií Mycoplasma genitalium. Už dnes tedy existují infekce, které nejsou jednoduše léčitelné,“ upozorňuje doc. Rob.
Nejdůležitější podle lékařů zůstává prevence: používání kondomů, pravidelné testování a rychlá návštěva lékaře při jakýchkoli potížích nebo rizikovém kontaktu. „Při obtížích běžte k lékaři hned. Mimo tuto situaci 1x za 3 měsíce,“ doporučují odbornice lidem, kteří střídají partnery nebo používají seznamovací aplikace.
Upozorňují přitom, že rozpoznání příznaků nemusí být vždy jednoduché. Někdy jde o výrazné projevy, jako je hnisavý výtok, vřed na genitálu, v okolí konečníku nebo na rtu či v dutině ústní, případně nově vzniklá vyrážka. Jindy ale infekce vyvolává jen minimální, nebolestivé a nesvědivé příznaky, které samy zmizí a nakažený jim nevěnuje pozornost.
Nárůst překvapil i specialisty
Současný vývoj podle odborníků není překvapivý. „Trend je už dlouhou dobu patrný a jeho důvody jsou dobře známé. Pro odborníky pracující v této oblasti to překvapení není.“ Doc. Rob však připouští, že rozsah nárůstu mezi heterosexuální populací překvapil i část specialistů. „Osobně jsem spoléhal na to, že se zjednodušením hledání potenciálních sexuálních partnerů půjde ruku v ruce i větší zodpovědnost těchto lidí a častější testování. Tento recentní nárůst mezi heterosexuální populací překvapil i mne,“ dodává.
Právě proto odbornice doporučují po rizikovém sexu sledovat změny zdravotního stavu a vyhledávat věrohodné informace o inkubační době a projevech jednotlivých infekcí, například na webu SZÚ www.tadyted.com. Zároveň apelují, aby se lidé nebáli přijít na vyšetření, ideálně na dermatovenerologická pracoviště krajských a fakultních nemocnic nebo do specializovaných ambulancí.
Frekvence testování by se podle odborníků měla odvíjet od konkrétního sexuálního chování. „Pro osoby, které střídají partnery, je vhodné preventivní testování alespoň jednou ročně. Pokud má však někdo nechráněný styk s neznámou osobou, měl by se raději nechat vyšetřit,“ doporučuje Rob.
Podle něj bude v budoucnu zásadní především dostupnost testování. „Osvěta je důležitá, ale má své limity. Klíčem je možnost jednoduchého a snadno dostupného testování. U nejrizikovějších skupin navíc dnes existují i preventivní strategie, například preexpoziční profylaxe proti HIV,“ uzavírá.
Zdroj: autorský článek, ECDC, Euronews: Syphilis and gonorrhoea reach record highs, ECDC výroční epidemiologické zprávy 2024
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