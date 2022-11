Nájmy půjdou ještě nahoru, varuje Klimeš. Poptávka po bytech je obrovská

Největším problémem na tuzemském trhu s nájemním bydlením je nejistota. Mohou za ni krátkodobé smlouvy, rostoucí ceny i nedostatek nájemních bytů. Budoucnosti nájemního bydlení se věnuje speciál deníku Aktuálně.cz Činžák, v jehož rámci proběhla 22. listopadu debata v pražských Kasárnech Karlín. Jedním z hostů byl i komentátor David Klimeš.

Špatně se shání, je drahé a určené hlavně pro mladé lidi. Češi nemají o nájemním bydlení podle výzkumu agentury Behavio dobré mínění, v budoucnosti se ale kvůli nedostupným hypotékám stane daleko vyhledávanějším. Myslí si to i komentátor David Klimeš, který v debatě deníku Aktuálně.cz řekl, že Češi stále mají "zažrané pod kůži, že kdo nevlastní, jako by nebyl".

"Pokud hypotéky a vlastnické bydlení na hypotéku nebudou dostupné, vzroste zájem o nájmy. A momentálně nikdo nemá pocit, že je jejich výše přijatelná. Jenže nájmy se kvůli vysoké poptávce ještě zvednou," řekl Klimeš v debatě, která proběhla v rámci speciálu o nájemním bydlení Činžák v úterý 22. listopadu v Kasárnech Karlín.

Klimeš dodal, že české nájemní právo neodpovídá roku 2022, a současnou situaci na trhu s bydlením považuje za těžko řešitelnou. Volá po opatřeních, která situaci změní. "Ale nevím o žádném, které by to dokázalo změnit v horizontu měsíců. I kdyby byly státní podpory na energie a nájemní bydlení, tak pořád je tady základní problém nabídky a poptávky. A poptávka je obrovská," myslí si.

Velká města podle něj potřebují postavit tisíce nových bytů. "A to skutečně nemůžete udělat tak, že budou vznikat jednotky družstevního bydlení nebo jednotky v developerských projektech, které se přenechají městu. Můžeme se dívat, kolik prázdných bytů je v Praze nebo Brně, ale také to nebudou vyšší tisíce. Buď se celý systém nehezky zhroutí, nebo obecní politici musí pochopit, že není jiné východisko než masivní stavění něčeho, co nám bude velmi připomínat paneláky," řekl Klimeš v debatě, které se zúčastnili i sociolog Vojtěch Prokeš z agentury Behavio a Yuliya Moskvina z Iniciativy nájemníků a nájemnic.

