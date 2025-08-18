Nájemní bydlení jako služba 21. století? Tyto trendy přepisují standardy

Které trendy aktuálně mění tvář nájemního bydlení v Česku?
Byty stavěné s myšlenkou na nájemníka
Developeři čím dál častěji přicházejí s projekty, které od první skici vznikají pro nájemní bydlení a s ohledem na potřeby nájemníků, tzv. Build-to-Rent. Znamená to uzpůsobené dispozice, komunitní zázemí i prostory pro služby navíc. Skvělým příkladem jsou projekty od MINT nebo AFI.
Rozvíjí se také potenciál skrytý v renovacích, které vracejí život do center měst a modernizují ho - jako třeba činžovní domy v centru Prahy od Fidurocku.
Pronájem bytu klidně bez jediné schůzky
Ano, dnes už realizovatelná cesta. Ačkoli řada pronajímatelů nedá na osobní kontakt dopustit, někteří už vedou prohlídky virtuálně. Umělá inteligence umí zájemci navrhnout vizualizaci vybavení interiéru, chatboti a voice asistenti zase odpoví na běžné dotazy.
Chytrý software jako FORrentor pak otevírá možnost provést celý proces pronájmu online - od e-podpisu smluv a dodatků přes automatické prověrky insolvence a hlášení na cizineckou policii až po dlouhodobou správu a zprostředkování komunikace mezi pronajímatelem a nájemníkem.
Nájemníci chtějí vyřídit vše online
Aplikace v telefonu jsou každodenním společníkem většiny z nás. A nájemníci nejsou výjimkou - pohodlí a rychlost vítězí nad osobní schůzkou, e-podpis nad papírováním a jednotný přehled nad dohledáváním informací a kontaktů.
"K pronajímatelům bez aplikace už bych se nevracela. Vidím v ní smlouvy, dodatky nebo třeba i domovní řád. Dohledám si snadno proběhlé i budoucí platby nebo vyúčtování energií,"
říká nájemnice Fidurocku, který už FORrentor několik let využívá.
Už ne jen cena - rozhoduje servis a péče
Rostoucí trend "Housing as a Service" přináší služby jako úklid, sdílená auta, fitness nebo recepci s balíkovými boxy. A moderní pronajímatel musí umět tyto benefity nabídnout jednoduše.
I s tím pomáhají nástroje jako FORrentor - nájemník si službu jednoduše objedná v aplikaci. A když se něco rozbije? Stačí pár kliknutí a ticket s popisem poruchy putuje přímo k technikovi.
Flexibilita a loajalita ruku v ruce
Známé prostředí, aplikace, která funguje, a dobrý vztah s pronajímatelem - to vše hraje roli, když jde o loajalitu nájemníka, který se chce přestěhovat. Pronajímatelé v reakci na to budují flexibilní portfolia, díky kterým mohou nájemníci měnit velikost bytu, aniž by museli hledat novou adresu. Online nástroje jim při tom zajišťují přehled i prostor pro péči o vztahy s nájemníky.
Držte krok s dobou
