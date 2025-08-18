Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Nájemní bydlení jako služba 21. století? Tyto trendy přepisují standardy

před 15 minutami
Bydlení v nájmu už dávno neznamená jen „střechu nad hlavou“. Současní nájemníci za své peníze očekávají odpovídající pohodlí a moderní přístup. Bydlení jako služba se stává novým standardem, na který slyší nejen mladší generace, ale i zkušení nájemníci.
Foto: Komerční sdělení

Které trendy aktuálně mění tvář nájemního bydlení v Česku?

Byty stavěné s myšlenkou na nájemníka

Developeři čím dál častěji přicházejí s projekty, které od první skici vznikají pro nájemní bydlení a s ohledem na potřeby nájemníků, tzv. Build-to-Rent. Znamená to uzpůsobené dispozice, komunitní zázemí i prostory pro služby navíc. Skvělým příkladem jsou projekty od MINT nebo AFI.

Rozvíjí se také potenciál skrytý v renovacích, které vracejí život do center měst a modernizují ho - jako třeba činžovní domy v centru Prahy od Fidurocku.

Pronájem bytu klidně bez jediné schůzky

Ano, dnes už realizovatelná cesta. Ačkoli řada pronajímatelů nedá na osobní kontakt dopustit, někteří už vedou prohlídky virtuálně. Umělá inteligence umí zájemci navrhnout vizualizaci vybavení interiéru, chatboti a voice asistenti zase odpoví na běžné dotazy. 

Chytrý software jako FORrentor pak otevírá možnost provést celý proces pronájmu online - od e-podpisu smluv a dodatků přes automatické prověrky insolvence a hlášení na cizineckou policii až po dlouhodobou správu a zprostředkování komunikace mezi pronajímatelem a nájemníkem.

Nájemníci chtějí vyřídit vše online

Aplikace v telefonu jsou každodenním společníkem většiny z nás. A nájemníci nejsou výjimkou - pohodlí a rychlost vítězí nad osobní schůzkou, e-podpis nad papírováním a jednotný přehled nad dohledáváním informací a kontaktů. 

"K pronajímatelům bez aplikace už bych se nevracela. Vidím v ní smlouvy, dodatky nebo třeba i domovní řád. Dohledám si snadno proběhlé i budoucí platby nebo vyúčtování energií,"

říká nájemnice Fidurocku, který už FORrentor několik let využívá.

Foto: Komerční sdělení

Už ne jen cena - rozhoduje servis a péče

Rostoucí trend "Housing as a Service" přináší služby jako úklid, sdílená auta, fitness nebo recepci s balíkovými boxy. A moderní pronajímatel musí umět tyto benefity nabídnout jednoduše.

I s tím pomáhají nástroje jako FORrentor - nájemník si službu jednoduše objedná v aplikaci. A když se něco rozbije? Stačí pár kliknutí a ticket s popisem poruchy putuje přímo k technikovi.

Flexibilita a loajalita ruku v ruce

Známé prostředí, aplikace, která funguje, a dobrý vztah s pronajímatelem - to vše hraje roli, když jde o loajalitu nájemníka, který se chce přestěhovat. Pronajímatelé v reakci na to budují flexibilní portfolia, díky kterým mohou nájemníci měnit velikost bytu, aniž by museli hledat novou adresu. Online nástroje jim při tom zajišťují přehled i prostor pro péči o vztahy s nájemníky.

Držte krok s dobou

"Potkejme se 9. nebo 10. října v Praze na Týdnu inovací a pojďme realitní trendy probrat osobně," zve Martin Loukota, Product Owner softwaru FORrentor a zkušený manažer developerských projektů.

Foto: Komerční sdělení
 
Mohlo by vás zajímat

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Hledá pomoc pro bratra s autismem, mladý student míří na Harvard

Hledá pomoc pro bratra s autismem, mladý student míří na Harvard

Příběh single mámy. Jak zvládá skloubit prázdniny, práci a prázdný účet?

Příběh single mámy. Jak zvládá skloubit prázdniny, práci a prázdný účet?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 15 minutami
Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Proslavily ho televizní veselohry či role moderátora zábavných a soutěžních pořadů, jako například Vtipnější vyhrává.
před 1 hodinou
Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Dvojčata Michal a Nina Radovi jsou obrovskými nadějemi české atletiky. V obsáhlém rozhovoru je přibližuje jejich trenér Jiří Couf.
před 1 hodinou
Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Podívejte se na náš výběr nových audioknih. Je libo historickou detektivku, biografický román, povídky ze Sudet nebo bestseller o lidské komunikaci?
před 1 hodinou

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina
27:16
Aktualizováno před 1 hodinou
Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

Kateřina Siniaková nakonec odehraje diskutovaný turnaj smíšené čtyřhry na US Open po boku Jannika Sinnera.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slovensko v rozkladu. Rebel tvrdě útočí, padají slova o důchodcích a soudruzích

Slovensko v rozkladu. Rebel tvrdě útočí, padají slova o důchodcích a soudruzích

Slovenský tenis zabředá do stále vážnější krize a problematické poměry v jeho vedení dlouhá léta vadí i Martinu Kližanovi.
před 2 hodinami
Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Poslední cyklistická Grand Tour sezony, španělská Vuelta, odstartuje v sobotu z italského Turína.
Další zprávy