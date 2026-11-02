„Říkal, že mě tam nahoře bude čekat s vidlemi.“ Tak zněla jedna z posledních vět, které spisovatel Jan Novák od Josefa Mašína slyšel. Telefonovali si týden před jeho smrtí. Mašín trpěl rakovinou, měl velké bolesti a Novákovi řekl, že vysadil paliativní léčbu. Ani morfin ho ale nepřipravil o jeho typický suchý smysl pro humor.
Než se Josef Mašín stal jednou z nejrozporuplnějších postav českých moderních dějin, byl jedním z kluků z poděbradské internátní školy. S bratrem Ctiradem studoval na Koleji Jiřího z Poděbrad, která sídlila v místním zámku a fungovala v letech 1946 až 1953. Chodili tam také budoucí režiséři Miloš Forman a Ivan Passer nebo Václav Havel. Právě s Havlem se Mašínovi znali už z této doby.
„Když se Havel dozvěděl, že o nich píšu knihu, jednou večer mi zazvonil telefon. Říkal: Tady je Vašek, tak jsem slyšel, že píšeš o těch Mašínech,“ vzpomíná Jan Novák na dobu, kdy připravoval knihu Zatím dobrý. Kvůli ní bratry řadu let navštěvoval a postupně se s nimi spřátelil.
Právě Havel sledoval oba bratry z bezprostřední blízkosti. Od ostatních studentů se výrazně lišili: jezdili německým autem, elegantně se oblékali a dívky o ně stály. Zároveň však žili v jiném světě. „Oni tam pořád běhali s nějakými zbraněmi,“ vzpomínal později Havel podle Nováka.
Když pak přišla řeč na jejich ozbrojený odpor proti komunistickému režimu, Havel dal údajně najevo, že s jejich způsobem boje nesouhlasí. „Myslím, že komunismus se nedal pokořit jinak než bakteriologickou silou myšlenky,“ řekl tehdy Novákovi.
Otec, kterého nezlomilo ani mučení
Jejich rozhodnutí sáhnout po zbraních mělo hluboké kořeny. Josef a Ctirad vyrůstali za války a nacistické násilí poznali zblízka. Novák připomíná, že jako chlapci v Poděbradech při sbírání uhlí nacházeli podél železniční trati mrtvé lidi, které nacisté vyhazovali z transportů v pruhovaných vězeňských šatech.
Jejich otec Josef Mašín starší patřil k nejznámějším postavám domácího protinacistického odboje. Spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořil skupinu Tři králové. Obstarávali zpravodajské informace, připravovali sabotáže a pomáhali organizovat odboj proti nacistům.
Gestapo Josefa Mašína staršího zatklo v květnu 1941. Následovalo dlouhé věznění a brutální výslechy. Přes mučení neprozradil své spolupracovníky. Nacisté ho 30. června 1942 popravili na Kobyliské střelnici. Před popravčí četou ještě zvolal „Ať žije Československo!“.
Místo puberty odboj
Bratři se do odboje zapojili už během okupace. V září 1946 jim prezident Edvard Beneš udělil medaile Za chrabrost před nepřítelem. Josefovi bylo tehdy čtrnáct let, Ctiradovi šestnáct. Když se po válce dostali k moci komunisté, bratři v jejich jednání viděli pokračování nacistických metod. Režim věznil, mučil a popravoval odpůrce, posílal je do táborů a pronásledoval také jejich rodiny.
Podle Nováka Mašínové vnímali novou diktaturu jako dalšího nepřítele, proti němuž je třeba bojovat stejnými prostředky jako jejich otec. V padesátých letech proto vytvořili s dalšími spolupracovníky ozbrojenou odbojovou skupinu. „Nebyli to žádní teroristé, vše měli naplánované do sebemenšího detailu,“ vysvětluje Jan Novák.
Odvaha a hranice lidskosti
Mikuláš Kroupa z organizace Post Bellum a Paměť národa se s Josefem Mašínem osobně nesetkal. Několikrát si však telefonovali. Mašín se zajímal o práci organizace, o pamětníky, s nimiž mluvili, i o dění v Česku. „Rozčilovali ho marxisté všeho druhu, kterými nepokrytě pohrdal. Záleželo mu na tom, aby si lidé uvědomili osobní odpovědnost, ani ne tak nějakou obecnou odpovědnost za zemi, národ, ale především sami za sebe a za svou rodinu,“ vzpomíná Kroupa.
Při jednom telefonátu mu Mašín řekl, že Paměť národa představuje nebezpečnou zbraň a její pracovníci musí hlídat, aby se nedostala do nepovolaných rukou. Nechtěl, aby se z příběhů lidí, kteří bojovali proti totalitě, stal politický marketing. Měly podle něj připomínat oběti, které předchozí generace přinesly za svobodu. Kroupa Mašína popisuje jako přímého člověka pevného charakteru. Jeho rozhodnutí postavit se komunistickému režimu se zbraní v ruce považuje za projev mimořádné odvahy. Neznamená to ale, že by souhlasil se vším, co skupina udělala.
„Žádný boj, i ten proti zvrácenému režimu, nesmí ztratit lidskost, tedy lidský soucit,“ říká. Odbojáři podle něj musí přemýšlet, zda mohou omezit riziko zranění nebo smrti nezúčastněných a bezbranných lidí. Také Mašínové podle něj při svých akcích kupili chyby, přesto obdivuje jejich houževnatost, pevnost a odhodlání bojovat za svobodu.
Příběh, který se má vyprávět celý
Kroupa zároveň upozorňuje, že vyprávění o Mašínech nesmí zůstat jen u jejich odvahy a odporu proti komunistům. Musí zahrnout také lidi, kteří při jejich akcích zemřeli, včetně dvou příslušníků SNB a pokladníka Josefa Rošického. „Musíme vyprávět celý příběh,“ zdůrazňuje. Ani boj proti zločinnému režimu podle něj člověka nezbavuje odpovědnosti za vlastní jednání.
Jejich činy by se podle Kroupy neměly vytrhnout z doby, ve které se odehrály. Připomíná, že komunistický režim představoval skutečnou hrozbu pro životy odpůrců i jejich blízkých. Zároveň ale trvá na tom, že morální měřítka mají zůstat stejná. Změnit se mohou prostředky odporu. V padesátých letech to mohly být zbraně, letáky nebo převádění lidí přes hranice, v sedmdesátých letech Charta 77 či underground. V demokratické zemi dnes podle něj existují jiné způsoby, jak bránit svobodu a občanská práva.
Kroupa si Mašína představuje jako člověka, kterého by nezlomilo ani mučení. Věřil, že by za svobodu bojoval na frontě, ve vězení i v koncentračním táboře. Obdivoval jeho pevnost a přesvědčení, že člověk musí nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
Vyznamenání od prezidenta?
„Mašínové toužili po státním vyznamenání,“ říká Jan Novák. Považovali se především za vojáky a chtěli, aby jejich boj někdo oficiálně uznal. Zároveň ale měli výhrady ke všem českým prezidentům a otázkou zůstává, z čích rukou by ocenění vůbec přijali.
Kroupa má na jejich vztah k vyznamenáním jiný pohled. „Pokud vím, nijak o to nestáli,“ říká. Sám by přesto Josefu Mašínovi udělil medaili Za hrdinství. Dokonce zvažovali, že mu udělí vlastní Cenu Paměti národa. K tomu už ale nedošlo. „Do konce života budu litovat, že jsme to nestihli. Neustále jsme to odkládali, protože byl do nedávna nesmírně čiperný,“ říká Kroupa.
Kroupa si bude Josefa Mašína pamatovat jako muže, který byl připravený za svobodu položit život. „A taková inspirující vzpomínka mi na něj stačí,“ říká. Na otázku, co by si z jeho života měly odnést další generace, odpovídá bez dlouhého vysvětlování: „Každý z nás by měl znát příběh Mašínů, protože až půjde do tuhého, tak se třeba nepoděláme.“
VIDEO: Udělal bych vše stejně
Zdroj: autorský článek
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