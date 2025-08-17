Magazín

Nahá Eliška Balzerová. Klíčový snímek k Ženám v pokušení způsobil poprask

"Pro postavu Vilmy to bylo nutné nafotit, jinak by ta postava vůbec nedávala smysl," tak před patnácti lety před uvedením Žen v pokušení vysvětlovala Eliška Balzerová, kde ve svých šedesáti letech vzala kuráž k nafocení odvážného aktu. Podívejte se na pořad Historky z placu.
Jiří Vejdělek vyrostl v obležení žen: maminka, dvě sestry a sedm tet. Už v osmi letech chodil pravidelně kupovat dámské vložky. A právě tehdy začal sbírat témata a znalosti pro scénář k Ženám v pokušení, jak sám řekl.

Třígenerační komedie se nakonec stala nejnavštěvovanějším filmem roku 2010. V českých kinech porazila i Avatara a Harryho Pottera a relikvie smrti. Snímek nakonec vydělal asi pětinásobek toho, co stál.

