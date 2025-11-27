Nádhera. O obyčejné chalupě nemůže být řeč, tajemná Šumava ukrývá mistrovskou proměnu

Magazín

Foto: Tomáš Slavík
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Na konci cesty, která se ztrácí mezi šumavskými lesy a holými pláněmi, stojí chalupa, jež už více než století sleduje všechen tichý pohyb krajiny. Dům, který si pamatuje těžké zimy i letní ztichnutí, se pod rukama architektů ze Studia Plyš znovu nadechl. Ne s okázalostí, ale s respektem – tak, aby zůstal tím, čím vždy byl: pokornou součástí Šumavy, která nehlučí, ale trvá.

Za obcí, u cesty, která mizí mezi lesy a širokými pláněmi, stojí chalupa. Na první pohled obyčejná, ale s duší, která za ty roky neztratila nic ze své odolnosti. Nenápadná chalupa prošla komplexní rekonstrukcí - takovou, která nepopírá čas, ale spoléhá na něj. Úprava, jež umocňuje radost z domu, který pořád drží, zapadá do krajiny a nemá potřebu na sebe upozorňovat.

Foto: Tomáš Slavík

Základní princip je jednoduchý: pokora. K celku, k materiálu, k historii i ke všem vrstvám, které se v domě za desítky let uložily. Dům bylo nejprve nutné očistit od nevhodných zásahů, které způsobily řadu poruch. Ty se však nestaly komplikací, ale příležitostí. Z původně bortící se hospodářské části se rodí nové srdce domu - obývací pokoj otevřený zahradě, přirozeně propojený s kuchyní v zachované části stavby.

Stodola, ponechaná v převýšeném prostoru až do krovu, je dnes především praktická, ale zároveň zůstává místem tichého podzimního posezení. Prostorem na půl cesty mezi vnitřkem a venkem, teplem a zimou. Dispozice domu dovoluje dvougenerační fungování - obě jednotky propojuje centrální schodiště a sdílené společné prostory.

Kdo za rekonstrukcí stojí?
Autor fotografie: Tomáš Slavík

Kdo za rekonstrukcí stojí?

Studio: Studio Plyš
Autoři: Ing. arch. Lenka Vávra, Ing. arch. Petr Vávra
Web: www.studioplys.cz
Instagram: www.instagram.com/studioplys
Spoluautorka: Ing. arch. Akad. arch. Kateřina Vávrová

Nové prosklené plochy pouštějí do domu světlo a otevírají výhled do krajiny; masivní okenice interiér naopak chrání před šumavským nečasem i pohledy kolemjdoucích. Kolejnice okenic jsou přiznané, stejně jako beton s texturou připomínající prkennou fasádu.

Krov chalupy dnes nesou tři železobetonové sloupy - nutnost, která vznikla při opravách základů stodoly po nešťastných úpravách z 80. a 90. let. Díky tomu mohl zůstat zachován původní krov a těžkou betonovou krytinu nahradily falcované šablony. Některé prvky krovu byly zesíleny ocelovými příložkami a vytvořil se prostor pro nové obytné místnosti i zateplení.

Vestavba v podkroví a hospodářské části funguje jako moderní dřevostavba, obložená vláknocementovými deskami a překližkou s přiznanými spoji. Z přízemí se podařilo zachránit část dřevěných podlah, vrátila se i kachlová kamna, která zůstávají jedním z radostných středobodů domu. Běžné vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda, spravované přes smart home systém - ten ovládá i elektrické okenice.

Foto: Tomáš Slavík

Jemný balanc mezi novým a starým drží také autorská kolekce nábytku Bedřich, pojmenovaná po truhlářově jezevčíkovi. Dubový masiv jídelního stolu, postele či lavice přirozeně doplňuje repasované kusy nábytku. Spoje a detaily jsou dotažené téměř strojírenskou precizností.

Celá rekonstrukce je poctou fenoménu českého chalupaření - zvyku, díky němuž se dům vůbec dožil dnešních dní. Střecha je zateplená se stejným detailem lemu, jaký má zmijovka - klasická čepice chalupářů. Možná symbolická, možná náhodná, ale rozhodně příznačná pointa domu, který se znovu učí žít, aniž by zapomněl, odkud pochází.

