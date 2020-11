Nadace České spořitelny letos pomohla stovkám škol, učitelům a pěti tisícům dětí

V reakci na pandemii covid-19 vyčlenila Nadace České spořitelny už letos na jaře 30 milionů korun do krizového fondu, z nějž podpořila 28 organizací. Ty zajišťují zejména doučování, psychosociální poradenství, provozují help linky nebo pomáhají s technickým vybavením a připojením k internetu.

Včasná a rychlá pomoc se tak už dostala k tisícům ohrožených dětí a rodin. A další je na cestě, protože tisíce dětí se stále nemohou učit online. Ve spolupráci s organizací Česko.Digital pomohla Nadace do dnešního dne se zajištěním techniky a IT podpory 497 školám po celém Česku a v distanční výuce bylo zaškoleno přes 700 učitelů. Více než tisícovka ohrožených dětí získala počítače a připojení k internetu. Dalších tisíc jich organizace mezi nejpotřebnější děti rozdělí do konce školního pololetí.

"Pandemie covidu-19 obnažila celou řadu dlouhodobých problémů českého školství. Nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání rostly už před koronavirem, stávající situace ale rozdíly zviditelňuje a prohlubuje," říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a pokračuje: "Během jarního uzavření škol zůstalo od výuky odstřiženo více než deset tisíc dětí, především ze socioekonomicky znevýhodněných rodin. A právě k nim míří podpora z našeho krizového fondu. Velké díky patří všem našim partnerům, kteří denně v terénu pomáhají dětem, školám a učitelům překonat současnou krizi."

Podpora nejohroženějším dětem

Amalthea, Centrum Locika, Česká asociace streetwork, Česko.digital, Člověk v tísni, Dětské krizové centrum, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Rosa - centrum pro ženy a Kuře s aktovkou pomáhají zmírňovat dopady koronavirové krize na nejohroženější školáky. "V čase pandemie bohužel výrazně narůstá také počet dětí čelících domácímu násilí," říká programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová a pokračuje: "Proto jsme, ve spolupráci s organizacemi Rosa, Locika a Dětské krizové centrum zajistili online pomoc a poradenství už více než dvěma tisícům dětí." Díky Nadaci České spořitelny se podařilo uskutečnit stovky intervencí na krizových linkách jako je chat, skype či email, zajistit více než dva tisíce intervencí proti domácímu násilí nebo doučovat více než 1000 dětí. Minimálně další tisícovce organizace s učením pomohou do konce roku.

Speciální fond Nadace cílí na podporu nejohroženějších dětí ve školním a předškolním věku a jejich rodin, které se v důsledku koronavirové krize dostávají do existenčních problémů, nemohou se z různých důvodů účastnit distanční výuky a čelí dalšímu zhoršování sociálních problémů a vzdělávací izolaci. Prostředky jsou určeny především na podporu ohrožených dětí jak na straně rodiny, tak školy, psychosociální a materiální podporu. Nadace už na jaře do fondu alokovala 25 milionů Kč. Dalších pět milionů pak poskytla jako podporu svým stávajícím partnerským organizacím na zachování kontinuity jejich činnosti a distanční způsoby práce v době krize covid-19.