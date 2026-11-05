Nad našimi hlavami existuje neviditelná hranice, která měla před nebezpečnými částicemi chránit oblast blíže k Zemi. Vědci jí dokonce říkali neproniknutelná. Jenže při mimořádné sluneční bouři se v jejím nitru odehrálo cosi, s čím dosavadní představy nepočítaly. Japonská družice zachytila změnu, která může ovlivnit bezpečnost satelitů, navigace i budoucích kosmických misí. Co přesně se tam stalo?
Země se při pohledu z vesmíru zdá jako osamělá planeta opředená prázdnotou. Ve skutečnosti obklopují podle agentury NASA naši planetu dva Van Allenovy radiační pásy. Jde o prstencovité oblasti, které obsahují elektricky nabité částice, především protony a elektrony: ty v blízkosti Země zadržuje magnetické pole.
Pro lidské družice představují tyto částice značné riziko. Zvlášť nebezpečné jsou takzvané zabijácké elektrony, které se pohybují rychlostmi blízkými rychlosti světla a dokážou pronikat ochrannými vrstvami kosmických zařízení. O to důležitější proto bylo zjištění, že se ty nejenergetičtější z nich k Zemi zřejmě nedostanou libovolně blízko.
V roce 2014 totiž vědci při analýze dat sond NASA Van Allen Probes objevili přibližně ve vzdálenosti tří zemských poloměrů od středu planety mimořádně ostrou hranici. Nejenergetičtější elektrony ji za běžných podmínek téměř nepřekračovaly, a odborníci proto začali mluvit o „neproniknutelné bariéře“.
Jenže už další výzkumy naznačovaly, že její účinnost nemusí být absolutní. Vědci například uvažovali, zda elektrony nezastavuje samotná hranice, ale spíše skutečnost, že geomagnetické bouře obvykle skončí dříve, než částice proniknou hlouběji k Zemi.
Nejsilnější bouře od roku 2003
Rozhodující zkouška přišla v květnu 2024. Slunce tehdy vyprodukovalo sérii silných erupcí a výronů koronální hmoty. Na Zemi následovala geomagnetická bouře nejvyššího stupně G5, nejsilnější svého druhu od roku 2003. Zatímco lidé na nezvykle mnoha místech světa pozorovali polární záře, družice na oběžné dráze zaznamenávaly mnohem méně působivé, zato vědecky mimořádně důležité změny.
Japonská družice Arase, která zkoumá radiační pásy od roku 2017, objevila uvnitř zdánlivě chráněné oblasti elektrony s energií přesahující tři megaelektronvolty. Tok těchto částic během zotavování magnetosféry po bouři vzrostl oproti původním hodnotám více než pětitisícinásobně.
„Jednou z klíčových otázek bylo, jak se tyto vysoce energetické elektrony dostaly dovnitř bariéry. Přesunuly se z vnějšího radiačního pásu, nebo získaly energii přímo v této oblasti?“ vysvětlil hlavní autor studie Jošizumi Mijoši z Nagojské univerzity.
Právě druhá možnost získala díky naměřeným datům silnou podporu. Nejprve přibylo elektronů s nižší energií. Přibližně o půl dne později následovaly energetičtější částice a zhruba po dalším půldni také elektrony s energií kolem tří megaelektronvoltů.
„Znějí jako ptačí zpěv.“
Takový postupný nárůst naznačoval, že částice nepřicházely pouze z vnějších oblastí. Energii totiž získávaly přímo uvnitř pomyslné bariéry. Dalším vodítkem se stalo rozložení elektronů, které poblíž její hranice vytvořilo výrazné lokální maximum.
Vědci našli pravděpodobného původce tohoto jevu v elektromagnetických vlnách označovaných jako chorus. „Když je převedeme do zvukové podoby, znějí jako ptačí zpěv,“ popsal Mijoši.
Tyto vlny mohou předávat energii elektronům a urychlovat je. Květnová bouře navíc výrazně narušila plazmasféru, oblast relativně chladného plazmatu kolem Země. Tím vytvořila neobvyklé podmínky, v nichž mohly vlny chorus působit mnohem blíže k planetě než obvykle.
Následky přetrvávaly dlouho po odeznění samotné bouře. Družice Arase sledovala postupný úbytek mimořádně energetických elektronů až do října 2024, kdy okolí Země zasáhla další silná geomagnetická bouře. Výzkumníci zároveň upozorňují, že ještě potřebují přesněji určit podíl jednotlivých fyzikálních procesů na urychlování a přesunu částic.
„Objev jako takový zdůrazňuje potřebu porozumět chování energetických elektronů během extrémních podmínek kosmického počasí a umět je předpovídat,“ uvedl Mijoši. „Takové znalosti jsou důležité pro hodnocení radiačních rizik kosmických zařízení i pro zpřesnění budoucích předpovědí kosmického počasí.“
Pro lidi na zemském povrchu objev neznamená bezprostřední radiační hrozbu. Podle vědců však připomíná, jak zranitelné mohou být technologie na oběžné dráze, na kterých závisí například navigace, komunikace nebo předpověď počasí.
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Zdroj: Geophysical Research Letters, Nagoya University, NASA, NOAA Space Weather Prediction Center
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