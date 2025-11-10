Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Nacouvali jste do vlastní garáže? I to může pojištění pokrýt

před 6 hodinami
Allrisková varianta pojištění majetku kryje i škody, které si neúmyslně způsobíte sami.
Věděli jste, že každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku? Majetkové pojištění s balíčkem All risk představuje řešení, které nabízí nejširší pojistné krytí na českém trhu. Kryje váš domov nejen před běžnými riziky, jako jsou požár, povodeň nebo krádež, ale poradí si i se škodami způsobenými vlastní roztržitostí. Příklad? Tak třeba když použijete větší sílu při snaze roztáhnout markýzu a poškodíte její ramena.

"Allrisková varianta pojištění se vztahuje na stavbu jako celek, včetně jejího technického vybavení, skel nebo oplocení. Součástí pojistné ochrany jsou možné elektronické škody, včetně krytí finančních ztrát například u fotovoltaických elektráren," říká Jan Pinkava, produktový manažer majetkového pojištění z Generali České pojišťovny.

V rámci pojištění domácnosti největší tuzemská pojišťovna nabízí allriskové krytí spotřebičů chytré domácnosti. Jedná se o věci, které lze pro běžný provoz ovládat například mobilním telefonem, počítačem nebo jiným chytrým zařízením. V současné době jsou tyto spotřebiče nedílnou součástí snad všech domovů. Právě proto jsou takovéto věci pojištěny s plněním do plné pojistné částky v případě jejich poškození nebo zničení. "Navíc u spotřebičů do 5 let se vzniklé škody hradí v nových cenách - tedy v takových, za jaké je možné pořídit stejnou věc v obchodě jako novou," doplňuje Jan Pinkava.

Nový online nástroj

Generali Česká pojišťovna nedávno představila nový sjednavač majetkového pojištění Můj majetek 2.0, který výrazně posouvá digitální služby v oblasti pojištění nemovitostí a domácností. Moderní design v kombinaci s intuitivním uživatelským prostředím umožňuje snadné a přehledné sjednání pojistné ochrany. Přičemž součástí nástroje je i kalkulačka pro výpočet správné pojistné částky nemovitosti. Nový on-line nástroj reaguje nejen na aktuální technologické trendy, ale také na potřeby klientů.

Rychle a jednoduše

Havárie a nehody přicházejí nečekaně. S nenadálými událostmi vám mohou pomoci asistenční služby. Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům nonstop asistenční služby ke každé pojistné smlouvě v rámci pojištění stavby i pojištění domácnosti. Klientky a klienti mohou škodu nahlásit telefonicky, online nebo přes mobilní aplikaci Moje Generali.

Díky moderním technologiím lze škodu nahlásit během tří minut, jednoduše ji zdokumentovat a celý proces vyřízení probíhá bez zbytečných průtahů. "Škody na majetku dokážeme řešit opravdu rychle. Ve třetině případů odesíláme pojistné plnění klientům už v den, kdy nám škodu nahlásí. Až 85 % škod je pak vyřízeno do jednoho dne od doložení potřebných dokumentů," sděluje Iva Gažová, senior manažerka likvidace pojistných událostí z neživotního pojištění z Generali České pojišťovny. Vyřízení pojistné události tak dnes už může trvat jen několik minut nebo hodin. Závisí však na typu škody a její složitosti.

 
