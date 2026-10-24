Nacistická zbraň vynesla do vesmíru kameru. Zachytila pohled, který svět ještě neviděl

Nacisté s nimi ostřelovali Londýn, Paříž i Antverpy. Po válce dostaly ukořistěné německé rakety V-2 nový náklad: místo výbušnin kamery. Jedna zachytila pohled, jaký svět ještě neviděl – vůbec první snímky Země z vesmíru. Náraz do pouště kameru roztříštil, film ale přežil. Od historického letu z 24. října 1946 uplyne osmdesát let.
Do pouště v americkém státě Nové Mexiko narazila rychlostí zhruba 550 kilometrů za hodinu. Z kamery zbyly trosky, to nejcennější však přežilo: film ukrytý v ocelové kazetě.
S jeho vyzvedáváním pomáhal i devatenáctiletý voják Fred Rulli. Na podobné výjezdy byl zvyklý, takovou reakci vědců ale nečekal. „Byli nadšení, skákali jako malé děti,“ vzpomínal po letech. A když záběry poprvé promítli na plátno, podle jeho slov „úplně šíleli“.
Zrnité černobílé fotografie zachytily Zemi z výšky, kam se s kamerou do té doby nikdo nedostal. Přivezla je přitom raketa stejného typu, který ještě před několika měsíci rozséval smrt v evropských městech.
Nejdřív udeřila na Paříž
Bylo krátce po jedenácté dopoledne 8. září 1944, když jihovýchodním okrajem čerstvě osvobozené Paříže otřásl výbuch. V oblasti Maisons-Alfort zabil šest lidí a dalších šestatřicet zranil. Ještě téhož večera udeřila další raketa na londýnský Chiswick. Zemřeli tři lidé.
Tak začaly útoky V-2, první balistické rakety bojově nasazené ve válce. Nacistická propaganda jí později dala jméno Vergeltungswaffe 2 - „odvetná zbraň číslo dvě“. Dohromady jich německá válečná mašinerie vyprodukovala k šesti tisícům. V-2 byly dlouhé 14 metrů a vážily i s bojovou hlavicí ke 13 tunám, na cíle v Západní Evropě jich Němci odpálili 3172.
Až do svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945 byla V-2 nejvyspělejší zbraní nasazenou ve druhé světové válce. K cíli se řítila rychleji než zvuk, takže obyvatele nevarovalo ani hučení motoru. Nejdřív přišel výbuch a až potom zvuk přilétající rakety.
Ještě víc lidí než při útocích zemřelo při výrobě raket. V-2 zabily přibližně pět tisíc lidí, v koncentračních táborech spojených s jejich výrobou však zahynulo odhadem deset až dvacet tisíc vězňů. V podzemním závodě Mittelwerk je nacisté hnali do práce v nelidských podmínkách.
Ani tato bilance nezabránila zájmu vítězů. Spojenci chtěli německé rakety – a s nimi i muže, kteří je dokázali postavit.
Von Braun si vybral Američany
Jeden z hlavních konstruktérů V-2 Wernher von Braun už s blížící se porážkou Německa plánoval vlastní budoucnost. S částí týmu opustil výzkumné středisko v Peenemünde a zamířil na jih. V květnu 1945 se vzdal americkým vojákům. Chtěl uniknout sovětskému zajetí a doufal, že bude moci dál vyvíjet rakety.
To se mu splnilo – Američané o něj stáli. Získali jeho i vojenského šéfa programu V-2 Waltera Dornbergera.
S odborníky získali Američané i dokumentaci a raketové součásti. Von Brauna a jeho spolupracovníky převezli do Spojených států, kde znovu pracovali pro armádu. Ve White Sands pomáhali vypouštět V-2, tentokrát při zkušebních letech.
Sověti zatím v Peenemünde našli převážně vyklizený a poničený areál. S prázdnou ale neodešli. Další techniku získali v okolí Nordhausenu a do práce zapojili německé specialisty. V říjnu 1946 pak řadu z nich i s rodinami násilně odvezli do Sovětského svazu.
Německé rakety zkoumal také Sergej Koroljov, který později stál za vypuštěním Sputniku i letem Jurije Gagarina. Pod jeho vedením vznikla R-1, sovětská kopie V-2. Na zkušenostech s ní jeho tým stavěl při vývoji dalších raket.
Od nacistické V-2 k Apollu
Wernher von Braun patřil k hlavním konstruktérům nacistické rakety V-2. Po válce pracoval pro americkou armádu a v roce 1960 se stal prvním ředitelem Marshallova střediska NASA v alabamském Huntsvillu. Vedl tam vývoj Saturnu V, obří nosné rakety, která vynášela mise Apollo k Měsíci. Jeho tým tak zásadně přispěl i k přistání Apolla 11 v roce 1969.
Z nacistické V-2 tak čerpaly obě soupeřící velmoci při vývoji vojenských i kosmických raket. Jedno prvenství už přitom měla za sebou: při německých zkouškách za války jako první lidský výtvor překonala hranici vesmíru.
Na podzim roku 1946 ale byly lety družic i astronautů ještě budoucností. Američané ve White Sands zkoušeli ukořistěné V-2. Jednu z nich vybavili místo bojové hlavice kamerou.
Pohled na Zemi, jak ji ještě nikdo neviděl
Odstartovala 24. října 1946 a kamera na její palubě každou půldruhou sekundu pořídila další záběr. Zemský povrch se vzdaloval, až raketa vystoupala přibližně do 105 kilometrů – těsně nad dnes běžně uznávanou hranici vesmíru.
Pod ní se táhla krajina a pásy oblačnosti. Celá zeměkoule se do záběru nevešla, přesto kamera zachytila něco, co dosud žádný přístroj nedokázal: první fotografie naší planety z kosmu.
Dosavadní rekord držel balon Explorer II, který v roce 1935 fotografoval z výšky přibližně 22 kilometrů. V-2 vynesla kameru téměř pětkrát výš. Do startu Sputniku tehdy zbývalo jedenáct let, do letu prvního člověka téměř patnáct.
Po několika minutách se raketa zřítila zpátky do pouště. S bezpečným přistáním konstruktéři nepočítali, film proto chránila ocelová kazeta. Kamera se při nárazu rozbila, záběry však přežily bez poškození.
Mraky jim nejdřív překážely
Za kamerou stál inženýr Clyde Holliday z Laboratoře aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse. Snímky podle něj poprvé ukázaly, „jak by naše Země vypadala pro návštěvníky z jiné planety přilétající v kosmické lodi“.
Vědci z nich ale hlavně zjišťovali, jak byla raketa natočená, aby mohli správně vyhodnotit měření. Mraky jim přitom spíš překážely. „Mraky jsme považovali za obtíž,“ přiznal později fyzik S. Fred Singer.
Holliday už však přemýšlel dál. V roce 1950 předpovídal, že kamery z výšky zmapují nepřístupná místa a zachytí bouřkové fronty nad celými kontinenty.
Nezůstalo u jediného letu. Mezi lety 1946 a 1950 přivezly kamery na V-2 přes tisíc snímků Země. Prohlíželi si je čtenáři novin a zkoumali je meteorologové.
O dvaadvacet let později zachytil William Anders z Apolla 8 Zemi nad měsíčním obzorem. Snímek Earthrise obletěl svět a časopis Time ho později zařadil mezi sto nejvlivnějších fotografií všech dob.
„Letěli jsme prozkoumat Měsíc, ale tím nejdůležitějším bylo, že jsme objevili Zemi,“ shrnul Anders. První záběry naší planety z vesmíru však přivezla už kamera na ukořistěné V-2.
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Zdroje: Smithsonian Magazine, National Air and Space Museum, ESA
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