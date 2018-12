před 2 hodinami

Londýn, New York, Amsterdam i Praha. Právě tam podle populární cestovatelské platformy Kayak míří nejvíce turistů během vánočního období. Server sbíral data oblíbených vánočních destinací po dobu tří měsíců pro web Business Insider. Vyplynulo z nich, že mezi 22. prosincem a 1. lednem míří nejvíce lidí do Londýna, New Yorku, Amsterdamu, Lisabonu, Marrákeše a právě Prahy. Česká metropole tak předstihla také Berlín, Řím a Budapešť. Do 15 nejpopulárnějších vánočních destinací se dostal i Bangkok, Montréal nebo Dubaj.

