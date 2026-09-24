Před 110 lety se v Jizerských horách během několika desítek minut změnilo k nepoznání celé jedno údolí. Voda, dřevo, bahno a kamení smetly domy, brusírny, pilu i lidské životy. Přehrada na Bílé Desné měla obyvatele před povodněmi chránit. Místo toho způsobila nejhorší přehradní katastrofu v českých zemích. Dodnes po ní zůstává torzo hráze a příběhy lidí, kterým 18. září 1916 vzala úplně všechno.
Dnes je na Bílé Desné klid. Z někdejší přehrady zůstala v lesích šoupátková věž, zbytky hráze a údolí, kterým protéká horská říčka. Ročně sem podle starosty Albrechtic v Jizerských horách Jaroslava Zemana zamíří kolem dvou set tisíc turistů, zhruba čtyřikrát více než v roce 2015.
Proměnu místa připomněla při letošním 110. výročí také desenská kronikářka Dana Nývltová.
„Jako vodní dílo přehrada selhala, ale její turistický význam díky současným úpravám vzrostl. Přehrada by měla Desenskému údolí aspoň zčásti vrátit, co mu kdysi vzala,“ řekla serveru Seznam Zprávy.
Místo podle ní dál připomíná obrovskou tragédii, zároveň se ale stalo i místem plným života.
Před 110 lety to vypadalo docela jinak než dnes
Bylo pondělí 18. září 1916. V Jizerských horách končilo léto, v údolí Bílé Desné lidé pracovali v továrnách, brusírnách i na pilách. Nic nenasvědčovalo tomu, že během několika desítek minut přijde katastrofa, kterou si bude kraj připomínat ještě o více než století později.
Přehrada na Bílé Desné byla tehdy prakticky nová. Vznikla jako součást systému, který měl podhůří Jizerských hor chránit před opakovanými záplavami. Projekt počítal se dvěma zemními přehradami na Bílé a Černé Desné, propojenými podzemní štolou.
Stavba začala v roce 1912, vodní dílo na Bílé Desné dokončili v roce 1915 a v listopadu téhož roku jej zkolaudovali. Od kolaudace do katastrofy přitom neuplynul ani rok.
Odpoledne 18. září si dva lesní dělníci všimli vody prosakující hrází. Hrázný dostal varování a správce následně nařídil otevřít uzávěry, aby hladina přehrady začala postupně klesat. Průsak ale rychle sílil.
Z drobného pramínku se během krátké doby stal proud. Zemina v hrázi se začala vymílat a kolem 16.40 už hráz nevydržela.
Do údolí se vyvalila obrovská masa vody.
Pamětníci později popisovali příval jako pohyblivou směs bahna, kamenů, větví a dřeva. Desenský vikář Eduard Gnendiger vzpomínal, že lidé měli s povodněmi zkušenost a zpočátku netušili, jak rychle se situace změní.
„Nikoho ani nenapadlo, že se v následujících 20 minutách promění krásné desenské údolí v písečnou a bahnitou spoušť,“ vzpomínal. Jeho svědectví později ve své knize zachytila právě kronikářka Dana Nývltová.
Příval nejprve zasáhl pilu a hájovnu pod přehradou. Tisíce kubíků uskladněného dřeva voda strhla s sebou a klády se spolu s balvany a troskami proměnily v ničivé beranidlo.
Vlna pokračovala dál dolů do Desné.
Domy mizely nebo se bortily pod náporem vody a dřeva. Lidé utíkali do svahů, snažili se zachraňovat děti, příbuzné nebo alespoň část majetku. Někteří při tom ztratili čas, který jim mohl zachránit život.
Za historickými čísly ale podle Vlaďky Koďouskové, autorky dokumentární divadelní procházky připravené k letošnímu výročí, stojí především konkrétní lidské osudy.
„Nechtěli jsme vytvářet historickou fikci. Snažili jsme se přenést návštěvníky do konkrétní doby a připomenout skutečné lidské osudy. Mnohá jména i situace vycházejí z autentických svědectví lidí, kteří katastrofu zažili nebo ji bezprostředně zaznamenali,“ řekla letos regionálnímu serveru Naše Jablonecko.
Voda mezitím pokračovala směrem k Tanvaldu. Část dřeva a dalšího materiálu zachytila železniční trať a viadukt, takže ničivá síla proudu postupně slábla. Následky události ale lidé zaznamenali ještě desítky kilometrů od místa katastrofy.
Přehrada se vyprázdnila během přibližně půl hodiny. V nejhorší fázi z ní podle dochovaných údajů odtékalo kolem 150 kubíků vody za sekundu.
Když voda ustoupila, nebylo Desenské údolí téměř k poznání.
Na místě domů zůstaly trosky, zahrady a louky pokrývalo bahno, kamení a dřevo. Dobové popisy hovoří také o tělech lidí a uhynulých zvířat zachycených ve větvích stromů. Po setmění pokračovalo pátrání při světle luceren a svíček.
Dlouhá desetiletí se v souvislosti s tragédií hovořilo o 62 obětech. Pozdější studium dobových materiálů ale bilanci změnilo. Dana Nývltová zjistila, že už tehdejší soudní spis uváděl 65 obětí. Další dva lidé později zemřeli na následky těžkých zranění v tanvaldské nemocnici.
Dnešní bilance proto činí 67 mrtvých.
Devět z nich se nikdy nepodařilo identifikovat.
Voda kromě lidských životů ničila i celé živobytí. Desítky domů úplně zmizely, další utrpěly těžké škody a více než tři stovky lidí přišly o střechu nad hlavou. Přes tisíc obyvatel ztratilo práci.
Do údolí záhy dorazili zdravotníci, vojáci a další pomocníci. Stavěli provizorní cesty a mosty, odklízeli trosky a pátrali po obětech. Na práci se podíleli také váleční zajatci.
Dne 23. září se konal pohřeb obětí, následující den smuteční bohoslužby. Tragédie ale zároveň otevřela otázku, proč prakticky nové vodní dílo selhalo.
Následovalo vyšetřování, znalecké posudky a soudní řízení. Odborníci zkoumali materiál hráze, způsob jejího hutnění, konstrukci i geologické poměry pod stavbou.
Příčiny havárie se posuzovaly ještě mnoho desetiletí. Pozdější teorie spojovaly selhání hráze s průsakem vody jejím tělesem. Současné Povodí Labe jako pravděpodobnou příčinu uvádí také založení hráze v geologicky nevhodném profilu na silně stlačitelném a velmi propustném podloží. Nerovnoměrné sedání se projevovalo zejména v okolí konstrukce spodní výpusti.
Soudní řízení se táhla dlouhé roky. Obžalovaní byli nakonec osvobozeni; tehdejší soudní rozhodnutí pracovalo mimo jiné s vysvětlením, že významnou roli sehrála geologická porucha, kterou tehdejší průzkumné metody nemusely odhalit.
Přehradu už nikdo neobnovil. Její trosky přesto dodnes patří k nejnavštěvovanějším místům Jizerských hor.
Zdroj: Povodí Labe, Seznam Zprávy, Naše Jablonecko, SG Geotechnika
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