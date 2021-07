Na stovky kilometrů dlouhé štýrské trase „Od ledovce k vínu“ je vše.

Miroslava Kohoutová

Nádherné výhledy, romantická údolí, termální lázně, ale i zastávka ve městě dřeva a piva.

Bude to chtít kvalitní boty, velkou dávku energie a ještě větší paměťovou kartu, aby se na ni vešly všechny zážitky. Pak už se jen stačí vypravit na dálkovou turistickou trasu "Od ledovce k vínu", která vede zeleným srdcem Rakouska - tak se říká nejlesnatější a nejvodnatější spolkové zemi. Štýrsko je navíc proslulé svou rozmanitostí. Na jeho území se nacházejí ledovce, termální lázně i vinné oblasti.

Rozmanitost slibuje i stovky kilometrů dlouhá trasa, která začíná na úpatí ledovce Dachstein, jehož vrchol se tyčí ve výšce 2995 metrů. Konec trasy je ve vinařské oblasti na jihu země. Během cesty na turisty čekají úchvatné horské scenérie, přírodní parky, husté lesy, rozlehlé pastviny, termální prameny, ale také typické regionální pokrmy a kulturní zajímavosti.

Trasu je možné rozdělit do jednotlivých denních etap nebo vícedenních úseků. Některé z nich se prolínají s cyklostezkami a cestami pro horská kola. Po první etapě se cesta rozděluje a přichází první velké rozhodnutí. Turisté si musí vybrat mezi severní trasou, která vede z Dachsteinu ve 35 etapách přes národní park Gesäuse až do lázní Bad Radkersburg v regionu Thermen- & Vulkanland Štýrsko, a jižní trasou s 25 etapami vedoucími přes přírodní park Zirbitzkogel-Grebenzen až do města Leibnitz v přírodní rezervaci Štýrska. Na obou trasách jsou k dispozici možnosti ubytování, široká síť veřejné dopravy a převoz zavazadel. Na cestě turisty provází informační tabule a unikátní symbol stezky, který doplňuje klasické turistické značení.

Náročná severní trasa

Severní trasa je dlouhá 548 kilometrů. Vede přes národní parky Gesäuse, Rax, nádherné vápencové pohoří Hochschwab do lázní Bad Radkersburg v regionu Thermen- & Vulkanland Štýrsko. Vápencové masivy na severu, které v sobě skrývají náročné túry, pozvolna střídají obrysy zelených hor pohoří Fischbacher Alpen a přírodního parku Almenland. Přibližně v polovině trasy vede cesta k vrcholu Veitsch, ze kterého se naskytne úchvatný výhled právě na Hochschwab, Rax a Fischbacher Alpen. Cesta pokračuje dolů do romantického údolí s gotickým cisterciáckým klášterem Neuberger Münster, který je dominantou celé oblasti.

Na cestě je také mnoho zajímavých vesniček a měst včetně historické obce Pöllau. V ní se nachází stejnojmenný zámek a štýrská bazilika sv. Petra "Petersdom", s nádhernými barokními freskami. Přímo na trase je několikero lázní, které poskytnou zaslouženou odměnu po pořádné dávce kilometrů. Například termální lázně Loipersdorf s relaxačními bazény, solnou jeskyní, saunovým světem či terapeutickým centrem s nabídkou mnoha procedur.

Jižní trasa vede přes město dřeva a piva

Nespočet jezer, strmé svahy i horské pastviny. Jižní trasa je sice o 166 kilometrů kratší, ale ani na ní není o zážitky nouze. Začíná u ledovce Dachstein a vede přes štýrské Taury do horské vesnice Krakau.

Na trase se nachází také město dřeva a piva. Alespoň tak se říká městečku Murau s přibližně čtyřmi tisíci obyvateli, které leží na řece Mur. Kromě zastávky na pivo, které se zde vaří již od 15. století, stojí za návštěvu i zdejší dominanta - zámek Obermurau, nejstarší sídlo Schwarzenbergů.

Nejen milovníky vína pak na trase nadchne jedna z nejkrásnějších vinařských obcí Štýrska, kterou je Gamlitz. Jeho návštěvu se určitě vyplatí spojit s romantickou procházkou kolem Gamlitzských rybníků, ale i se zdejším lákadlem, kterým je největší park motoriky v Evropě. V něm si mohou návštěvníci vyzkoušet a natrénovat svoji šikovnost, vytrvalost a motoriku.