Na severu Česka se objevila vzácná šelma. Nečekané setkání se podařilo vyfotit

Bylo to setkání, na které se jen tak nezapomíná. Na silnici u obce Doubice, na pomezí dvou chráněných území, se řidičce a její rodině naskytl výjimečný pohled: ve světlech reflektorů se objevil rys ostrovid. Vzácné zvíře se jim podařilo nejen bezpečně nechat přejít silnici, ale také zachytit na fotografii. Podobné důkazy o jeho výskytu jsou přitom v regionu stále spíše raritou.
Na první pohled to vypadalo jako běžná noční situace na silnici. Odraz světel v očích zvířete, které se pomalu blížilo k vozovce, mohl snadno patřit třeba lišce. Řidička Vladimíra Visokaiová proto nejprve jen zpomalila. Jakmile se ale ukázalo, že silueta je větší, raději zastavila úplně.
Zvíře se podle ní nejdříve chvíli krčilo v příkopu, jako by zvažovalo další krok. „V tu chvíli nám už bylo jasné, že se jedná o rysa ostrovida,“ popsala Visokaiová. Když se šelma ujistila, že auto zůstává stát, vyšla na silnici a klidně ji přešla. Krátké setkání zanechalo silný dojem. „Bylo ohromující vidět, jak mohutné má tlapy i jak hustou srst,“ dodala. Její děti přitom stihly rysa pohotově vyfotografovat.
Fotografii i popis události následně rodina předala správě Národního parku České Švýcarsko, která informaci sdílela s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Záznam totiž vznikl na území chráněné krajinné oblasti Lužické hory, kde je výskyt této šelmy dlouhodobě spíše výjimečný.
Mluvčí agentury Karolína Šůlová uvedla, že se jedná o cenné svědectví. Výskyt rysa v této oblasti podle ní signalizuje dobrý stav přírodního prostředí. Odborníci nyní chtějí zjistit, zda šlo pouze o migrujícího jedince, nebo zda by se zvíře mohlo v lokalitě zdržovat dlouhodobě. Právě druhá možnost by byla mimořádně významná. Zvlášť v roce, kdy si chráněná krajinná oblast připomíná padesát let od svého vzniku.
Podobné fotografické důkazy přitom patří k výjimečným. A to i přesto, že v národním parku probíhá intenzivní monitoring volně žijících živočichů pomocí fotopastí. Přímo z území Českého Švýcarska existují jen dva doložené snímky – jeden z roku 2011 a druhý z roku 2020. V prvním případě šlo pravděpodobně o migrujícího jedince, ve druhém o zvíře vypuštěné v rámci reintrodukčního programu v Polsku. Původ nyní zachyceného rysa zatím zůstává nejasný.
Ani šelma nežije bez rizik
V české krajině se rys ostrovid vyskytuje především v Beskydech, Javorníkách a na Šumavě. V dalších horských oblastech se objevuje spíše sporadicky, často právě díky schopnosti překonávat velké vzdálenosti. Záznamy jeho pohybu tak existují i z míst, kde by ho veřejnost běžně nečekala.
Život této šelmy ale není bez rizik. V posledních letech se opakovaně objevují případy úhynů po střetu s dopravou. Odborníci zároveň upozorňují i na přetrvávající problém nelegálního lovu, který brání širšímu návratu rysa do české přírody. I proto má každé podobné setkání svůj význam. Nejde jen o vzácný zážitek, ale i o důležitý střípek do mozaiky poznání, která pomáhá lépe porozumět pohybu a budoucnosti jednoho z nejvzácnějších predátorů české krajiny.
Zdroj: Národní park České Švýcarsko, autorský text
