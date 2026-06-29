Jak vmáčknout plnohodnotný rodinný život na extrémně úzkou parcelu? Čeští architekti ze studia ODDO architects dokázali v hustě zastavěné Hanoji hotový zázrak. Na pouhých dvou a půl metrech šířky vyrostlo vertikální bydlení plné světla a vzduchu. Vietnamská zkušenost teď mění pohled na to, jak možná budeme brzy stavět i v Česku.
„Dům jsme navrhli v jedné z nejhustěji zastavěných částí Hanoje. Přestože se v Česku s tak extrémním zahuštěním zástavby nesetkáváme, může být inspirací pro práci v omezených podmínkách – jak při návrhu, tak při realizaci stavby,“ říká architekt Marek Obtulovič ze studia ODDO architects.
Dům stojí na pozemku širokém pouhých 2,5 metru. Je přístupný jen pěšky nebo na motorce úzkými průchody mezi okolními domy. Právě tato omezení se stala výchozím bodem celého návrhu.
Když je největším luxusem prostor
Hanoj patří k nejhustěji osídleným městům jihovýchodní Asie. Ve starších čtvrtích se život odehrává v síti úzkých uliček lemovaných domy, které vznikaly postupně podle potřeb svých obyvatel.
Právě v takovém prostředí vznikl dům TH+ House. Největší výzvou bylo vytvořit na minimální ploše bydlení, které bude dostatečně prosvětlené, dobře větrané a zároveň podpoří společný rodinný život.
„Proto jsme dům navrhli jako maximálně otevřený prostor podporující společný rodinný život navzdory minimální šířce domu,“ vysvětluje architekt Marek Obtulovič.
Namísto tradičně oddělených místností architekti pracovali s průhledy mezi podlažími, různými úrovněmi soukromí a propojenými prostory. Čajovna, čítárna, dětský pokoj, terasa i obytné části domu na sebe plynule navazují a umožňují rodině využívat dům různými způsoby během dne.
Dům drží jediný červený sloup
Nejnápadnějším prvkem stavby je centrální ocelový sloup procházející od přízemí až po střechu. Není jen konstrukcí, ale také hlavním architektonickým motivem celého domu. Právě díky němu bylo možné ztenčit obvodové stěny, otevřít fasádu větším oknům a pustit hluboko do interiéru denní světlo i přirozené proudění vzduchu.
Architekti navíc využili střešní světlíky, propustné podlahy a vertikální průduchy, které pomáhají světlu pronikat až do nejnižších podlaží. Pocit prostornosti pak podporuje práce s různými materiály a texturami, díky nimž interiér nepůsobí monotónně.
Roste spolu s rodinou
TH+ House nevznikl na zelené louce. Navazuje na dům TH House, který studio ODDO architects navrhlo pro stejnou rodinu už v roce 2021 na sousedním pozemku. Nová stavba tak nepůvodní dům nenahrazuje, ale rozšiřuje. Oba objekty dnes fungují jako jeden vertikálně propojený celek, který se dokáže přizpůsobovat tomu, jak se mění potřeby rodiny. Takový přístup je ve vietnamských městech poměrně běžný. Domy se postupně rozšiřují místo toho, aby byly bourány a stavěny znovu.
Inspirace i pro česká města
Přestože jde o projekt z Hanoje, podle autora nabízí inspiraci i pro české prostředí. „V České republice se začínají stavět bytové domy s menšími byty a tento dům představuje inspirativní příklad toho, jak lze i na omezené ploše vytvořit velkorysé bydlení,“ říká Obtulovič.
Podle něj totiž velkorysost nevzniká jen počtem metrů čtverečních, ale především tím, jak architekt pracuje se světlem, výškou prostoru, průhledy nebo možností, aby si každý člen rodiny během dne našel místo odpovídající své aktuální náladě.
TH+ House tak není jen ukázkou neobvyklé architektury z druhého konce světa. Připomíná, že s rostoucí hustotou měst bude stále důležitější umět navrhovat domy, které dokážou nabídnout pocit prostoru i tam, kde na první pohled téměř není.
Video: Malá terasa se změnila v obývák pod širým nebem
Zdroj: autorský článek
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