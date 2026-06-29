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Čech postavil v Asii dům široký jako auto. Uvnitř nepoznáte, že bojujete o centimetry

Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek denního světla, omezené větrání a dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny.
TH+ house ukazuje, jak se městské bydlení v Hanoji může v průběhu času přirozeně rozvíjet a přizpůsobovat proměnlivým potřebám rodiny, aniž by ztrácelo kontinuitu sociálních vztahů.
Omezený přístup denního světla je kompenzován pasivními principy návrhu: jižně orientovaná fasáda přivádí do interiéru měkké a stabilní světlo, zatímco střešní světlíky, propustné podlahy a vertikální průduchy umožňují jeho hlubší pronikání do dispozice a současně podporují přirozenou ventilaci.
Různorodé prostory umožňují členům rodiny vybírat si prostředí odpovídající aktuálním potřebám, náladě i požadované míře soukromí v průběhu dne.
Architektura zde není pouze fyzickou strukturou, ale nástrojem péče, adaptability a odolnosti v podmínkách hustě zastavěného města.
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Vysoká hustota zástavby přináší pro bydlení řadu výzev, zejména nedostatek denního světla, omezené větrání a dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny. |
Foto: Hoang Le photography, se souhlasem – Hoang Le photography
Terezie Benoni

Jak vmáčknout plnohodnotný rodinný život na extrémně úzkou parcelu? Čeští architekti ze studia ODDO architects dokázali v hustě zastavěné Hanoji hotový zázrak. Na pouhých dvou a půl metrech šířky vyrostlo vertikální bydlení plné světla a vzduchu. Vietnamská zkušenost teď mění pohled na to, jak možná budeme brzy stavět i v Česku.

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„Dům jsme navrhli v jedné z nejhustěji zastavěných částí Hanoje. Přestože se v Česku s tak extrémním zahuštěním zástavby nesetkáváme, může být inspirací pro práci v omezených podmínkách – jak při návrhu, tak při realizaci stavby,“ říká architekt Marek Obtulovič ze studia ODDO architects.

Dům stojí na pozemku širokém pouhých 2,5 metru. Je přístupný jen pěšky nebo na motorce úzkými průchody mezi okolními domy. Právě tato omezení se stala výchozím bodem celého návrhu.

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Když je největším luxusem prostor

Hanoj patří k nejhustěji osídleným městům jihovýchodní Asie. Ve starších čtvrtích se život odehrává v síti úzkých uliček lemovaných domy, které vznikaly postupně podle potřeb svých obyvatel.

Dům navrhli v jedné z nejhustěji zastavěných částí Hanoje.
Dům navrhli v jedné z nejhustěji zastavěných částí Hanoje. Foto: ODDO architects

Právě v takovém prostředí vznikl dům TH+ House. Největší výzvou bylo vytvořit na minimální ploše bydlení, které bude dostatečně prosvětlené, dobře větrané a zároveň podpoří společný rodinný život.

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„Proto jsme dům navrhli jako maximálně otevřený prostor podporující společný rodinný život navzdory minimální šířce domu,“ vysvětluje architekt Marek Obtulovič.

Namísto tradičně oddělených místností architekti pracovali s průhledy mezi podlažími, různými úrovněmi soukromí a propojenými prostory. Čajovna, čítárna, dětský pokoj, terasa i obytné části domu na sebe plynule navazují a umožňují rodině využívat dům různými způsoby během dne.

Pro architekty to znamenalo vyřešit problém, který dobře znají obyvatelé hustě zastavěných měst po celém světě – jak dovnitř dostat světlo, čerstvý vzduch a zároveň vytvořit domov, který nebude působit stísněně.
Pro architekty to znamenalo vyřešit problém, který dobře znají obyvatelé hustě zastavěných měst po celém světě – jak dovnitř dostat světlo, čerstvý vzduch a zároveň vytvořit domov, který nebude působit stísněně.Foto: ODDO architects

Dům drží jediný červený sloup

Nejnápadnějším prvkem stavby je centrální ocelový sloup procházející od přízemí až po střechu. Není jen konstrukcí, ale také hlavním architektonickým motivem celého domu. Právě díky němu bylo možné ztenčit obvodové stěny, otevřít fasádu větším oknům a pustit hluboko do interiéru denní světlo i přirozené proudění vzduchu.

Jediný červený ocelový sloup prochází domem od přízemí až po střechu a kromě nosné funkce pomáhá otevřít interiér dennímu světlu i přirozenému proudění vzduchu.
Jediný červený ocelový sloup prochází domem od přízemí až po střechu a kromě nosné funkce pomáhá otevřít interiér dennímu světlu i přirozenému proudění vzduchu.Foto: ODDO architects

Architekti navíc využili střešní světlíky, propustné podlahy a vertikální průduchy, které pomáhají světlu pronikat až do nejnižších podlaží. Pocit prostornosti pak podporuje práce s různými materiály a texturami, díky nimž interiér nepůsobí monotónně.

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Vysoká hustota zástavby přináší řadu výzev – nedostatek denního světla, omezené větrání i dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny.
Vysoká hustota zástavby přináší řadu výzev – nedostatek denního světla, omezené větrání i dispozice, které často oddělují jednotlivé členy rodiny. Foto: ODDO architects

Roste spolu s rodinou

TH+ House nevznikl na zelené louce. Navazuje na dům TH House, který studio ODDO architects navrhlo pro stejnou rodinu už v roce 2021 na sousedním pozemku. Nová stavba tak nepůvodní dům nenahrazuje, ale rozšiřuje. Oba objekty dnes fungují jako jeden vertikálně propojený celek, který se dokáže přizpůsobovat tomu, jak se mění potřeby rodiny. Takový přístup je ve vietnamských městech poměrně běžný. Domy se postupně rozšiřují místo toho, aby byly bourány a stavěny znovu.

Zvolená kombinace různých povrchů a textur zabraňuje monotónnosti a přináší do kompaktního objemu domu pocit bohatosti, vizuální hloubky i haptické rozmanitosti.
Důležitou roli při utváření prostorového zážitku hraje také práce s materiály.
Vrstvená organizace prostoru maximalizuje využitelnost domu a umožňuje začlenění různorodých funkcí, jako jsou čajovna, čítárna, flexibilní obytné prostory, malá terasa nebo bar.
Sloup se stává nejen hlavním konstrukčním prvkem, ale i výrazným architektonickým motivem. Nese klíčové prostory domu – čajovnu, pokoj pro hosty, obývací pokoj i dětský pokoj – a umožňuje použití subtilnějších stěn a celkově otevřenějšího vnitřního uspořádání.
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Inspirace i pro česká města

Přestože jde o projekt z Hanoje, podle autora nabízí inspiraci i pro české prostředí. „V České republice se začínají stavět bytové domy s menšími byty a tento dům představuje inspirativní příklad toho, jak lze i na omezené ploše vytvořit velkorysé bydlení,“ říká Obtulovič.

Podle něj totiž velkorysost nevzniká jen počtem metrů čtverečních, ale především tím, jak architekt pracuje se světlem, výškou prostoru, průhledy nebo možností, aby si každý člen rodiny během dne našel místo odpovídající své aktuální náladě.

TH+ House tak není jen ukázkou neobvyklé architektury z druhého konce světa. Připomíná, že s rostoucí hustotou měst bude stále důležitější umět navrhovat domy, které dokážou nabídnout pocit prostoru i tam, kde na první pohled téměř není.

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Přestože dům vznikl v Hanoji, podle architekta Marka Obtuloviče může být inspirací i pro české prostředí a ukazuje, že velkorysé bydlení lze vytvořit i na velmi omezené ploše.
Přestože dům vznikl v Hanoji, podle architekta Marka Obtuloviče může být inspirací i pro české prostředí a ukazuje, že velkorysé bydlení lze vytvořit i na velmi omezené ploše.Foto: ODDO architects

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