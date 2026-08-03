Přeskočit na obsah
Benative
3. 8. Miluše
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Na obloze se objeví „nová hvězda“. Výjimečný úkaz lze vidět jednou za život

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Milovníci noční oblohy, zbystřete. Nad našimi hlavami se už brzy může odehrát podívaná, kterou většina lidí za život spatří jen jednou. Hvězda T Coronae Borealis se po zhruba 80 letech znovu výrazně rozzáří, na krátkou dobu ji bude možné zahlédnout i bez dalekohledu.

Constellation,Corona,Borealis,In,The,Night,Sky.,Stars,On,A
Nad našimi hlavami se může odehrát podívaná, kterou většina lidí za život spatří jen jednou.Foto: Shutterstock – Nazarii_Neshcherenskyi
Reklama

Astronomové po celém světě už několik let vyhlížejí okamžik, kdy na obloze vzplane Blaze Star v souhvězdí Severní koruny (Corona Borealis). Nejde přitom o vznik nové hvězdy, ale o mimořádné zjasnění známého hvězdného systému, který se po desetiletích znovu „probudí“.

„Corona Borealis je souhvězdí na severní části oblohy. Už samotný název napovídá, že připomíná korunu. Když se teď v létě podíváte večer na oblohu, uvidíte takový oblouček hvězd, takovou korunku,“ popisuje hvězdář Michal Štipl.

Související

A právě do tohoto oblouku hvězd se během novy přidá další jasný bod. „Běžně tam vidíme sedm hvězd. Jakmile se zrodí nova, přidá se k nim ještě další, osmá,“ vysvětluje.

Hvězda, která se vrací po 80 letech

T Coronae Borealis patří mezi takzvané rekurentní novy, tedy hvězdné systémy, které opakovaně výrazně zvýší svou jasnost. Astronomové proto dokážou pouze přibližně odhadovat, kdy by k dalšímu výbuchu mohlo dojít.

Reklama
Reklama

Původní odhady astronomů počítaly s tím, že by ke zjasnění T Coronae Borealis mohlo dojít zhruba v září 2024. K události ale v tomto období nedošlo. Jako další možné období zmiňují propočty únor 2027. Astronomové ale zároveň upozorňují, že jde pouze o odhady – přesný okamžik vzniku novy nelze předpovědět. 

„Astronomicky řečeno je to každou chvilkou. První články o tom, že by k tomu mohlo dojít, se objevovaly už v roce 2024 a teď jsme v období, kdy by se to opravdu mohlo stát,“ říká hvězdář Michal.

Související

Přesný okamžik ale nikdo nezná. Naposledy se podobná událost odehrála v roce 1946, ještě předtím v roce 1866. Právě zhruba osmdesátiletá perioda je důvodem, proč astronomové upírají pozornost právě k současnému období.

Nejde o novou hvězdu

Nejde ale o vznik nové hvězdy. Ve skutečnosti se jedná o dvojhvězdný systém, který tvoří bílý trpaslík a červený obr. „Bílý trpaslík je vlastně taková odumřelá hvězda. Je to objekt přibližně o hmotnosti našeho Slunce, ale stlačený do velikosti planety Země. Je extrémně hustý a hmotný,“ vysvětluje hvězdář.

Reklama
Reklama

Druhou část systému tvoří červený obr – obrovská hvězda o průměru 70 Sluncí, která má ale naopak nízkou hustotu.

„Ten bílý trpaslík od červeného obra postupně odčerpává hmotu. Je to trochu paradox, protože i když je menší, jeho gravitace je výrazně silnější. Jakmile si nasaje dost materiálu, znovu se nastartuje termonukleární fúze a začne prudce zářit,“ popisuje hvězdář Michal.

Související

Zářivý okamžik ale nebude trvat navždy. Po určité době hvězda opět zeslábne. „Rozzáří se, bude zářit několik týdnů až měsíců a potom se její jas utlumí, přibližně až desettisíckrát,“ dodává hvězdář.

Kde hledat vzácnou podívanou?

Dobrou zprávou je, že Češi mají velkou šanci úkaz pozorovat. Souhvězdí Severní koruny je totiž z našich podmínek dobře viditelné. „Pokud by k tomu došlo teď v těchto dnech, tak Corona Borealis máme opravdu přímo nad hlavou. Je pozorovatelná celoročně, jen záleží na konkrétní hodině,“ říká hvězdář Michal.

Reklama
Reklama

V létě je podle něj ideální vyrazit ven a podívat se na noční oblohu. Nejlepší podmínky samozřejmě nabídnou místa mimo velká města, kde není obloha tolik rušená světelným smogem. „Někdy je souhvězdí vidět brzy ráno, jindy, třeba právě teď v létě, krásně kdykoliv během noci,“ dodává.

VIDEO: Úchvatný časosběr z vesmíru. Astronaut natočil polární záři z ISS

Astronauti na ISS natočili polární záři nad Zemí. | Video: NASA

Zdroj: autorský text

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine

ŽIVĚ Noční zásah ukrajinského dronu v ruském pohraničí nepřežilo dítě

Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor, napsala v noci agentura Reuters. Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruským válečným úsilím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama