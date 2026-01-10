Přeskočit na obsah
10. 1.
Na neustálé zvyšování nájmu vyzráli po svém. Teď mají partneři život, o jakém dlouho jen snili

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Kvůli neustále rostoucím životním nákladům se partneři rozhodli udělat krok, který většina lidí odkládá až na důchod. Opustili klasické bydlení a přestěhovali se na loď. Aby však splnili podmínky bydlení na vodě, musí se každé dva týdny přesouvat na nové místo. Přesto tvrdí, že by neměnili a žijí svůj sen.

„Původně jsme plánovali, že na lodi budeme bydlet až v důchodu. Pak jsme si ale položili otázku, proč čekat až do šedesáti na život, o kterém sníme,“ říká Tish, fotografka ze Staffordshiru.

Dvojice se tak na loď přestěhovala začátkem roku 2024. Rozhodli se k tomu poté, co jim pronajímatelé neustále zvyšovali nájemné a vlastní bydlení se jim zdálo stále vzdálenější.

Ruský útok na panelový dům v Kyjevě
Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.

Michal Barinka na olympiádě 2014 v Soči
Jágr se přimlouval marně, Kotalík se čertil. Všechny senzace přebil Hadamczikův zeť

Trenér Radim Rulík v úterý odtajnil nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Šlo o seznam bez větších překvapení, největší debaty vzbudil Tomáš Kundrátek. Ne vždy to ale bylo takto poklidné. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?

