Cukr máme v kuchyni, v práci i v hlavě. Sladíme si kávu, aniž bychom o tom přemýšleli, a konzumujeme jej i tam, kde bychom ho docela nečekali. Podle lékaře a absolventa Harvardu Saurabha Sethiho přitom stačí jediný měsíc bez přidaného cukru, aby se tělo začalo viditelně měnit. A nejde zdaleka jen o hmotnost. Jde i o játra, mozek, celkovou imunitu a pocit, že vám konečně správně „běží systém“.
Cukr je dnes všude. Nejen v dezertech a sladkostech, ale i v pečivu, cereáliích, kečupu, salátových zálivkách nebo v obyčejném čaji. Právě proto vnímá doktor Saurabh Sethi vynechání přidaného cukru jako zásadní životní změnu, a nikoliv jen jako drobnou dietní úpravu. „Když si lidé dají pauzu od přidaného cukru a nechají si jen přirozené cukry z ovoce, tělo se záhy začne opravovat zevnitř,“ vysvětluje lékař na svém instagramovém profilu. Na to, aby taková změna jídelníčku začala být znát, podle něj stačí pouhých třicet dní.
Jednou z prvních oblastí, kde se vynechání přidaného cukru projeví, jsou játra. Omezení cukru vede k úbytku tuku v játrech. Nadbytečný cukr játra zatěžuje a nutí je přeměňovat jej na tuk. Když ho na měsíc vyřadíte, dostanou šanci se nadechnout a začít fungovat efektivněji.
Podobně reagují i ledviny. U lidí s prediabetem nebo inzulinovou rezistencí jsou vystavené dlouhodobé zátěži způsobené vysokou hladinou cukru v krvi. Krátká pauza od sladkého podle Sethiho pomáhá jejich funkci stabilizovat a snížit nápor, který musí denně zvládat. Není to zázrak, který se projeví přes noc, ale měřitelný posun k lepšímu fungování organismu na sebe nenechá dlouho čekat.
Další výrazná změna se pak odehrává v cévách. Neustálý příjem cukru podporuje zánětlivé procesy v těle, včetně zánětu cévních stěn. Ty pak ztrácejí pružnost a zvyšuje se riziko srdečně-cévních onemocnění. „Když cukr na čas vynecháte, zánět v tepnách začne mizet a cévy jsou zdravější,“ shrnuje lékař. Jinými slovy: méně cukru znamená čistší průtok krve a menší nápor na srdce.
Podle Sethiho pak lidé často popisují změny i takříkajíc „v hlavě“. Takzvaná mozková mlha, která se pojí s výkyvy cukru v krvi, se najednou začne rozplývat. Bez cukrových špiček a následných propadů se zlepšuje soustředění, paměť i celková mentální energie. Sethi vysvětluje, že se v takovém případě lidé cítí bystřejší a produktivnější už po několika týdnech. Mozek zkrátka funguje stabilněji, když jej nezatěžují výkyvy sladkých impulzů.
Změny se nevyhnou ani imunitnímu systému. Cukr oslabuje činnost bílých krvinek, které jsou klíčové pro obranyschopnost celého organismu. „Už po měsíci bez cukru může přitom být naše imunita výrazně silnější,“ uvádí Sethi. Tělo má totiž více prostoru reagovat na skutečné hrozby, místo aby se potýkalo s metabolickým chaosem.
Další méně známý, ale důležitý efekt se týká minerálů. Nadměrná konzumace cukru podle odborníků zhoršuje schopnost těla udržet hořčík, vápník nebo zinek – látky zásadní pro zdraví kostí, svalů i celkovou psychickou pohodu. Když cukr na čas zmizí, organismus s nimi hospodaří lépe. Výsledkem může být lepší regenerace, stabilnější nálada i menší únava.
Častá otázka zní: znamená to absolutní zákaz všeho sladkého, včetně ovoce? Podle doktora Sethiho nikoliv. Povolená jsou například jablka, hrušky nebo bobulovité ovoce, které obsahuje přirozený cukr spolu s vlákninou a vitaminy. Naopak doporučuje vyhnout se velmi sladkému ovoci, jako jsou přezrálé banány, hrozny nebo mango, a také ovocným džusům a sušenému ovoci, kde je cukr koncentrovaný a chybí mu přírodní brzda v podobě vlákniny.
Celý proces pak lékař přirovnává k restartu systému. Po třiceti dnech bez přidaného cukru dostanou játra, ledviny, mozek, srdce i imunitní systém prostor k regeneraci. „Nemusíte se cukru vzdát navždy,“ zdůrazňuje. „Ale i jediný měsíc dokáže tělu dát reset, který opravdu potřebuje.“
Sethi proto mluví o jakémsi cukrovém detoxu. Podle něj nejde o asketickou výzvu, ale o experiment, během kterého si člověk může na vlastní kůži vyzkoušet, jak velký vliv má cukr na jeho tělo i psychiku. Výsledkem má být lepší pocit, ostřejší mysl a tělo, které funguje klidněji a efektivněji. A i když se ke sladkému později vrátíte, zkušenost jediného měsíce bez cukru podle něj může váš vztah k jídlu nenávratně proměnit.
Zdroj: timesofindia.com
